Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Antonio Hidalgo: "A José Alberto le he sido franco y le he dicho lo que pienso de su equipo"

El técnico lamentó no poder darle una victoria a la afición y aplaudió el "increíble ambiente"

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
26/01/2026 00:11
Hidalgo, dando instruciones en la banda
Hidalgo, dando instruciones en la banda
Alborés
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en la sala de prensa de Riazor tras la derrota ante el Racing (0-1). 

Pena por no ganar ante la afición. "Esto va de meter goles, hicimos un partido suficientemente bueno para sumar, bastante igualado. Con el gol nos desajustamos algo, pero tuvimos las ocasiones más claras. La ocasión de 'Pati', de 'Mula', que pita fuera de juego, pero no lo es. Lo intentamos de todas las maneras y nos vamos con un sabor amargo. Contento por el trabajo de los chicos, por el ambiente, pero uno lo que quiere es llevarse los tres puntos".

Problemas en Riazor. "Hicimos un partido serio, contuvimos el potencial del Racing, no han tenido casi situaciones, más que cuando estábamos volcados. Concedemos menos que antes, tenemos más volumen ofensivo, pero esto va de áreas y de goles. Tuvimos situaciones de mano a mano que no materializamos y aquí nos cuesta. El camino es este, el ambiente fue increíble y contrariado por no darle la victoria a la afición".

Ambiente tenso. "Hemos estado más cómodos nosotros que ellos, sabíamos que iba a ser este tipo de partido. El equipo ha competido muy bien, es fácil desesperarse en momentos del partido, pero no fue así. El equipo ha leído cómo era el partido, hasta el gol estábamos cómodos y el partido estaba donde queríamos, pero no pudimos materializar las situaciones".

Cambios. "Intentamos poner a Yere y David muy abiertos, con dos delanteros. Nos falta un poco de piernas por el medio, tuvimos las opciones de Mulattieri y Patiño, y merecimos empatar, pero esto va de goles".

Cansancio final. "Somos uno de los equipos que más corre en la liga, estamos capacitados para hacer muchos esfuerzos y cuando te vuelcas tanto alguna transición la vuelta es costosa. Pero desde hace unos partidos dimos un paso adelante en robo y triples y dobles esfuerzos que he demandado yo, el aspecto físico no es la causa".

El Racing se aleja. "Esto es larguísimo, queda mucho por delante, queda mucha tela por cortar aún".

Falta que no deja sacar. "Resulta curioso que no deje sacar la falta, en esos seis minutos hubo acciones de perder tiempo, como lo intentaríamos todos y la entiendo poco".

Conversación con José Alberto. "Le he sido franco, le he dicho lo que pienso de su equipo, de las situaciones. Pero esa conversación se queda entre él y yo, le deseo lo mejor".

Valoración de enero. "En este tramo hemos merecido más de los que tenemos. La sensación es que el equipo puede dominar muchas fases del partido, robar, que tiene volumen ofensivo, nos provocan menos situaciones. Estamos dando la vuelta a las posiciones de algunos jugadores y este es el camino. Esto va de ganar partidos, me da pena no poder brindar una victoria a la afición por cómo se ha volcado".

Mercado: "El mercado está abierto hasta el último día y veremos lo que pasa".

Posición de Villares. "El Racing acumula mucha gente por dentro y ese trabajo de Villares en esa primera presión fue muy bueno, los hemos contenido y Mario nos da mucho en ese inicio. No tocar demasiado de lo que venía funcionando".

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El mosaico de Riazor antes del Deportivo-Racing de Santander

ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | El temporal no pudo con un show de otra categoría
Lucía Dávila
José Alberto, en la banda, durante el Dépor-Racing

José Alberto: "Solo quería un poco de salseo, no he faltado al respeto con mis declaraciones"
Zeltia Regueiro
Lance del juego en el Bergantiños-Marino de Luanco disputado en As Eiroas

El Marino caza a la contra a un Bergan falto de ideas en ataque
Santi Mendoza
El once inicial del Deportivo contra el Racing

El uno x uno del Dépor-Racing: El colmillo de Quagliata resalta entre los demás
Dani Fernández