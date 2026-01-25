La movida previa del Dépor-Racing: el viento se lleva parte de la cubierta de Riazor mientras la policía trata de controlar a los ultras

Desperfectos por el temporal en Riazor 25 enero 2026-Parte de la cubierta afectada en el interior CEDIDA

Una parte de la cubierta de la grada de Pabellón en el estadio de Riazor ha volado por los aires debido al temporal que azota en las últimas horas A Coruña. La situación ha generado una alerta ante la disputa del partido entre Deportivo y Racing de Santander esta noche a partir de las 21 horas. No es la única. La policía nacional controla desde primera hora de la mañana de este domingo a un grupo de aficionados ultras cántabros a los que retiene en un local de hostelería. Con todo, durante la matinal de este domingo se han detectado por la ciudad varios grupos de incontrolados que finalmente fueron detactados por los cuerpos de seguridad cuando iban a encontrarse en la zona de la Plaza de Pontevedra.

En Riazor los trabajos se centran en minimizar los riesgos ocasionados por el viento. Varias dotaciones de bomberos se encuentran allí para asegurar la zona y retirar la parte de la cubierta que saltó por los aires y que fue a parar cerca del Palacio de los Deportes.

Bomberos en Riazor DXT

Nadie esperaba que sucediese algo así con un techo que fue restaurado hace apenas siete años. De hecho, una placa a la entrada de la puerta de autoridades del estadio recuerda el hito de su inauguración el 5 de marzo de 2019. Entonces el gobierno local con Xulio Ferreiro al mando aseguró que los nueve millones de euros invertidos solucionaban los problemas de seguridad que incluso habían llegado a propiciar la suspensión de un partido entre Deportivo y Betis por un suceso similar al que se ha registrado hoy.

Con todo, no lejos de Riazor se juega otra partido, el de los ultras que tratan de marcar una jornada que debería ser festiva. La policía se afana en aislar a los que viajaron desde Cantabria y evitar enfrentamientos como el que a punto estuvo de producirse en la Plaza de Pontevedra.

Ultras del Deportivo en la Plaza de Pontevedra DXT