Luismi Cruz en el Deportivo-Racing de Santander de este domingo en Riazor GERMÁN BARREIROS

No le dio para más al Deportivo, que puso contra las cuerdas al Racing de Santander pero terminó claudicando (0-1) en un choque que refleja a la perfección el 'timeline' de ambos equipos. Uno con abolladuras dolorosas recientes que sabe que la importancia en los detalles. Otro que va camino de terminar aprendiéndolo.

Apenas se habían disputado unos minutos de partido y lo único que permitía mantenerse en enero a todos los que estaban viviéndolo en Riazor era el frío y el temporal que horas antes se había llevado una parte de la cubierta del estadio. Todo lo demás era de finales de mayo. Los dos equipos pusieron antes de tiempo el despertador de la competitividad y no hubo instante para contemplaciones. Salinas con Luismi, Mantilla con Yeremay… pronto quedó claro que el duelo se iba a jugar bajo las normas de un Racing mucho más acostumbrado a moverse en los márgenes del reglamento, solo faltaba saber si el Dépor aceptaría el reto.

Y lo hizo. Liderado por un Noubi que, como a muchos jóvenes de hoy en día, le cuesta responder en la monotonía del día a día, pero es el primero en poner el pecho cuando las luces son más brillantes, el cuadro coruñés respondió con una agresividad sin balón y claridad con la pelota que dejó con muy pocas respuestas al líder de la Hypermotion. No encontraban José Alberto y los suyos la manera de frenar al Dépor de área a área, hasta que al llegar a la caja de castigo era el propio Dépor el que se frenaba solo.

Es el problema con el que se está encontrando el grupo dirigido por Antonio Hidalgo más a menudo de lo que el talento de sus jugadores de ataque sugiere. Con Alti, Mario Soriano y Luismi Cruz hartándose de sortear el juego subterráneo cántabro para generar ventajas, Yeremay y Eddahchouri no pararon de desaprovecharlas. Una y otra vez el equipo blanquiazul llegaba en oleadas al último tercio. Una y otra vez volvía a su campo sin siquiera haber tirado a puerta. El partido se fue al descanso caldeado y mucho más igualado en números que en sensaciones, con un rival que siempre mostraba aguijón al mínimo despiste, pero que llegó al intermedio intentando únicamente tres remates, ninguno de ellos entre los tres palos.

Hasta el colegiado acabó contagiándose del exceso de revoluciones y antes de la reanudación, sin descartar que se diera una ducha fría para aclarar las ideas, cogió de la mano a Villares y Mantilla para pedirle un poco de por favor, especialmente al capitán santanderino, que después de muchos minutos vacilando a Yeremay, vio la amarilla antes de irse a vestuarios en la primera que se cruzó con Quagliata. En la vida es importante tener confianza en uno mismo, pero también saber elegir tus batallas.

Ni un respiro

No varió demasiado el guion del encuentro, en todo caso. Con un Dépor enérgio metiendo atrás al líder, pero con los mismos problemas para resolver en el área de Ezkieta. Una y otra vez. Quagliata tuvo la mejor con un buen disparo desde la frontal, pero el meta respondió bien enviando el balón a saque de esquina y encendiendo de nuevo la caldera.

El caso es que el Racing es el espejo en el que debería mirarse el conjunto herculino, pero de momento le lleva varios cuerpos de ventaja a nivel de proyecto. Y de madurez. Porque si algo ha aprendido el conjunto blanquiverde a base de llevarse golpes en los últimos años, es a sufrir y saber esperar su oportunidad. A no tomarse nunca un respiro en estos cara a cara de máxima exigencia en los que cada segundo cuenta. Lección que debe saber desde ahora un David Mella que tardó un suspiro en salir en la foto. Apenas llevaba un minuto en el campo cuando paró a coger aire en un saque de esquina. Y Peio Canales, compañero suyo hace unos meses en Chile, lo castigó. Córner en corto a la frontal, recorte y a la jaula.

El tanto le fundió los plomos al conjunto coruñés, un apagón al que contribuyó Hidalgo con un movimiento de banquillo más que cuestionable. Justo antes del 0-1 había retirado a Luismi, el más clarividente, y después dio entrada a Patiño y un desacertado Stoichkov para iniciar un último cuarto de hora de futbolín. Nadie se movía, nadie la pedía salvo Mario Soriano, al que una vez más le encargaron un milagro mientras todos miraban.

Ni ideas, ni un mínimo de maldad. Ni por supuesto delanteros. El tramo final se resume en uno de los últimos balones que el Dépor colgó al área. Un intento encogiéndose de espaldas de Patiño, un remate en fuera de juego de Mulattieri que no habría valido, pero que tampoco terminó en gol, y un remate del inglés que se fue al lateral de la red cuando todo Riazor cantaba gol. No dio para más el encuentro, en parte porque Carlos Muñiz, quizá viendo que los focos apuntaban demasiado al juego, pitó el final cuando apenas se había cumplido el alargue.