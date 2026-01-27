El laboratorio del balón parado traiciona a Antonio Hidalgo

Jugadores del Racing celebran el gol de Peio Canales ante los gestos de decepción de los blanquiazules GERMÁN BARREIROS

Las sesiones de vídeo que se llevan a cabo durante las semanas para anticipar los movimientos del rival y la fidelidad casi quirúrgica de los jugadores al plan que limita la improvisación explican por qué en el fútbol actual cada vez resulta más complicado marcar las diferencias. Incluso cuando existe una superioridad técnica evidente.

La Copa del Rey ofrece ejemplos recientes y muy gráficos. El Albacete, con más hambre y convicción, se llevó por delante a todo un Real Madrid con dos saques de esquina. Un recordatorio de que, en un contexto tan controlado, las jugadas de estrategia se han convertido en un factor decisivo.

Una ciencia en desarrollo

El balón parado es una mezcla de ensayo y calidad. De repetición constante, de prueba y error hasta dar con la tecla. El Arsenal es el gran referente del momento en esta parcela. Los ‘gunners’ tienen especialistas en las dos direcciones. Declan Rice en la ejecución, Mikel Merino, Gabriel Magalhães y William Saliba al remate y Nicolas Jover, diseñador y héroe silencioso de la pizarra. El cerebro a la sombra de Mikel Arteta que ha convertido los saques de esquina en un arma letal para los de Londres a partir de un estudio casi científico de movimientos, posiciones y espacios a ocupar que obtiene como resultado una efectividad muy alta en acciones a balón parado.

Una tesis de matrícula de honor que queda muy lejos del Deportivo. Antonio Hidalgo sí consiguió en su anterior paso por la ciudad de Huesca sacar un notable rendimiento del balón parado que permitió a los oscenses pelear por un puesto de playoff hasta finales de curso. Sin tener una plantilla configurada para ello. La solidez en defensa y la capacidad de castigo en jugadas ensayadas les colocó en la zona noble.

“Te cuento una anécdota. Nosotros el año pasado en el Mérida no teniamos demasiado acierto en el balón parado. Para solucionarlo buscamos quien era la persona y el mejor equipo a balón parado en Segunda División, y era el Huesca, de Antonio Hidalgo. Intentábamos imitarles”, deslizó Sergio Guilló, entrenador del cuadro aragonés hasta mediados de noviembre, antes de viajar hacia A Coruña para enfrentarse a los coruñeses.

En El Alcoraz, el encargado del balón parado también tenía nombre y apellido. Adrián Sipán. Pieza clave en los éxitos del pasado Huesca que continúa esta temporada en el club azulgrana. Sin él a su lado, Hidalgo ha perdido eficiencia en esta faceta, hasta el punto de que es un apartado que ahora resta más de lo que suma.

Los números del Deportivo son claros y preocupantes. Un balance negativo de tres goles en acciones a balón parado. Con siete goles encajados y cuatro a favor. En el plano ofensivo, es el sexto equipo que menos córners ejecuta, aunque paradójicamente el tercero que más remata.

El gol de chilena de Diego Villares ante Las Palmas fue el único que se lanzó al área y acabó en gol de los 80 que se han ejecutado de esa manera. Ante el Ceuta encontraron una vía alternativa. Luismi Cruz, de nuevo como lanzador, sacó rápido y entregó el balón a un Yeremay que tras revolverse encontró un gol con la ayuda involuntaria de un defensor, que desvió la trayectoria del balón. La primera diana del curso a balón parado llegó en la cuarta jornada, frente al Sporting de Gijón, en una falta lateral. A dos minutos del final, Dani Barcia enganchó con pierna izquierda una volea que se coló por la escuadra y permitió al Deportivo sumar los primeros tres puntos como local. El primer gol del canterano. Ante el Sámano, en primera ronda del torneo del KO, volvería a anotar. Esta vez de cabeza.

Pequeñas alegrías que contrastan con el daño recibido con la misma fórmula. En Segunda División no basta con lo que se hace con balón. Hay que saber sufrir sin él. Y más en duelos directos contra rivales que aspiran a lo mismo que tú.

Cuatro de los cinco primeros en la tabla le han hecho daño al conjunto de Antonio Hidalgo en jugadas de estrategia. Almería, Cádiz y Castellón puntuaron en su visita a Riazor gracias a la pizarra. Leganés y Las Palmas hicieron lo propio en sus respectivos estadios. Cuatro empates y una derrota que señalan una de las principales debilidades en este curso. Un déficit ya heredado desde comienzos de la temporada pasada.

El último en encontrar el atajo hacia el gol fue el Racing de Santander, el domingo. Un tanto doloroso, por lo evitable que era y por las consecuencias que deja en lo clasificatorio. Con los mismos disparos a puerta de uno y otro, el Deportivo mereció más. Se jugó a lo que quiso, quitándole el balón, principal arma de los verdiblancos, al rival desde el principio y acumulando una llegada tras otra. Sin embargo, el detalle, que marca cada vez más el fútbol moderno y decide resultados, sonrió a los santanderinos. El balón parado vuelve a dejar al Deportivo, por séptima vez, con mal sabor de boca.