Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor estudia presentar alegaciones al acta del Racing

El trencilla recoge el lanzamiento de objetos, incluido un mechero a Ezkieta, al final del encuentro de Riazor

Esther Durán
26/01/2026 20:11
Carlos muñiz señala una amarilla durante el Dépor-Racing
Carlos muñiz señala una amarilla durante el Dépor-Racing
German Barreiros
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Deportivo, a través de sus servicios jurídicos, una vez conocida el acta del colegiado Carlos Muñiz del Dépor-Racing (0-1), estudia los pasos a dar para presentar alegaciones, según confirmaron a este periódico fuentes del club. Un posible movimiento del Dépor a raíz de lo que indica en su escrito el colegiado, que recogió lo ocurrido al final del encuentro ante el Racing de Santander. Un informe en el que el trencilla confirmó que se arrojaron varios objetos al césped de Riazor tras el pitido final. 

Indicó en el acta del lanzamiento de “diversos objetos hacia varios jugadores” del Racing. "Pudimos identificar bolas de papel, botellas de plástico parcialmente llenas y cerradas, y varios mecheros, impactando uno de ellos en el portero visitante, no precisando asistencia médica", resumió Muñiz.

La peineta de Mantilla al fondo de Marathón en Deportivo-Racing de Riazor

La peineta de Álvaro Mantilla: un nuevo villano para Riazor

Más información

Uno de los miembros del staff de José Alberto señaló la presencia del citado objeto sobre el verde. En el acta se puntualizó también la roja que vio Mantilla, que dedicó una peineta a la grada de Riazor. Los hechos descritos en el acta pueden acarrear consecuencias en forma de sanción para la entidad blanquiazul. No obstante, desde el club se trabaja para evitar que se pueda producir cualquier tipo de castigo como consecuencia de lo relatado.

Advertencias previas

Ya en el transcurso del partido el colegiado se dirigió al delegado de campo para pedir que por megafonía se instase a no lanzar objetos desde la grada. Estos en su gran mayoría correspondían a bolas de los papeles entregados en cada butaca para hacer el mosaico al inicio del encuentro. El árbitro paró el partido y el speaker instó a que cesasen los mismos.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Mouriño, capitán del Órdenes celebra su gol en Betanzos

Mouriño: “Una vez estás ahí quieres entrar en playoff”
Santi Mendoza
Los jugadores del Málaga celebran la victoria ante el Córdoba en el derbi andaluz en el Nuevo Arcángel

El ‘Baby Málaga’ de Funes obra el milagro
Zeltia Regueiro
Acción de Paul Jorgensen en el duelo con el Cantabria, uno de los dos en que el Leyma ganó los cuatro cuartos

El Leyma Coruña se ganó cuarto a cuarto el título de campeón de invierno
Chaly Novo
Espe Pizarro y Lucía Rivas celebran el segundo tanto de la uruguaya en Las Gaunas

Dos estrenos goleadores para dos redenciones diferentes
Bea Arrizado