Borja Jiménez explica su gestión con Yeremay: "Tenía un déficit muy grande"

Borja Jiménez, el día de la derrota en la final del playoff de ascenso en Riazor

Borja Jiménez, exentrenador del Deportivo y actualmente técnico del Sporting de Gijón, ha concedido una entrevista al canal de Youtube Offsiders en el que repasa su carrera en los banquillos. El preparador de Ávila recuerda su tiempo en A Coruña con dos momentos clave, la final del playoff perdida con el Albacete en Riazor y la gestión de un joven Yeremay al que pronto le detectó el talento, pero también "un déficit muy grande de entrenamientos".

El entrenador explica así cómo vivió los primeros pasos del canario en el fútbol profesional: "Hay casos excepcionales de mucho talento. He tenido la suerte de poder entrenar… de recuperar un poco a Yeremay en aquella situación del Dépor donde no jugaba en el juvenil y el club se planteaba qué hacer. ¿Vale o no vale? Pensamos, que haga la pretemporada y lo vamos evaluando. Juega muy pocos minutos con nosotros, pero porque tenía un déficit muy grande de entrenamientos. Pero el talento se lo veías. Esto lo hablaba mucho con Álex Bergantiños. “Si se pusiera bien”... y ahora lo está demostrando. ‘Peke’ nos aparece un poco al final. Recuerdo un golazo en Copa del Rey, pero entre que nosotros teníamos dudas… recuerdo que hace ese gol, lo sacamos luego en Ferrol y no hace buen partido. Estaba empezando a coger ese volumen de entrenos que hoy le hacen ser uno de los mejores, sino el mejor de la categoría".

Una decepción marcada por el COVID

Borja Jiménez también se refirió al 'Albacetazo' de Riazor en la final del playoff de ascenso, apuntando que sigue siendo una de las experiencias más traumáticas de su carrera. Recordó, además, lo complicado que fue la semana previa por un brote de COVID que afectó al vestuario. "Cómo llegues al playoff influye porque es un aspecto muy mental. Tú mentalmente no llegas bien (si vienes en mala dinámica). A nosotros en A Coruña, se ha hablado muy poco, pero nos pasa algo fastidiado porque en la semana de la final hay muchos futbolistas que cogen COVID. Sin poder entrenar, sin nada… llegan justos. Pero ya no por aspecto físico de como llegaron al día del partido, que a todos los tuvimos que cambiar y nos achacaron los cambios, sin ser conscientes de que nos piden el cambio ellos.

"Era más el aspecto mental. La final en Riazor, semana más importante porque durante el año se nos había lesionado Victor García, Trilli… nos pasaron muchas cosas. La semana donde todo parecía que iba a salir bien, tenemos a los jugadores sin entrenar. Además lo importantes. Juergen, Quiles, Bergantiños… sin poder entrenar, cambiándose aparte para poder hacer un luego una parte con el resto… eso generó dudas al equipo y veníamos de ganar 4-0 la semifinal. Por eso es importante cómo llegeus al día de la final. Porque yo creo que ese partido en otras circunstancias lo habríamos ganado 99 veces de 100. Por cómo llegábamos, partido buenísimo en semis, estadio lleno… pero se dio así".