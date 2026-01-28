Mi cuenta

Diario de Ferrol

A Zakaria Eddahchouri le sale un pretendiente en Holanda

Según el medio Soccer News, un exequipo del delantero neerlandés está interesado en que vuelva a su tierra natal

Esther Durán
28/01/2026 17:58
Zaka celebra un gol durante el Teresa Herrera
Zaka celebra un gol durante el Teresa Herrera
Quintana
Faltan menos de seis días para que se cierre el mercado de fichajes de invierno, y a pesar de que el Deportivo no se rinde en la búsqueda de un punta, la últimas noticias con respecto a las referencias ofensivas del equipo coruñés llegan desde Países Bajos y no hablan de posibles incorporaciones.

Según el medio Soccer News, los Go Ahead Eagles, equipo que compite en la máxima categoría del fútbol neerlandés, busca reforzar su delantera tras la venta de Milan Smit al Stoke City y han puesto sus ojos en Zakaria Eddahchouri. En un primer momento, el club de Deventer había pensado en Bouke Boersma como primera opción, pero el jugador finalmente se comprometió con el KV Mechelen belga. Ante esta situación, ven como una posibilidad que el atacante del equipo coruñés vuelva a vestir la camiseta que ya lució entre 2017 y 2022 y regrese de esta manera a su tierra natal justo un año después de su llegada a A Coruña, donde tiene contrato con el Deportivo hasta 2028 y la entidad blanquiazul no tiene intención de dejarle salir, como ya pasó en el mes de noviembre con los rumores procedentes del interés del Al-Ahly. 

Imagen del programa del canal egipcio MBC Masr 2

En Egipto ya conocen de boca de Fernando Soriano la postura del Dépor con Eddahchouri

Más información

Eddahchouri se formó en las categorías inferiores del Feyenoord y ya estuvo en las filas del Go Ahead Eagles, antes de ser cedido al Koninklijke HFC Haarlem de la Segunda División de Países Bajos, donde jugó 31 partidos, anotó 16 goles y repartió dos asistencias. Actualmente, el equipo de Deventer es decimocuarto en la clasificación, a seis puntos del NAC Breda, que marca la zona de descenso a la Eerste Divisie.

El 30 de enero de 2025, Zaka firmó por el Deportivo procedente del Telstar, equipo en el que dio el salto profesional, y en el que antes de poner rumbo a la ciudad coruñesa había anotado 17 goles en 23 encuentros. El delantero neerlandés se adaptó rápido y en el segundo partido con la blanquiazul ya celebró su primer tanto en su nuevo equipo. En esta temporada, en la que el club herculino continúa en la búsqueda del mismo gol que intentaba encontrar cuando fichó a Eddahchouri hace justamente un año, el atacante marcó ocho goles y repartió tres asistencias en las 23 jornadas de Liga disputadas hasta el momento.

Zakaria Eddahchouri, celebrando su primer gol con el Deportivo
Zakaria Eddahchouri, celebrando su primer gol con el Deportivo
Patricia G. Fraga

Según este Soccer News, el Go Ahead Eagles ha contactado con su exjugador y trabaja en su fichaje como prioridad, aunque también tienen otros objetivos sobre la mesa. A pesar de esto, el club coruñés no contempla su venta, de la misma forma que también dejaron claro hace unas semanas que no había ninguna intención en cortar la cesión de Mulattieri.

