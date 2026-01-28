Bouldini, al fondo, se lamenta tras la derrota ante el Almería LaLiga Hypermotion

La cesión de Bouldini con el Granada no está siendo productiva para el delantero marroquí, propiedad del Deportivo. El atacante, que llegó al cierre del mercado estival, no se ha estrenado como goleador con el equipo granadino y en los 245 minutos que lleva disputados, en 12 partidos ligueros y solo dos como titular, ha efectuado solo cinco disparos, únicamente uno de ellos a puerta. Su único disparo entre los tres palos fue en la derrota ante el Sporting de Gijón (1-0), el pasado 13 de diciembre, en la decimoctava jornada liguera.

En el empate ante el Albacete (1-1), de la 19ª jornada, fue la ocasión en la que más veces disparó, pero sendos remates rasos fueron desviados. Contra el Almería (3-2), en el primer partido de 2026, también busco la portería rival, pero su disparo se marchó alto. Su nómina de tiros se completa con el que firmó, aunque fuera, como jugador del Deportivo, en la victoria blanquiazul ante el Granada (1-3), en la primera jornada liguera.

Su hoja de servicios se completa con una asistencia. Bouldini empezó siendo titular en el cuadro nazarí dos jornadas consecutivas, en la derrota ante el Mirandés (1-2) y el empate con el Málaga (2-2), partido en el que terminó lesionado. Después de dos partidos sin minutos, encadenó tres duelos seguidos saliendo desde el banquillo.

Ante Las Palmas, cuando solo llevaba siete minutos, se volvió a lastimar. Parecía que la lesión era más grave, pero finalmente todo se quedó en un esguince de tobillo, que lo tuvo apartado del equipo algo más de un mes. Volvió a finales de noviembre en el triunfo ante la Cultural (0-1) y desde entonces solo fue titular en dos choques (ante Tenerife y Granada). En la mayoría de duelos ha salido como revulsivo en las segundas partes. Un golpe de efecto que no consigue debido a su falta de puntería