LA LUPA | Deportivo 0-1 Racing de Santander: El plan estaba, el talento no

Yeremay Hernández, encarando a Puerta Germán Barreiros

Y el Deportivo se chocó contra sus propios límites. El plan estaba y el colectivo respondió. Pero el talento no apareció. Quizá porque el tipo de desequilibrio del que dispone el combinado blanquiazul es más efectista que efectivo. Más bonito que resolutivo de cara al marcador. Quizá porque, por el momento, carece de continuidad para aparecer más que a cuentagotas. En días de inspiración. O quizá, solo quizá, porque tampoco acumula tanto de ese talento en ataque como podría parecer.

La contundencia también es una virtud que ayuda a construir la competitividad. Al igual que el hecho de no perder la concentración o responder a los golpes. Tanto físicos -que los hubo y no en escaso número- como, sobre todo, morales.

Lo cierto es que ante un enemigo que aspira a cotas muy parecidas a las que se aparecen en los sueños del Dépor, los pupilos de Antonio Hidalgo se fueron de nuevo con un sabor amargo. El Deportivo 0-1 Racing de Santander fue un duro varapalo para un conjunto que realizó un notable partido a nivel grupal. Súper focalizado en defensa para cortocircuitar el insubordinado estilo ofensivo racinguista. Y capaz de encontrar en ataque las vías para colocar, no en pocas ocasiones, a algunos de sus mejores jugadores en situaciones propicias para marcar las diferencias.

Eso es, precisamente, la táctica. Y la táctica funcionó. Pero no acompañaron las individualidades y, tras el 0-1, el Dépor se sumió en una batalla consigo mismo que acabó en frustración.

Terreno minado

No era un reto menor el del Deportivo contener a un Racing de Santander ofensivamente poderosísimo. Porque no solo era el qué, con ese extraordinario volumen de ataque, sino el cómo, desarrollado a través de un modelo y unos futbolistas tendientes al caos ordenado. Difícil de controlar a priori, aunque no para un Dépor que realizó un ejercicio defensivo que rozó la perfección… hasta el 0-1

Antonio Hidalgo planteó una modificación en el once que ganó al Almería: Diego Villares por Stoichkov.No era un tema menor la inclusión del mediocentro vilalbés pues, precisamente, no fue en ese puesto en el que se ha hecho carrera en el primer equipo donde jugó. El capitán actuó prácticamente como segundo delantero. En ataque, pero también en los momentos sin balón, pues fue el encargado de liderar la primera línea de presión de un Dépor estructurado defensivamente en 4-4-2.

Con el ‘8’ al lado de Zakaria Eddahchouri en fase defensiva para situaciones de juego dinámico, el Deportivo tenía relativamente controlado a un Damián Rodríguez que, desde su llegada procedente del Celta este mismo mes, se ha puesto el traje director de orquesta verdiblanco. El de Ponteareas se dedicó a acostarse casi a altura de sus centrales y ahí entraba en acción Villares, que le impidió jugar cómodo.

El Dépor, situado en defensa zonal. Villares, Damián y el resto, controlando a los rivales que le amenazan cerca. Andrés se ofrece, pero Mario, Loureiro y hasta Yere y Quagliata lo vigilan

De este modo, tanto Diego como Zaka permitían a propósito que los zagueros Pablo Ramón y Facu González fuesen los encargados de decidir qué hacer con el balón. El '8' y el '9' marcaban el inicio de una defensa prácticamente zonal que provocaba que el Racing no supiese cómo encontrar a sus futbolistas desequilibrantes.

En zonas interiores, donde hacen de verdad daño, trataban de aparecer tanto Peio Canales como los teóricos extremos, Andrés Martín e Iñigo Vicente. Sin embargo, mientras imperaron las tablas y el rigor, ninguno de ellos pudo recoger la pelota en ventaja gracias a que el Dépor manejaba de manera óptima las distancias.

Lo lograba ensuciando con esa doble punta. Pero también con un doble pivote conformado por José Ángel y Mario Soriano que ejerció de maravilla como pegamento. Para unir al equipo e impedir pases a sus espaldas y también para acompañar esos cortes por pasillos intermedios con los que el Racing rasga a sus rivales. Y, por último, con los centrales, pues tanto Noubi como Loureiro estaban predispuestos a ‘saltar’ a posibles recepciones de Manex, Peio o quien apareciese en ese carril central que el Deportivo transformó en terreno minado.

El Racing no fue capaz de hacer daño con sus habituales cortes en el carril intermedio tras jugar al exterior. En la imagen, Jurado detecta el movimiento de Puerta a la espalda y cubre bien el espacio

Presión para asfixiar

No fue casualidad que en toda la primera parte el equipo racinguista únicamente rematase tres veces, todas ellas derivadas de acciones a pelota parada. Y es que el Dépor supo contener de maravilla al líder. Y lo hizo sin la necesidad de hundirse y defender por acumulación, como sí sucedió en la ida.

Clave para que esa situación no acabase produciéndose fue su reactividad en el juego dinámico, pero también su notable agresividad a la hora de ir a buscar arriba al Racing cuando este reiniciaba en estático desde el saque de puerta.

En ese contexto, el Deportivo modificaba su estructura y se dibujaba en un 2-4-1-3, con los dos centrales encargados del punta Manex en última línea y los laterales Altimira y Quagliata yendo a buscar a sus homólogos rivales -que cogían altura por fuera-.

El cambio de estructura para presionar alto en reinicios. Todos emparejan salvo la primera línea, que es capaz de condicionar en inferioridad 5vs3. El Dépor no pica en la atracción y el Racing no sale

Mientras, tras un inicio diferente, fue Soriano el que acabó posicionándose junto a José Ángel en el doble mediocentro para emparejarse con Andrés e Iñigo, respectivamente. Ambos aparecían por dentro a una altura superior a la de Canales, referenciado por el 'mediapunta' Villares.

Quedaban así los dos extremos y el punta (Yere, Luismi y Zaka), encargados de conformar un trío en primera línea que era suficiente para incomodar la salida de un Racing que buscaba atraer con el meta, los dos centrales y los dos medios prácticamente en área propia.

No cayó en la trampa el Dépor, que supo gestionar desde esa inferioridad numérica un press agresivo para asfixiar la salida del Racing, incómodo para decidir qué hacer y sin pases claros hacia delante.

El giro constante

Ese press alto permitió al equipo herculino incomodó al Racing e incluso permitió al Deportivo asentarse en campo contrario a través de la pérdida del rival en más de una ocasión. Pero lo que de verdad permitió al conjunto herculino estar cerca de dañar a su rival fue su capacidad para atacar con espacios. Bien fuesen estos existentes en situaciones de transición, bien pudiese el equipo fabricarlos a partir de atraer al contrario, separarlo y correr.

El conjunto de José Alberto López no tiene en la cohesión en bloque alto su fuerte. El propio Dépor lo exploró en los primeros minutos del encuentro de ida y volvió a hacerlo -aunque sin castigo- en la vuelta. No en pocas ocasiones el colectivo verdiblanco se parte entre los futbolistas que son agresivos yendo arriba a robar y los que guardan la posición más atrás.

Así, sin demasiados artificios, el Deportivo fue capaz de encontrar salida en esas situaciones gracias a las sempiternas apariciones de Mario para gestionar el juego desde la base o a las conducciones de Altimira. El catalán volvió a estar soberbio en esa faceta de interpretación a la hora de seleccionar cómo, cuándo y dónde transportar el balón y superar líneas rivales.

Conducción y giro de juego al lado débil. Fue una de las fórmulas con las que el Dépor penalizó la poca cohesión en la presión del Racing y lo estecho que era. Así llegó la ocasión de Quagliata

A mayores, a esta habilidad para progresar en ataque posicional si el contrario se animaba a estirarse, el Dépor unió un trabajado contragolpe para acabar casi siempre en el mismo punto: el giro de juego.

Y es que el objetivo del equipo coruñés tras recuperar abajo era sacar el balón de la zona comprometida y, entonces, volver a ponerse de cara para encontrar en expansión a Quagliata y a Yeremay. Ante un Racing que juega muy estrecho en ataque, la solución de buscar la amplitud era siempre válida para progresar y hacer que el rival corriese para atrás.

La maniobra también fue recurrente en ataque posicional, aunque en esas situaciones en las que el Racing ya se situaba esperando en su propio campo en 4-5-1, la sorpresa era menor. El Dépor, ante la imposibilidad de penetrar por dentro a un rival con una notable profundidad defensiva a lo largo, juntaba al bloque contrario en el carril central y entonces, cambiaba la orientación al lado débil con el notable golpeo de Luismi Cruz o José Jurado. Ahí aparecían o situaciones de centro que el Racing deseaba o contextos propicias para Yeremay y Quagliata, normalmente en un dos para dos inicial, desaprovechado ante las continuas malas decisiones del ‘10’.

El Deportivo no podía jugar entre líneas pero sí supo cómo progresar a través del giro. Luismi se ofrece de cara al mediocampo rival, pero puede controlar y cambiar la orientación a Quagliata

Para los extremos

El Deportivo no aprovechó esas situaciones que fabricó para golpear. Es que prácticamente ni amenazó al Racing a pesar de que colectivamente hacía todo para que eso sucediese. Y lo pagó caro cuando un despiste de Mella a la hora de proteger su zona en el córner acabó en el 0-1 de Peio Canales.

La acción del 0-1, en el que Vicente detecta la soledad de Peio Canales. Mella, pendiente de la frontal pero también de proteger el punto de penalti, está demasiado lejos y reacciona tarde

Entonces, Hidalgo dio entrada a Stoichkov por Villares y cambió al ‘9’, pero la sensibilidad del andaluz por dentro fue bajísima. Por eso no fue hasta que entraron Patiño y Escudero y la estructura cambió cuando verdaderamente estuvo cerca del gol.

Después de que el Racing dispusiese de sus mejores minutos aprovechando que los dos mediocentros ya salían de zona para intentar recuperar, el último doble cambio permitió que el Deportivo tuviese piezas para construir en la base -quizá demasiadas- y trabajase en generarle espacios para los extremos. Fue a través de las acciones de Yeremay -que filtró a Stoichkov un balón de gol- y Mella cómo el Dépor se acercó más al gol.

Los últimos minutos, con el Dépor intentando empatar pero sin fluidez. Loureiro se mete dentro para fijar a tres y darle tiempo y espacio a Mella, pero el Racing está preparado para proteger el área

Pero ni siquiera esa labor en los cortes de Patiño y Loureiro condujo a fabricar situaciones claras para un equipo que vivió atascado entre las prisas y las dudas y que echó en falta el recurso de un rematador en ese tramo a la desesperada en el que, en ocasiones, se rescatan puntos casi por insistencia.

No lo logró el Deportivo en El Sardinero y tampoco en Riazor contra el Racing. Porque a pesar de que el plan estaba y funcionó, el talento no compareció.