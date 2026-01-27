El Penafiel deportivista cae al último puesto tras su tercera derrota consecutiva

Jorge Meré (d), fichado la pasada semana, se estrenó con el Penafiel en la derrota en casa del Oliveirense FC Penafiel

El Penafiel sigue sin conocer la victoria en este 2026 y ahonda en su crisis de resultados con una nueva derrota, esta vez a manos del Oliveirense (2-1), que hunde a los ‘deportivistas’ en el último puesto de la Segunda División de Portugal.

El equipo adquirido el pasado verano por el presidente blanquiazul Juan Carlos Escotet ha perdido los tres encuentros que ha disputado en el presente año, lo que le ha llevado a caer desde el undécimo puesto —de los 18 que compiten— en el que cerró 2025, con 19 puntos, a cerrar la categoría de plata lusa a dos puntos de distancia de los dos conjuntos que le preceden en la clasificación, el Farense y el Leixoes.

Las derrotas frente al Paços de Ferreira (1-2) y el Portimonense (0-2) con las que el Penafiel estrenó 2026 convertían su visita del pasado fin de semana al campo del Oliveirense en un duelo directo, ya que los de Oliveira de Azeméis eran uno de los conjuntos que cerraban la tabla con 19 puntos, igualados con el club que preside Escotet y con el Paços de Ferreira, último clasificado, debido a su peor balance goleador. Pero la victoria de estos últimos, el pasado viernes, contra el segundo clasificado, el Académico de Viseu (2-1), y el triunfo del Oliveirense dejan al Penafiel en el pozo de la clasificación en solitario.

Iano Simao y Davo fueron los exblanquiazules que formaron en el once inicial de la escuadra que dirige el técnico José Manuel Aira. El también exdeportivista contó con la baja del central Jaime Sánchez, que cumplió sanción tras la roja que vio una semana antes frente al Portimonense, e incluyó en el equipo titular al lateral izquierdo belga Teddy Alloh, que el pasado verano estuvo a prueba con el Deportivo en Abegondo antes de firmar con el conjunto portugués.

Los locales se adelantaron en el marcador muy pronto, cuando apenas habían transcurrido nueve minutos. Armando Lopes firmó el 1-0.

En el 64, Aira hizo debutar al central asturiano Jorge Meré, fichado la pasada semana y que en el verano de 2017, cuando el Colonia pagó nueve millones de euros al Sporting de Gijión por él, se convirtió en el traspaso más caro del club rojiblanco en aquel momento.

Apenas dos minutos después, el Penafiel igualó el duelo con una diana de Joseph Sery, que entró desde el banquillo junto con Meré.

Sin embargo, en el minuto 81, el delantero del Oliveirense Bruno Silva materializó el 2-1 que provocó la tercera derrota consecutiva del club propiedad de Escotet.

Raúl Alcaina no entró en la convocatoria.