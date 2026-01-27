El Dépor aprieta por Riki y no se rinde por un delantero

Riki, durante un partido con el Albacete Albacete Balompié SAD

El mercado de invierno entra en su recta final y el Deportivo aprieta en su intención de conseguir que el desembarco del centrocampista del Albacete, Riki Rodríguez, se produzca ya y no haya que esperar hasta el próximo verano. El club blanquiazul tiene de tiempo hasta el próximo lunes a las 23.59 horas para conseguir que la entidad manchega deje salir ya al futbolista asturiano, que se ha quedado fuera de la convocatoria en las dos últimas jornadas, frente al Cádiz en el Carlos Belmonte (1-0) y en el campo del Valladolid (0-1).

Alberto González, técnico del cuadro albaceteño, alegó molestias musculares para justificar la ausencia de Riki en ambos partidos. Sin embargo, otras fuentes consultadas por DXT Campeón insisten en que el mediocentro ha dejado claro al club manchego su deseo de desembarcar ya en Riazor en lugar de hacerlo el próximo verano, cuando termina contrato en el Carlos Belmonte.

El Albacete se muestra reacio a que el mediocampista se vaya, puesto que se trata de un jugador clave en el engranaje del equipo, pero la presión del Deportivo y del propio futbolista colocan a los manchegos en una delicada situación. Todo apunta a que si no se cierra la operación antes de este fin de semana, Riki encadenará su tercera ausencia consecutiva con la escuadra manchega.

El mediocentro ovetense no es el único objetivo del Dépor en este tramo final del mercado de invierno. La derrota contra el Racing de Santander ha avivado el deseo de apuntalar la plantilla de cara a los cinco últimos meses de la competición y la entidad blanquiazul no se rinde en su intención de reforzar la delantera. Las siete últimas jornadas, que se han saldado con un solo triunfo, dos empates y cuatro derrotas, han confirmado la necesidad de incorporar más pólvora.

En ese sentido, Jon Karrikaburu vuelve a aparecer en la agenda, tras hacerlo también en el verano pasado. Finalmente, el atacante navarro se quedó en el conjunto txuri-urdin, pero apenas ha completado 126 minutos entre los seis partidos de Primera División que ha jugado y otros 24 minutos en la Copa del Rey. No obstante, es probable que no sea el único de la lista.

Aunque ahora sí que su salida parece cercana, hay otros clubes de Segunda División interesados en él. Karrikaburu está en el punto de mira, pero hay más opciones e incluso no se descarta que pueda aterrizar algún ‘9’ sorpresa, como sucedió durante el mercado de invierno de la temporada 2024-25 con el fichaje de Zakaria Eddahchouri.