El Deportivo reordena sus cesiones en invierno para recuperar la efervescencia

Diego Gómez, durante un entrenamiento con el Pontevedra Pontevedra CF

El mercado de invierno ha traído varios movimientos para el Deportivo, que sigue trabajando en el futuro de sus jóvenes en propiedad. Con la idea de que ganen continuidad, confianza y minutos, el club coruñés ha optado por modificar el destino de dos futbolistas que ya estaban cedidos. Martín Ochoa y Diego Gómez afrontan la segunda mitad del curso en nuevos equipos, ambos dentro de Primera Federación, pero con situaciones y objetivos distintos a los que vivían hasta el momento.

Ochoa estrena convocatoria

El Ourense CF oficializó el pasado viernes la llegada de Martín Ochoa. El delantero riojano no cambia ni de provincia ni de categoría, y se marcha de O Carballiño tras un paso discreto en las filas del Arenteiro: 18 partidos, solo siete como titular y un único gol, marcado en la derrota en Lezama ante el Athletic Club B. Un bagaje que llevó al Deportivo a buscarle un contexto diferente en el que pudiera sentirse más importante sobre el césped.

Ochoa ya ha entrado en la dinámica del Ourense CF, donde compartirá vestuario con otro cedido deportivista, Adrián Guerrero, e incluso fue convocado el pasado fin de semana, aunque sin llegar a debutar. El conjunto de O Couto pelea por alejarse de la zona caliente y se encuentra actualmente a solo tres puntos del descenso. Será una nueva prueba para un jugador que ya conoce la categoría. La pasada campaña disputó 28 encuentros con el Lugo, también en Primera RFEF, y la temporada del ascenso del Deportivo a Segunda, participó en once partidos a las órdenes de Imanol Idiakez. Su contrato con la entidad blanquiazul termina en junio de 2028, por lo que a final de temporada, regresará a Abegondo.

Diego ya entrena con el Pontevedra

Pocas horas después se confirmaba el segundo movimiento. Diego Gómez puso fin a su etapa en Cartagena y regresó a Galicia para reforzar al Pontevedra. El extremo zurdo de Amoeiro ya se ha puesto a las órdenes de Rubén Domínguez y cambia de proyecto tras una primera vuelta en la que fue titular en diez partidos, superó los 800 minutos de juego y anotó un gol. Diego pasará de luchar por alejarse del descenso en un momento delicado para el conjunto blanquinegro, que ya acumula cuatro jornadas consecutivas sin sumar de tres, a unirse a las filas de un equipo instalado en la zona alta de la clasificación y que aspira a todo este curso.

Se trata de su tercer destino en apenas temporada y media. Hace justamente un año y cuando brillaba en el Arenteiro, el Deportivo decidió reincorporarlo al primer equipo, coincidiendo con la salida de Lucas Pérez y heredando incluso su dorsal. Con Óscar Gilsanz al frente del conjunto coruñés, quien ya le conocía de su etapa en el Fabril, participó en 17 partidos con un total de 536 minutos sobre el césped. A pesar de esto, no tuvo sitio en el proyecto para esta temporada y el Cartagena apostó por él y por Kevin Sánchez en verano, reuniendo a dos talentos de Abegondo. El ourensano tiene contrato con el Deportivo hasta 2030 y vuelve a Galicia con el objetivo de recuperar su mejor versión con la camiseta granate.

Fin de semana gris para los cedidos

Luis Chacón (Cultural Leonesa). El eumés volvió al once inicial tras ser suplente la pasada jornada ante el Sporting. El conjunto leonés cayó ante el Ceuta y suma su sexta jornada consecutiva sin ganar, colocándose a tan solo un punto del descenso. Chacón disputó los 90 minutos en un duelo en el que comenzaron ganando con un gol de Tresaco, pero que les remontaron en menos de diez minutos. Este fin de semana, volverá a ver el partido desde el banquillo debido a que reciben al Deportivo en el Reino de León.

Bouldini (Granada). El delantero continúa sin encontrar regularidad en el conjunto granadino tras volver de su lesión. Acumula apenas 25 minutos en las dos últimas jornadas, y en la victoria de su equipo ante el Cádiz fue suplente y no saltó al terreno de juego.

Petxarroman (Andorra). Novena jornada consecutiva sin minutos para el lateral vasco, que no juega en liga desde la jornada 14. La última vez que se vistió de corto fue para el duelo de Copa del pasado 3 de diciembre, en el que el conjunto andorrano cayó eliminado ante la Cultural Leonesa.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El centrocampista coruñés fue titular ante el Arenteiro y disputó 89 minutos en el triunfo del Racing frente al conjunto de O Carballiño. El equipo departamental se reencontró con la victoria tras cuatro derrotas consecutivas sin ganar y se coloca quinto, marcando la zona de playoff.

Kevin Sánchez (Cartagena). Tras cuatro titularidades seguidas, Kevin comenzó el partido ante el CE Europa desde el banquillo. El delantero burgalés, ya sin su compañero Diego Gómez, entró a la media hora de juego debido a la lesión de Alfredo Ortuño. Apenas un minuto después de que ingresara en el césped, llegó el primer tanto del cuadro visitante, que se fue al descanso con una ventaja de 0-2 en el marcador. El Cartagena fue capaz de empatar el duelo en la segunda parte, e incluso Kevin tuvo una ocasión clara en los últimos segundos para llevarse los tres puntos, pero finalmente firmaron las tablas y el equipo de Cartagonova se sitúa a tan solo dos puntos de la zona de descenso.

Adrián Guerrero (Ourense CF). Guerrero volvió a la titularidad tras cumplir ciclo de amarillas la pasada jornada y disputó los 90 minutos. El conjunto ourensano recibió al Cacereño en un duelo directo por la salvación, y cayó por la mínima tras un gol en la primera parte del que no supieron reponerse.