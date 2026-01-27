Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

La afición del Dépor, ante la posibilidad de realizar un último fichaje en el mercado: "Un delantero que marque goles"

A menos de una semana de que se cierre el mercado invernal, las opiniones de los seguidores blanquiazules en cuanto a posibles refuerzos fueron tan dispares como llamativas

Lucía Dávila
Lucía Dávila
27/01/2026 19:04
Uno de los aficionados entrevistados durante la previa
Uno de los aficionados entrevistados durante la previa
DXT
A menos de una semana para que se cierre el mercado de fichajes de Segunda División, el Deportivo continúa con las dos únicas incorporaciones que realizó antes de que se abriera la ventana invernal: Adrià Altimira y Álvaro Ferllo, dos jugadores que desde su llegada ya se convirtieron en fijos en los planes de Antonio Hidalgo. El lateral era una posición que el club coruñés tenía como prioridad reforzar, y el guardameta fue una sorpresa para todos los aficionados, aunque más tarde se supo que Daniel Bachmann había pedido abandonar A Coruña por problemas personales.

Bachmann, en un entrenamiento con el Deportivo

Desde el fichaje del defensa catalán, el pasado 30 de diciembre, y a pesar de que ya se conoce que Riki Rodríguez será blanquiazul la próxima temporada, con la incógnita en el aire de sí Deportivo y Albacete llegarán a un acuerdo para que pueda serlo este mismo mes de enero, la entidad coruñesa no ha realizado más movimientos ni de entradas, ni de salidas.

Con este escenario, DXT Campeón preguntó a los aficionados deportivistas en la previa del partido ante el Racing si consideran que se debería firmar algún refuerzo más en esta última semana de mercado, y las respuestas han sido tan variadas como sorprendentes. “Pues no sé qué podría fichar”, respondió el primer seguidor tras mucho dudar en busca de la respuesta acertada. Pero no fue el único, e incluso hubo quién prefiere optar por dejar las cosas como están. “Creo que tenemos una cantidad de jugadores todos medianamente buenos”, afirmó una aficionada, la cual fue apoyada por su acompañante: “Yo no haría ningún fichaje, tiraba con estos ya”.

A pesar de esto, esa no fue la sensación generalizada, y los siguientes entrevistados lo tuvieron mucho más claro: “Un delantero que marque goles”. Esa fue la opción más repetida, motivada por los últimos resultados del conjunto coruñés y del claro problema que se están encontrando de cara a puerta.

Como no podía ser de otra forma, el nombre de Riki también salió a escena, en la opinión de un aficionado que considera que la llegada del mediocentro sería suficiente para continuar luchando por el objetivo esta temporada. Pero sin duda, la respuesta más sorprendente la dieron dos jóvenes, que se conocían de nada, pero que en el momento en el que les das la oportunidad de traer a cualquier jugador a su equipo, rápidamente se les viene un nombre a la cabeza, justamente cuando hace apenas unos días se cumplió un año de su marcha: “Que vuelva Lucas Pérez”.

La afición del Dépor, en la previa ante el Racing
