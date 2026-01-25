Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La cubierta de los nueve millones de euros de Riazor que estuvo indemne apenas siete años

Xulio Ferreiro había garantizado en 2019 la durabilidad del techo del estadio y la "solución a un problema estructural" 

Sergio Baltar
25/01/2026 14:05
El viento levanta la cubierta de Riazor
Cubierta de Riazor destrozada por el viento en la mañana del 25 de enero de 2026
DXT
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Durante décadas, la imagen aérea de Riazor fue inconfundible pero caótica: una mezcla de parches, lonas desgastadas y una estructura que luchaba contra la salinidad del Atlántico. Sin embargo, entre el verano de 2018 y la primavera de 2019, el estadio del Deportivo de La Coruña experimentó su cambio físico más radical desde la remodelación del Mundial de 1982. Los trabajos supusieron la sustitución de toda la cubierta en el estadio y mejorar la estructura de las gradas de Tribuna y Preferencia.

La reforma no fue un capricho estético, sino una urgencia vital. Incluso la cubierta instalada en la grada de Pabellón a finales de los noventa sufría una corrosión severa. La situación se volvió crítica en febrero de 2017, cuando un fuerte temporal arrancó placas justo en esa zona (la que se ha vuelto a dañar en 2026) y obligó a suspender un partido contra el Betis, el primero que se tuvo que cancelar en la historia del estadio. Las imágenes de trozos de cubierta volando sobre la calle Manuel Murguía fueron el ultimátum: Riazor ya no era seguro. Hoy esas imágenes han vuelto. 

El proyecto de reforma de la cubierta supuso la obra con mayor inversión en los cuatro años de gobierno de la Marea Atlántica, casi nueve millones de euros que se presentaron como un gasto destinado a garantizar durabilidad y estética. Las obras obligaron a reubicar a miles de socios porque hubo gradas que no se pudieron emplear en varios partidos.

“Es una obra más que relevante para la ciudad, porque significa darle una nueva imagen a lo que ya es un edificio icónico, en el que va a ser el estadio del siglo XXI”, explicó el alcalde Ferreiro en la presentación de los trabajos. “Vamos a solucionar el problema estructural de las cubiertas, y al mismo tiempo, mejorar una equipación urbana con gran valor funcional que se sitúa en el centro de A Coruña, lo que consideramos que es, frente a otros modelos, un valor que servirá para proyectar la imagen de la ciudad en el exterior”, glosó Ferreiro. 

La Diputación contribuyó finalmente también con una aportación económica, pero su presidente Valentín González Formoso, decidió no asistir al descubrimiento de la placa que recuerda la inversión en la entrada de autoridades del estadio de Riazor.

Desperfectos por el temporal en Riazor 25 enero 2026-Trozo de cubierta desprendida
Parte de la cubierta desprendida en Riazor
CEDIDA
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Andrés Martín e Inigo Vicente celebran un gol del Racing de Santander

Uno por uno del rival | Talento con números para volar a Primera
Dani Fernández
Desperfectos por el temporal en Riazor 25 enero 2026-Parte de la cubierta afectada en el interior

La movida previa del Dépor-Racing: el viento se lleva parte de la cubierta de Riazor mientras la policía trata de controlar a los ultras
Esther Durán
Sergio Sarasola durante el Soria-OAR de esta temporada

Sergio Sarasola vuelve a recibir a su pasado
Raúl Ameneiro
Mario Soriano e Íñigo Sainz en el partido aplazado entre Deportivo y Racing de 2022

Riazor retoma una rivalidad con cuentas pendientes
Dani Fernández