Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Cambio de entrenador para Kevin Sánchez en el Cartagena

El club blanquinegro destituye al ourensano Javi Rey y asume su cargo, de manera interina, Raúl Guillén, técnico del filial

Israel Zautúa
Israel Zautúa
27/01/2026 19:59
Kevin Sánchez celebra un gol con el Cartagena
Kevin Sánchez celebra un gol con el Cartagena
FC Cartagena
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Cartagena, equipo en el que juega cedido por el Deportivo Kevin Sánchez y en el que competía, hasta el pasado 24 de enero, el también blanquiazul Diego Gómez, ha cambiado de entrenador este martes. El empate del pasado sábado frente al Europa (2-2) ha llevado a la directiva blanquinegra a destituir al técnico ourensano Javi Rey y a colocar en su puesto, de manera interina, al entrenador del filial, Raúl Guillén.

El conjunto cartagenero encadenó su cuarta jornada consecutiva sin saborear el triunfo, con dos empates y dos derrotas, resultados que han llevado a los blanquinegros de estar empatados con los puestos del playoff de ascenso hace cuatro jornadas a verse ahora más cerca del descenso, que aventajan en solo dos puntos, que del playoff, del que le separan cuatro puntos.

La entidad cartagenera comunicó este martes la destitución de Javi Rey. El club blanquinegro ha querido agradecer al entrenador gallego "su entrega y compromiso" desde que llegó a la entidad, además de "su trabajo y profesionalidad".

Media hora más tarde, el Cartagena anunció que Raúl Guillén asumirá el cargo de manera interina y que el próximo viernes se sentará en el banquillo del Estadio José Rico Pérez de Alicante para dirigir el partido contra el Hércules.

A pesar de los malos resultados, el deportivista Kevin Sánchez está teniendo mucho protagonismo durante su cesión al Cartagena. Ha disputado 20 partidos, 16 como titular, aunque precisamente se cayó del once el pasado fin de semana. El blanquiazul ha marcado dos goles con el cuadro blanquinegro en la Primera RFEF.

Diego Gómez, durante un entrenamiento con el Pontevedra

El Deportivo reordena sus cesiones en invierno para recuperar la efervescencia

Más información

Diego Gómez, por su parte, no se encontraba a gusto allí y el pasado 24 de enero el Dépor acordó poner fin a su cesión en el Cartagena y jugará lo que resta de la temporada en el Pontevedra, también de la Primera RFEF, pero en el Grupo 2.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

La plantilla del Liceo que dirigió Chicho Faraldo en la temporada 1972-73

Fallece Chicho Faraldo, primer entrenador de la historia del Liceo
María Varela
Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife

Las canteranas piden protagonismo en el Deportivo
Bea Arrizado
El ideal gallego

La selección convoca a Julia Benedetti para el Mundial
María Varela
A la izquierda, una acción del quinto partido en el playoff de ascenso de 2016. A la derecha, el equipo celebra el ascenso sobre la pista en 2024. Ambas en el pabellón de Melilla

Lo que Melilla te quitó, Melilla te lo dio
Raúl Ameneiro