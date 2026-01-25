Luismi y Mella, vitales para Hidalgo, pero rara vez juntos

Mella y Luismi celebran el tercer gol en el 4-0 sobre el Huesca en Riazor Quintana

Mella o Luismi, Luismi o Mella. El de Teo y el de El Puerto de Santamaría son dos jugones, imprescindibles en los planes de Antonio Hidalgo, pero difícilmente compatibles en el campo de inicio, a tenor de las decisiones que ha tomado el técnico del Deportivo a lo largo de la temporada.

Solo en cinco de las 22 jornadas de la Liga 2025-26 han formado juntos en el once titular. El coruñés se ha perdido cuatro partidos —todos ellos por jugar con la selección española sub-20. El primero, un amistoso, y los tres siguientes, del Mundial de Chile—, mientras que el andaluz se ausentó de dos convocatorias por lesión. El resto de las veces que el estratega blanquiazul dispuso de ambos, optó por uno u otro de inicio, con ligera ventaja para Luismi, quien encadena cuatro titularidades y fue la apuesta del entrenador deportivista la pasada semana, en Almería, por delante de Mella. Un movimiento que aviva el debate de nuevo.

Hidalgo ha dejado claro desde el inicio de curso que ambos futbolistas son importantes en el engranaje del equipo. Juegan todos los partidos, siempre que estén en condiciones físicas, pero la presencia de uno u otro en el once va en función de las necesidades colectivas en cada cita. El de Teo, más veloz y explosivo, aporta mayor amplitud y profundidad al Dépor, mientras que Luismi es una apuesta más segura cuando el Dépor necesita mayor posesión, control de la pelota y romper por dentro.

Revulsivo

Mella, que suma cinco goles y una asistencia, por sus condiciones está más capacitado para cambiar partidos y ayudar a desatascarlos. De hecho, en cinco de las seis veces que entró al campo desde el banquillo fue para sustituir a Luismi.

En las dos primeras jornadas, en Granada (1-3) y contra el Burgos en Riazor (0-0), respectivamente, suplió al gaditano pasada la hora del encuentro. En el caso del duelo en el estadio nazarí, con el 1-2 en el marcador.

Hidalgo optó de nuevo por el de Teo como recambio del andaluz en las jornadas catorce y quince, en los triunfos sobre Córdoba (1-3) y Ceuta (2-1). Pisó el césped cordobés en el minuto 79, con 1-2 a favor, y firmó el 1-3 en el descuento. En el caso del duelo con los ceutíes en Riazor, entró en el 60, cuando el Dépor ganaba 1-0.

La última vez que el canterano suplió a Luismi fue en Andorra (1-0). El ‘11’ entró al campo en el 75, cuando el marcador aún no se había movido.

El pasado sábado, en Almería (1-2), fue la única ocasión en la que Mella salió desde el banquillo, pero no para dar descanso al de El Puerto de Santamaría, sino a Stoichkov.

El andaluz, que registra dos tantos y cuatro pases de gol, ha protagonizado cinco suplencias. Pero solo en una de ellas entró al campo por Mella. Fue frente a la Cultural Leonesa en Riazor (3-0), que pisó el césped cuando el Dépor ya mandaba por dos goles.

En el resto de encuentros en los que entró desde el banquillo, suplió a Escudero a los 67 minutos del choque en casa del Leganés (2-2), relevó a Quagliata en el empate con el Valladolid (1-1) y en la derrota frente a la Real Sociedad B (0-3) y entró por Mario Soriano en Zaragoza (0-2).

En el mismo equipo

Hidalgo incluyó a ambos futbolistas en el once inicial en solo cinco partidos de Liga. Los dos primeros fueron en las jornadas cinco y seis, en las goleadas sobre Mirandés (1-5) y Huesca (4-0), cuando repitió el mismo equipo. Mella actuó como carrilero derecho, mientras que Luismi ejerció de interior, moviéndose con mayor libertad por dentro.

Tras la vuelta del canterano del Mundial de Chile, los dos repitieron sus roles en casa del Racing (2-1), aunque Mella jugó como lateral puro cuando Hidalgo sentó a Barcia en el minuto 64. El de Teo fue el mejor de los blanquiazules.

El coruñés y el gaditano cumplieron papeles distintos las dos últimas veces que formaron juntos de inicio. En el 2-2 contra el Cádiz, Mella jugó como extremo derecho y Luismi de mediapunta, mientras que en el 1-1 en Las Palmas, Hidalgo ubicó al de Teo en la izquierda y al andaluz en el costado derecho.

Luismi le gana la partida a Mella en cuanto al número de titularidades —quince del gaditano por doce del gallego— y también en partidos seguidos jugando de inicio. El canterano encadenó una serie de cuatro entre las jornadas diez y trece, y otra de tres entre la 16 y la 18. El andaluz, por su parte, fue titular en las dos primeras citas del curso y llegó a encadenar siete desde la cuarta jornada hasta la décima. Ahora lleva cuatro partidos seguidos formando en el once inicial.