Cambio de entrenador para Kevin Sánchez en el Cartagena

Kevin Sánchez celebra un gol con el Cartagena FC Cartagena

El Cartagena, equipo en el que juega cedido por el Deportivo Kevin Sánchez y en el que competía, hasta el pasado 24 de enero, el también blanquiazul Diego Gómez, ha cambiado de entrenador este martes. El empate del pasado sábado frente al Europa (2-2) ha llevado a la directiva blanquinegra a destituir al técnico ourensano Javi Rey y a colocar en su puesto, de manera interina, al entrenador del filial, Raúl Guillén.

El conjunto cartagenero encadenó su cuarta jornada consecutiva sin saborear el triunfo, con dos empates y dos derrotas, resultados que han llevado a los blanquinegros de estar empatados con los puestos del playoff de ascenso hace cuatro jornadas a verse ahora más cerca del descenso, que aventajan en solo dos puntos, que del playoff, del que le separan cuatro puntos.

La entidad cartagenera comunicó este martes la destitución de Javi Rey. El club blanquinegro ha querido agradecer al entrenador gallego "su entrega y compromiso" desde que llegó a la entidad, además de "su trabajo y profesionalidad".

Media hora más tarde, el Cartagena anunció que Raúl Guillén asumirá el cargo de manera interina y que el próximo viernes se sentará en el banquillo del Estadio José Rico Pérez de Alicante para dirigir el partido contra el Hércules.

A pesar de los malos resultados, el deportivista Kevin Sánchez está teniendo mucho protagonismo durante su cesión al Cartagena. Ha disputado 20 partidos, 16 como titular, aunque precisamente se cayó del once el pasado fin de semana. El blanquiazul ha marcado dos goles con el cuadro blanquinegro en la Primera RFEF.

Diego Gómez, por su parte, no se encontraba a gusto allí y el pasado 24 de enero el Dépor acordó poner fin a su cesión en el Cartagena y jugará lo que resta de la temporada en el Pontevedra, también de la Primera RFEF, pero en el Grupo 2.