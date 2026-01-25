Riazor retoma una rivalidad con cuentas pendientes

Mario Soriano e Íñigo Sainz en el partido aplazado entre Deportivo y Racing de 2022 ARCHIVO DXT

Ni las cuatro horas en coche que separan A Coruña de Santander, ni tampoco las 85 temporadas que ambos clubes suman en la máxima categoría del fútbol nacional son los motivos de una rivalidad reciente, pero cuya intensidad se ha multiplicado en los últimos años.

“Animo a todo el mundo a acudir. Riazor tiene que tener ese punto de éxtasis. De locura. Va a ser una hora complicada, sobre todo para los niños, que tienen colegio al día siguiente, pero entiendo que es un día gordo”, señaló Antonio Hidalgo, entrenador del conjunto deportivista. Riazor, con música en directo y mosaico, se volverá a vestir de gala como en las noches especiales. El líder de la categoría visita Riazor y el Deportivo tiene en sus manos una oportunidad de oro para recortar distancias con el ascenso directo. Pero eso solo es el contexto que envuelve a lo deportivo. Hay mucho más.

Coruñeses y santanderinos llevan años pugnando mano a mano por los mismos objetivos. Desde lo más alto, hasta el sótano más profundo de toda su historia. Donde se originó la reciente rivalidad que ahora los enfrenta. En la temporada 2021-22, con ambos clubes hundidos en el barro de Primera Federación, se vivió un episodio que a día de hoy todavía recuerdan con resquemor en Galicia y con gracia en Cantabria.

El 29 de enero, a falta de un día para que se enfrentasen en Riazor en un duelo que podría significar el golpe de gracia por parte de los locales —el Deportivo era líder de la categoría y aventajaba a su rival en seis puntos y con una racha de trece partidos sin conocer la derrota—, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió suspender el encuentro debido a un posible brote de coronavirus en el vestuario santanderino.

La decisión del organismo mandatario de la competición obedeció a la solicitud que había formulado Guillermo Fernández Romo, técnico del Racing por aquellos tiempos. Patrick Soko, conocido de Antonio Hidalgo tras su posterior paso por El Alcoraz, e Íñigo Sainz-Maza, eran los únicos futbolistas que habían dado positivo en las pruebas. El camerunés había abandonado la jornada anterior ante el Racing de Ferrol vomitando sobre la banda. “Hemos solicitado el aplazamiento a la RFEF. El otro día todos estuvimos en contacto con Patrick y siguen saliendo positivo. Puede que haya más”, comentó Romo.

Luis Rubiales, ahora expresidente, dio el visto bueno y accedió a que el partido se jugase en una fecha posterior a la debida en un principio. En concreto, 17 días después. Entre una fecha y otra, el Deportivo dirigido por Borja Jiménez ya había perdido su inercia ganadora. Los tropiezos ante Real Unión (1-2) y SD Logroñés (1-0) cortaron una gran dinámica que venía desde la jornada ocho y redujo el colchón que el conjunto coruñés había generado con respecto a sus rivales.

No podemos tener ese temor de que nos vaya a afectar negativamente“ Borja Jiménez, exentrenador del Deportivo

Los nervios y la frustración se apoderaron del equipo antes de que el Racing viajase a tierras gallegas con la posibilidad de colocarse a tiro del liderato. “No podemos tener ese temor de que nos vaya a afectar negativamente“, deslizó el preparador abulense en la previa.

El destino fue de lo más cruel para los de Riazor. Los visitantes ganaron 0-1, con gol de Íñigo, uno de los dos contagiados dos semanas atrás. Con la victoria los de Romo cogieron velocidad de crucero y sumaron de tres en diez de sus once siguientes compromisos. Un ritmo que les devolvió al fútbol profesional con un mes de antelación, mientras que el Dépor lo conseguiría dos campañas más tarde.

Con ambos equipos en Segunda, el Dépor-Racing puso punto final a la era de Imanol Idiákez al frente del cuadro deportivista. Los diez puntos obtenidos en las doce primeras jornadas fueron la causa de su cese. El equipo mejoró a los mandos de Gilsanz y llegó a la vuelta en El Sardinero con media salvación en el bolsillo. Por su parte, los de José Alberto se jugaban apurar sus opciones de ascenso directo hasta el último momento. Con un tifo que rezaba “Infierno de qué?“, la afición local imitó con aires de superioridad aquel “Infierno Riazor“ que se escribió en febrero de 2022. Fecha que, para bien o para mal, ninguno olvida.

Deportivo y Racing se volverán a ver las caras esta noche en un encuentro de gran cartel que evoca a años anteriores y añade el aliciente de que vuelven a pelear por estar en lo más alto.