El Dépor estudia presentar alegaciones al acta del Racing

El Deportivo, a través de sus servicios jurídicos, una vez conocida el acta del colegiado Carlos Muñiz del Dépor-Racing (0-1), estudia los pasos a dar para presentar alegaciones, según confirmaron a este periódico fuentes del club. Un posible movimiento del Dépor a raíz de lo que indica en su escrito el colegiado, que recogió lo ocurrido al final del encuentro ante el Racing de Santander. Un informe en el que el trencilla confirmó que se arrojaron varios objetos al césped de Riazor tras el pitido final.

Indicó en el acta del lanzamiento de “diversos objetos hacia varios jugadores” del Racing. "Pudimos identificar bolas de papel, botellas de plástico parcialmente llenas y cerradas, y varios mecheros, impactando uno de ellos en el portero visitante, no precisando asistencia médica", resumió Muñiz.

Uno de los miembros del staff de José Alberto señaló la presencia del citado objeto sobre el verde. En el acta se puntualizó también la roja que vio Mantilla, que dedicó una peineta a la grada de Riazor. Los hechos descritos en el acta pueden acarrear consecuencias en forma de sanción para la entidad blanquiazul. No obstante, desde el club se trabaja para evitar que se pueda producir cualquier tipo de castigo como consecuencia de lo relatado.

Advertencias previas

Ya en el transcurso del partido el colegiado se dirigió al delegado de campo para pedir que por megafonía se instase a no lanzar objetos desde la grada. Estos en su gran mayoría correspondían a bolas de los papeles entregados en cada butaca para hacer el mosaico al inicio del encuentro. El árbitro paró el partido y el speaker instó a que cesasen los mismos.