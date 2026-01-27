Fernando Soriano, en el palco de Riazor, durante un partido de esta temporada Quintana

“El mercado está abierto hasta el último día y veremos lo que pasa”. Antonio Hidalgo no pudo esquivar la pregunta sobre la ventana de fichajes de invierno tras el Dépor-Racing (0-1). Este se inició con las contrataciones de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, ambas cerradas antes incluso de que se abriese.

Desde entonces, sin más movimientos más allá de informar del cambio de destino de Diego Gómez, que terminó su cesión en el Cartagena y acabará la temporada en préstamo en el Pontevedra. A principios del mes de enero Fernando Soriano aseguraba, tras las sendas llegadas del portero y del lateral derecho, que la idea inicial del Dépor no pasaba por hacer más movimientos, circunstancia que puede cambiar a raíz del actual devenir liguero: "El mercado está abierto y la exigencia es máxima. Atentos a todo lo que pueda mejorarnos y ayudarnos en cualquier posición. Es cierto que la plantilla está compensada y cubierta. Siempre intentas mejorar lo que tienes ¿Posiciones? Con Alti y Álvaro estamos cubiertos".

Mal inicio de 2026

Casi un mes después, la exigencia sigue siendo máxima, pero los resultados no le están acompañando al Dépor en este enero de 2026. Cinco puntos de doce posibles, tras sendos empates ante Cádiz y Las Palmas, la solitaria derrota contra el Almería y la pasada contra el Racing de Santander. Diferente guion debe proponer el equipo ante una necesitada Cultural Leonesa, a riesgo de que un resultado que salga cruz lo apee de los puestos de playoff.

Por delante poco más de una semana para que se cierre el mercado invernal a las 23.59 horas del 2 de febrero y la dirección deportiva blanquiazul con tiempo aún para acometer operaciones, pensando más en piezas que ya puedan sumar en el medio plazo, como en el caso de Ferllo y Altimira.

Y en esa idea entra la operación de Riki, que según ha asegurado La Voz de Galicia, está atado por el Deportivo. La duda es cuándo llegará: ya en enero o a finales de junio, cuando finalice su contrato con la entidad manchega. Un movimiento que se ha estancado debido a la reciente lesión de Edward Cedeño, que iba a ser su recambio en el Albacete. La dirección deportiva blanquilla, que lidera Toché, no dejará salir al centrocampista sin cubrir la demarcación. Y mientras tanto el jugador encadena dos partidos sin entrar en la lista de convocados de Alberto González, ante el Cádiz y el pasado fin de semana contra el Valladolid.

Desde el club no acaban de aclarar los motivos de su ausencia, pero fuentes cercanas a la operación apuntan a que el jugador está presionando para salir antes y poder incorporarse a las filas herculinas ya a partir de febrero. Eso en lo tocante a llegadas. En el apartado de salidas, de momento el Dépor mantiene a cuatro porteros en nómina. A pesar de que Daniel Bachmann ha pedido salir por motivos personales, la realidad es que de momento el arquero cedido por el Watford continúa formando parte de la disciplina deportivista. Y es que en esa operación no solo está implicado el Dépor, también lo está el club inglés. “Es una situación que no sabemos a ciencia cierta si se podrá dar, porque no solo depende del Dépor, también está el Watford, que tiene también mucho que decir, pero nosotros no podíamos esperar y asumir el riesgo de si en diez o quince días salía Daniel”, admitía Fernando Soriano en la presentación de Álvaro Ferllo, consciente de la anomalía de contar con cuatro guardametas.

No obstante, adelantándose a lo que pudiese pasar, se hacía con los servicios del cancerbero sevillano, que había estado a punto de llegar en verano. En lo que se refiere a las bajas, sin que haya ningún jugador en la rampa de salida, al preguntarle a Hidalgo por casos como el de Rubén López, este reconoció que como jugador joven que es tiene que competir para ganar experiencia: "Necesita minutos y he hablado con él en esa dirección. El mercado está abierto y hasta el último día puede pasar cualquier cosa".

El de Silleda lleva únicamente 74 minutos en cinco partidos, ninguno de ellos como titular. Su última aparición data del pasado 13 de diciembre, cuando salió desde el banquillo en la derrota del Dépor ante la Real Sociedad B (0-3). Es de los pocos jugadores sobre los que se ha pronunciado directamente Hidalgo, al ser preguntado, en relación con su futuro. Otro nombre que puede sonar para salir, al menos viendo la escasa presencia que ha tenido hasta el momento, es el de Cristian Herrera. Con 85 minutos este curso en 11 encuentros jugados. Su última vez fue el pasado 20 de diciembre, en la que no llegó a los diez minutos en la derrota ante el Andorra (1-0). Causó baja en la pasada convocatoria ante Las Palmas lo que avivó los rumores sobre una posible salida del Dépor, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio. Su ausencia se debió a un proceso vírico. No obstante, según ha podido saber este periódico a día de hoy el club no se ha puesto en contacto con ninguno de los dos para hablar de su futuro más inmediato.

Una calma que puede romperse en cualquier momento si se desbloquea la operación de Riki o si esa responsabilidad y exigencia de subir del Dépor, mermada la confianza tras la derrota ante el Racing, y la peligrosa desescalada del equipo blanquiazul de la zona noble de la tabla. Una circunstancia que puede hacer saltar las alarmas y buscar un fichaje que suponga no solo un refuerzo sino también un golpe de efecto.