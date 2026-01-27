Sin candado desde noviembre

Noubi, Loureiro y Quagliata durante un encuentro en Riazor PATRICIA G. FRAGA

“Hay que mejorar la faceta defensiva. Estamos en una categoría en la que la solidez, el equilibrio, la portería a cero te da una posibilidad muy grande, especialmente con el talento que tenemos nosotros arriba”. La frase de Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Cádiz se ha convertido en un lema de vida para el Deportivo, aunque todavía no ha sido capaz de interiorizarlo.

El calendario “caprichoso”, como etiquetó el preparador herculino, y la falta de contundencia en el área propia son los dos principales culpables de que el cuadro herculino tan solo haya conseguido una victoria en los últimos siete enfrentamientos ligueros.

Unos resultados que le señala como uno de los peores equipos de la competición desde el mes de diciembre y que les ha llevado no solo a alejarse a los siete puntos del liderato, sino a dormir sin el cómodo colchón de puntos que les separaba de los puestos de fuera del playoff.

El Dépor ha tenido ocasiones más que manifiestas en los últimos duelos como para haber sumado más alegrías en época de Navidad y año nuevo. Una falta de puntería que en la actualidad condena a los de Hidalgo y que antes, cuando la eficacia en portería contraria era más que notable, les empujó a un escenario inmejorable de cinco triunfos seguidos en Liga.

Eras capaz de ser resolutivo arriba y abajo. Ahora ni una ni otra, aunque lo más preocupante es haber encajado un fin de semana tras otro. Porque el talento en la zona de ataque lo tienes, y el volumen de ocasiones también.

En Segunda División ser un conjunto fiable atrás es garantía casi absoluta del éxito. Desde la temporada 2011-12, el 73,3% de los equipos menos goleados ascendieron a la máxima categoría del fútbol nacional.

Antonio Hidalgo, conocedor del dato, insiste con motivos de peso en la importancia de mejorar desde el colectivo en el apartado defensivo. Incluido el jugador que ocupa la posición de delantero centro. “Necesitamos ajustar desde primera línea de presión y estamos trabajando al detalle con ellos”, asegura el de Granollers.

Al Deportivo no ya se puede calificar como un equipo seguro. Siete partidos encajando goles de forma continua y un candado del que se ha perdido la llave. Cinco alineaciones diferentes en los dos últimos meses entre fichajes y sanciones que tampoco han aportado certezas a la zaga.

Dani Barcia fue titular en los tres primeros encuentros (ante Castellón, Real B y Andorra) en los que los deportivistas salieron con pleno de derrotas. Con la llegada de Adrià Altimira, Lucas Noubi se trasladó al eje de la zaga, ganándole la partida al canterano como acompañante de Miguel Loureiro, que solo ha descansado en Gran Canaria por acumulación de cartulinas amarillas.

Mera superstición

No hay que retroceder mucho en el tiempo para toparse con el último ciclo de siete partidos en los que el Dépor sacó el balón de sus propias mallas. La anterior campaña, con Óscar Gilsanz como director técnico en el banquillo, los herculinos estuvieron desde la decimoquinta jornada a la vigésimo segunda sin lograr cerrar la portería. En el mismo tramo de curso que esta vez y con el número exacto de tantos en contra. Doce. Una media de 1,71 por partido. Difícil ganar así.

Aquella vez, la estadística se rompió con el triunfo por la mínima en El Plantío. Echar el cerrojo permitió que el gol de Mario Soriano trajese de vuelta a A Coruña todo el botín.

El presente da una oportunidad propicia para cerrar el grifo. Este sábado contra la Cultural Leonesa y el próximo domingo ante el Albacete. Dos rivales que no fueron capaces de superar la muralla blanquiazul en la primera vuelta.

En el Reino de León, los locales no podrán contar con sus dos hombres más desequilibrantes en tres cuartos, Luis Chacón y Lucas Ribeiro, mientras que Antonio Hidalgo recupera a Arnau Comas para la misión.

Fue precisamente ante el conjunto manchego cuando el Dépor dejó su portería a cero por última vez, el 29 de noviembre en el Carlos Belmonte. Desde entonces el autobús ha ido vaciándose de confianza y seguridad en las siguientes siete paradas. La más reciente ante el Racing de Santander, en un encuentro que hace meses no se hubiese perdido y que con un solo un tiro en contra te desnudan. Con 0,48 goles esperados y ninguna gran ocasión, los verdiblancos se llevaron los tres puntos sin necesidad de mostrar su potencial ofensivo.

El Deportivo ha pasado a ser el sexto equipo menos goleado. Un descenso que va ligado a las posibilidades de ascenso. En una Liga que promete estar apretada hasta el final, cada gol encajado pesa. Los números bajos facilitan sumar con regularidad, sobre todo en partidos igualados. Es decir, casi todos. Más del 50% de los puntos que se repartieron la jornada anterior fueron por diferencia de uno o menos goles en el marcador.

Proteger el área acerca a la estabilidad, y el Deportivo procura seguir esa premisa para, en el mes de mayo, verse lo más arriba posible.