Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Bouldini y sus pobres números con el Granada: cinco tiros, solo uno entre los tres palos y sin goles

El delantero, cedido por el Dépor, no se ha estrenado con el cuadro nazarí y solo ha jugado 245 minutos

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
28/01/2026 17:46
Bouldini, al fondo, se lamenta tras la derrota ante el Almería
Bouldini, al fondo, se lamenta tras la derrota ante el Almería
LaLiga Hypermotion
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La cesión de Bouldini con el Granada no está siendo productiva para el delantero marroquí, propiedad del Deportivo. El atacante, que llegó al cierre del mercado estival, no se ha estrenado como goleador con el equipo granadino y en los 245 minutos que lleva disputados, en 12 partidos ligueros y solo dos como titular, ha efectuado solo cinco disparos, únicamente uno de ellos a puerta. Su único disparo entre los tres palos fue en la derrota ante el Sporting de Gijón (1-0), el pasado 13 de diciembre, en la decimoctava jornada liguera.

En el empate ante el Albacete (1-1), de la 19ª jornada, fue la ocasión en la que más veces disparó, pero sendos remates rasos fueron desviados. Contra el Almería (3-2), en el primer partido de 2026, también busco la portería rival, pero su disparo se marchó alto. Su nómina de tiros se completa con el que firmó, aunque fuera, como jugador del Deportivo, en la victoria blanquiazul ante el Granada (1-3), en la primera jornada liguera.

Su hoja de servicios se completa con una asistencia. Bouldini empezó siendo titular en el cuadro nazarí dos jornadas consecutivas, en la derrota ante el Mirandés (1-2) y el empate con el Málaga (2-2), partido en el que terminó lesionado. Después de dos partidos sin minutos, encadenó tres duelos seguidos saliendo desde el banquillo.

Mohamed Bouldini, durante un entrenamiento con el Granada

Las pruebas médicas confirman que Bouldini solamente sufre un esguince

Más información

Ante Las Palmas, cuando solo llevaba siete minutos, se volvió a lastimar. Parecía que la lesión era más grave, pero finalmente todo se quedó en un esguince de tobillo, que lo tuvo apartado del equipo algo más de un mes. Volvió a finales de noviembre en el triunfo ante la Cultural (0-1) y desde entonces solo fue titular en dos choques (ante Tenerife y Granada). En la mayoría de duelos ha salido como revulsivo en las segundas partes. Un golpe de efecto que no consigue debido a su falta de puntería

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Mauro Valeiro

El Juvenil golea al Rayo Vallecano y se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey (4-1)
Dani Fernández
Diego Gómez, en su presentación este miércoles con el Pontevedra

Diego Gómez, tras su llegada al Pontevedra: "Estoy muy convencido de que quería terminar aquí"
Agencias
Zaka celebra un gol durante el Teresa Herrera

A Zakaria Eddahchouri le sale un pretendiente en Holanda
Esther Durán
Fernando Soriano, durante una rueda de prensa esta temporada

Fernando Soriano, ante otro final de mercado agitado en el Dépor
Zeltia Regueiro