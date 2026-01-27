Daniel Bachmann encuentra destino y busca acuerdo para su posible regreso a casa

Bachmann, en un entrenamiento con el Deportivo

Apura el Deportivo los últimos días de mercado de invierno explorando las opciones para reforzar su plantilla y afrontar el tramo final de temporada con garantías, pero también con el objetivo de reconfigurar las piezas para que Antonio Hidalgo tenga una gestión del día a día lo más cómoda posible. Desde incluso antes de abrirse la ventana de enero, uno de los nombres clave ha sido el de Daniel Bachmann, que le solicitó al club una salida por motivos personales, lo que desencadenó el rápido movimiento por Álvaro Ferllo.

Después de casi un mes, el portero austriaco por fin parece haber encontrado un destino que le permita seguir jugando y, al mismo tiempo, resolver ese contratiempo extradeportivo. Según apuntan Anthony Joseph y Eric Neiderseer en Sky Sports, el BW Linz está interesado en la contratación de Bachmann para tratar de reconducir una temporada complicada que lo lleva a estar colista en la máxima categoría.

Fernando Soriano fue claro desde el primer momento que Ferllo llegó al Dépor, tanto para reconocer el motivo de la operación, como también para dejar claro que no será sencillo completarla con la salida del guardameta. "Bachmann desea salir por razones personales, pero no depende solo del Deportivo; también está el Watford". En principio, el club inglés, propietario de los derechos del arquero, no pondrá pegas, pero tampoco está dispuesto a perder en el movimiento. Lo ha dejado todo en manos del propio Dépor y del jugador al entender que mientras dure la cesión, es la entidad herculina la que debe hacerse cargo de Bachmann.

Recuperado, pero sin debutar

Por supuesto, el club coruñés está dispuesto a satisfacer la petición del futbolista, pero consciente de que debe hacerlo en una operación que deje satisfechas a todas las partes. Mientras, el meta ya trabaja con normalidad después de superar una importante lesión de rodilla que no le permitió competir siquiera la titularidad con Germán Parreño.

Con Ferllo asentado en la titularidad, Germán Parreño parte en la rotación como suplente y Eric Puerto ha sido relegado a tercer guardameta, están el equipo totalmente cubierto en esa parcela en caso de que finalmente se concrete el regreso de Bachmann a su país.