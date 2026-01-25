Mi cuenta

La previa | Frenar al líder y seguir la escalada

El Deportivo, que no mantiene su marco a cero desde el 29 de noviembre, se mide al máximo goleador de Segunda, el Racing de Santander.

Armando Palleiro
Armando Palleiro
25/01/2026 04:10
Noubi regresará a la titularidad ante el Racing
QUINTANA
La exigencia de la cuesta de enero para el Deportivo se hará más patente que nunca esta noche ante el Racing de Santander en el estadio de Riazor, que acogerá un duelo entre dos de los principales candidatos al ascenso directo. 

Dos clásicos del fútbol norteño, con dinámicas realmente similares e impulsados por sendas victorias reafirmantes, dirimirán un pulso en el que el vencedor saldrá reforzado. 

Después de hacer añicos en Almería su mala racha de cinco jornadas consecutivas sin vencer, el Deportivo se ha reencontrado consigo mismo después de imponerse por 1-2 en el UD Almería Stadium. 

Una contienda que sirvió para recuperar el crédito en la fuerza del colectivo entrenado por Antonio Hidalgo y para recuperar la mejor versión de la estrella blanquiazul Yeremay Hernández

Por su parte, la escuadra racinguista consiguió el pasado fin de semana enterrar una sequía de cuatro partidos sin sumar de tres en tres a costa de otro aspirante a regresar a la élite como la UD Las Palmas, a la que los de José Alberto doblegó por un contundente marcador de 4-1. No en vano, el actual líder de la Hypermotion ostenta el honor de ser el conjunto máximo realizador de la categoría, con 49 dianas a favor. 

Con la particularidad añadida que el Racing ha conseguido comulgar con el gol en las últimas 24 jornadas —las 22 discurridas del presente curso y dos a mayores de la 2024-25—. 

Un hándicap que tratará de abordar un Deportivo obligado a blindar su arco; en las seis últimas tiradas del torneo de la regularidad ha encajado. En efecto, desde el 29 de noviembre nunca ha sido capaz de evitar recoger el balón de las mallas de sus guardametas. 

El míster local Antonio Hidalgo, que alertó en la previa que su adversario juega al límite del reglamento —interpretado desde Cantabria como un intento de calentar el choque—, continuará apostando por la base de la formación que arañó los tres puntos en la jornada anterior. Eso sí, tendrá que suplir la baja de Arnau Comas, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. 

DXT

El joven central belga Lucas Noubi está llamado a la titularidad en la citada demarcación, formando binomio en el eje de la retaguardia con Miguel Loureiro. Ambos estarán flanqueados por la potencia de Alti en la derecha y Quagliata en la siniestra. 

En la medular José Ángel y Soriano parten con ventaja para integrar el doble pivote, si bien no se puede descartar a Diego Villares

Por delante, Luismi Cruz, Stoichkov y Yeremay Hernández aportarán el talento e intentarán conectar con el punta italiano Samuele Mulattieri, artífice del gol del triunfo en feudo indálico. 

Por su parte, el colectivo montañés arriba a Riazor con su entrenador, José Alberto, condicionado por varios jugadores tocados, entre ellos Andrés Martín, Facu y Michelin, además de las ausencias confirmadas de Arana y Villalibre. En el lado positivo, el míster visitante repescará tras cumplir sus respectivas sanciones a Mantilla y Guliashvili. 

A pesar del horario tardío en un frío fin de semana invernal, el estadio de Riazor registrará una de las mejores entradas de la temporada para empujar a su club hacia la aristocracia de la tabla clasificatoria. Con cerca de un millar de hinchas visitantes en las gradas, el coliseo herculino vivirá un ambiente de derbi en la pugna por mejorar unas estadísticas como anfitrión que dictan que el Deportivo apenas ha certificado 16 de los 30 puntos en juego esta temporada.

Yeremay en un partido de la 2024-25; a la derecha, Yeremay en un encuentro de la presente campaña

La zona caliente de Yeremay: entre la posición y el contexto

