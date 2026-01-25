Mi cuenta

José Alberto: "Solo quería un poco de salseo, no he faltado al respeto con mis declaraciones"

El técnico del Racing de Santander se refirió a sus declaraciones de la previa tras vencer al Dépor

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
25/01/2026 23:51
José Alberto, en la banda, durante el Dépor-Racing
José Alberto, en la banda, durante el Dépor-Racing
Alborés
El técnico del Racing de Santander, José Alberto, compareció en la sala de prensa de Riazor tras la victoria por la mínima de su equipo ante el Deportivo (0-1). 

Valoración. "Un partido muy difícil, igualado, hemos tenido la suerte de marcar un gol y ha marcado la diferencia. En la primera parte pasaron pocas cosas. En la segunda entramos mejor en el partido, hasta el gol fuimos mejores. No marcamos el segundo y nos tocó sufrir ante un equipo con recursos. Es una victoria importante en un campo difícil".

Equilibrio. "En los últimos minutos necesitamos más balón, defender mejor. Ellos juntaban arriba muchos jugadores, centro lateral y nos hundimos demasiado y tuvieron varias situaciones peligrosas. El equipo hizo un gran trabajo defensivo, pero tenemos que seguir mejorando".

Expulsión y charla con Hidalgo. "La tarjeta roja es para Mantilla. No sé el motivo, solo vi sacar la tarjeta. Con Hidalgo tengo una buena relación. Hablamos de la semana, de los piques, el salseo del fútbol y sin más".

Declaraciones suyas sobre 'caldear el ambiente'. "Por el salseo del fútbol. Riazor es un campo espectacular, el Deportivo es un equipo histórico. Solo quería un poco de salseo, de pique, que se pierde, también en el fútbol. Había escuchado las declaraciones de Hidalgo pero con el máximo respeto. Puedes tener razón, pero el fútbol también es pasión. El hacer el tonto fuera... todos somos personas adultas, debemos de dar ejemplo a los niños. No he faltado al respeto con mis declaraciones y si lo he hecho pido perdón, no era mi intención".

La locura de Segunda. "Estamos dentro de esa locura que es esta Liga. Solo hemos conseguido tres puntos, tranquilidad y seguir, pensando ya en el Granada". 

