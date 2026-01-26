La peineta de Álvaro Mantilla: un nuevo villano para Riazor

La peineta de Mantilla al fondo de Marathón en Deportivo-Racing de Riazor German Barreiros

Apenas superaba los 20 años y los 35 partidos con el primer equipo del Racing de Santander, cuando Álvaro Mantilla jugó su primer partido en Riazor. Fue en aquel febrero de 2022, un choque disputado en diferido por el supuesto brote de coronavirus que cambió la historia de la temporada para el Deportivo y para el equipo cántabro. Fue también el partido que levantó los primeros polvos para los lodos que se vieron ayer. Mantilla, único superviviente de entonces junto al también canterano Iñigo Saenz-Maza (autor del tanto que propulsó al equipo de Romo y hundió al de Borja Jiménez), y ya como capitán centenario santanderino, se empeñó en convertirse, y no especialmente por motivos futbolísticos, en un nuevo villano para el estadio de Riazor.

No habían transcurrido ni cinco minutos cuando el capitán racinguista supo que iba a contar con un aliado importante para su show. Sobreexcitado, acudió a la presión hasta el área del Deportivo y Yeremay se lo hizo pagar con un caño. Su respuesta fue agarrarlo por el pecho sin preocuparse siquiera de encontrar la pelota como coartada. El aragonés Carlos Muñiz consideró que esa acción era merecedora de falta y nada más. Envalentonado por el ambiente y por el colegiado, Mantilla se dirigió a su campo dedicándole palabras, probablemente no de elogio, a un futbolista canario al que se pasó calentando e intimidando todo el encuentro hasta sacarlo del partido, sabiendo que contaba con la carta de 'queda libre de prisión' por parte del que portaba el silbato.

Riazor identificó rápido lo que trataba de hacer el defensor racinguista y se lo hizo saber. También Quagliata, que al borde del descanso le sacó una amarilla que debía haber llegado antes y provocó que el estadio al unísono le transmitiera lo que pensaba de su capacidad intelectual. "Tonto, tonto"... música para sus oídos, por otra parte.

Despedida y peineta

Porque si algo hay que reconocerle a este tipo de futbolistas, es que aceptan el peaje de ser increpados a cambio de pasar el partido tan pendientes de la grada como de lo que pasa en el césped. Especialmente si lo que pasa en el césped es que el resultado les favorece. Así se explica cómo salió del terreno de juego, entre abucheos y nuevos cánticos que cuestionaban su inteligencia, con un paso lento. Disfrutando del momento mientras agradecía el apoyo con aplausos a sus aficionados y al resto del estadio.

Fue solo el epílogo de su nuevo episodio con Riazor en una relación que ya será eterna. Quedaba el cierre. Fue con el partido acabado cuando se dio la última interacción con la grada y la que provocará que Mantilla, sea la temporada que viene, mañana o dentro de tres años, tenga reservado un recibimiento a la altura. Nada más pitar el árbitro al final, se dirigió al área del Racing en lo que parecía la intención de celebrar la victoria con los suyos. Lo hizo, pero con un añadido: una peineta al fondo de Marathón que el colegiado vio y, a diferencia de con muchos de los otros comportamientos cuestionables de los futbolistas blanquiverdes, decidió castigar. Probablemente la roja más dulce para el canterano del Racing, que sabe que ya se ha ganado un enemigo de por vida después de un encuentro que no olvidará. Riazor tampoco.