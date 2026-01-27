Hugo Rama vuelve a vestirse de corto para The Rapants

Hugo Rama con la camiseta del Deportivo en el videoclip de The Rapants @hugorama10

Hugo Rama se ha vuelto a vestir la camiseta del Deportivo en el verde, aunque no en el de Riazor. El centrocampista de Sigüeiro volvió aparecer delante de las cámaras para ser uno de los protagonistas en la última canción del grupo musical The Rapants.

La banda de Indie y Garage, formada en Muros en 2018, es una de las referencias en el panorama artístico gallego. 'Non sei como' es el título de la última canción, publicada este lunes, que sirve como un adelanto al próximo álbum que lanzarán este año.

Joé Crepúsculo al micrófono, Miguel de Lira, Federico Pérez y el propio Hugo Rama son algunas de las caras conocidas que aparecen a lo largo de la pieza audiovisual, grabada entre febrero y diciembre de 2025.

A la espera de encontrar un nuevo club con el que retomar su carrera futbolística a sus 29 años, Hugo Rama vuelve a enfundarse los colores del Deportivo tras su salida del club hace seis meses.

"Es complicado hablar después de haber vivido un año tan duro personalmente, pero os aseguro que el ponerme cada día este escudo y pensar que algún día podría ayudar a nuestro Dépor valía más que cualquier otra cosa. Como dije más de una vez, era donde quería estar", escribió en sus redes sociales en su carta de despedida a la afición.

Un comunicado en el que agradeció a todas las personas que trabajan en Abegondo y en el que abrió su corazón para compartir que había sido "un año duro en lo personal".

Su último partido oficial en Riazor fecha del 1 de junio, día en el que el Elche consumó su retorno a Primera División tras golear a los coruñeses por 0-4. El '22' entró al terreno de juego a falta de diez minutos para el final en sustitución de Mario Soriano.