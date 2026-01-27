Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hugo Rama vuelve a vestirse de corto para The Rapants

El exjugador del Deportivo aparece en el videoclip de la canción 'Non sei como'

Dani Fernández
Dani Fernández
27/01/2026 12:05
Hugo Rama con la camiseta del Deportivo en el videoclip de The Rapants
Hugo Rama con la camiseta del Deportivo en el videoclip de The Rapants
@hugorama10
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Hugo Rama se ha vuelto a vestir la camiseta del Deportivo en el verde, aunque no en el de Riazor. El centrocampista de Sigüeiro volvió aparecer delante de las cámaras para ser uno de los protagonistas en la última canción del grupo musical The Rapants.

La banda de Indie y Garage, formada en Muros en 2018, es una de las referencias en el panorama artístico gallego. 'Non sei como' es el título de la última canción, publicada este lunes, que sirve como un adelanto al próximo álbum que lanzarán este año.

Joé Crepúsculo al micrófono, Miguel de Lira, Federico Pérez y el propio Hugo Rama son algunas de las caras conocidas que aparecen a lo largo de la pieza audiovisual, grabada entre febrero y diciembre de 2025.

A la espera de encontrar un nuevo club con el que retomar su carrera futbolística a sus 29 años, Hugo Rama vuelve a enfundarse los colores del Deportivo tras su salida del club hace seis meses. 

"Es complicado hablar después de haber vivido un año tan duro personalmente, pero os aseguro que el ponerme cada día este escudo y pensar que algún día podría ayudar a nuestro Dépor valía más que cualquier otra cosa. Como dije más de una vez, era donde quería estar", escribió en sus redes sociales en su carta de despedida a la afición.

Un comunicado en el que agradeció a todas las personas que trabajan en Abegondo y en el que abrió su corazón para compartir que había sido "un año duro en lo personal".

Su último partido oficial en Riazor fecha del 1 de junio, día en el que el Elche consumó su retorno a Primera División tras golear a los coruñeses por 0-4. El '22' entró al terreno de juego a falta de diez minutos para el final en sustitución de Mario Soriano.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Nico Ruiz, centrocampista del Juvenil A del Dépor, en carrera en Abegondo

Deportivo-Rayo Vallecano: cómo y dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil
Esther Durán
Borja Jiménez, el día de la derrota en la final del playoff de ascenso en Riazor

Borja Jiménez explica su gestión con Yeremay: "Tenía un déficit muy grande"
Sergio Baltar
Bachmann, en un entrenamiento con el Deportivo

Daniel Bachmann encuentra destino y busca acuerdo para su posible regreso a casa
Jorge Lema
Mateo García, del CN Arteixo, con sus dos medallas en el Meeting de Ginebra

Dos platas para el coruñés Mateo García en el Meeting de Ginebra
María Varela