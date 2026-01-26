Hidalgo, dando instruciones en la banda Alborés

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en la sala de prensa de Riazor tras la derrota ante el Racing (0-1).

Pena por no ganar ante la afición. "Esto va de meter goles, hicimos un partido suficientemente bueno para sumar, bastante igualado. Con el gol nos desajustamos algo, pero tuvimos las ocasiones más claras. La ocasión de 'Pati', de 'Mula', que pita fuera de juego, pero no lo es. Lo intentamos de todas las maneras y nos vamos con un sabor amargo. Contento por el trabajo de los chicos, por el ambiente, pero uno lo que quiere es llevarse los tres puntos".

Problemas en Riazor. "Hicimos un partido serio, contuvimos el potencial del Racing, no han tenido casi situaciones, más que cuando estábamos volcados. Concedemos menos que antes, tenemos más volumen ofensivo, pero esto va de áreas y de goles. Tuvimos situaciones de mano a mano que no materializamos y aquí nos cuesta. El camino es este, el ambiente fue increíble y contrariado por no darle la victoria a la afición".

Ambiente tenso. "Hemos estado más cómodos nosotros que ellos, sabíamos que iba a ser este tipo de partido. El equipo ha competido muy bien, es fácil desesperarse en momentos del partido, pero no fue así. El equipo ha leído cómo era el partido, hasta el gol estábamos cómodos y el partido estaba donde queríamos, pero no pudimos materializar las situaciones".

Cambios. "Intentamos poner a Yere y David muy abiertos, con dos delanteros. Nos falta un poco de piernas por el medio, tuvimos las opciones de Mulattieri y Patiño, y merecimos empatar, pero esto va de goles".

Cansancio final. "Somos uno de los equipos que más corre en la liga, estamos capacitados para hacer muchos esfuerzos y cuando te vuelcas tanto alguna transición la vuelta es costosa. Pero desde hace unos partidos dimos un paso adelante en robo y triples y dobles esfuerzos que he demandado yo, el aspecto físico no es la causa".

El Racing se aleja. "Esto es larguísimo, queda mucho por delante, queda mucha tela por cortar aún".

Falta que no deja sacar. "Resulta curioso que no deje sacar la falta, en esos seis minutos hubo acciones de perder tiempo, como lo intentaríamos todos y la entiendo poco".

Conversación con José Alberto. "Le he sido franco, le he dicho lo que pienso de su equipo, de las situaciones. Pero esa conversación se queda entre él y yo, le deseo lo mejor".

Valoración de enero. "En este tramo hemos merecido más de los que tenemos. La sensación es que el equipo puede dominar muchas fases del partido, robar, que tiene volumen ofensivo, nos provocan menos situaciones. Estamos dando la vuelta a las posiciones de algunos jugadores y este es el camino. Esto va de ganar partidos, me da pena no poder brindar una victoria a la afición por cómo se ha volcado".

Mercado: "El mercado está abierto hasta el último día y veremos lo que pasa".

Posición de Villares. "El Racing acumula mucha gente por dentro y ese trabajo de Villares en esa primera presión fue muy bueno, los hemos contenido y Mario nos da mucho en ese inicio. No tocar demasiado de lo que venía funcionando".