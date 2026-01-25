El once inicial del Deportivo contra el Racing GERMÁN BARREIROS

Estas son nuestras notas tras la derrota del Deportivo ante el Racing de Santander (0-1).

ÁLVARO FERLLO. Sin intervenciones (6). No pudo hacer mucho más en la jugada del gol. El disparo de Canales tocó en Eddahchouri y atravesó varias piernas en el camino recorrido hacia la portería.

ALTIMIRA. Sacrificado (5). Subió la banda de manera constante en la primera mitad y no se vio apurado en defensa por el esquema asimétrica de José Alberto. Fue uno de los sacrificados para ser un equipo más ofensivo.

NOUBI. Patrón (7). Se impuso en todos loa duelos aéreos y terrestres. Corrigió una pérdida de Loureiro con un cruce de valor gol.

LOUREIRO. Curtido (5). Fue el causante de una pérdida que a punto estuvo de convertir el Racing en la sentencia. Dio indicaciones a su compañero en el eje en varias jugadas.

JOSÉ ÁNGEL. Director (7). De más a menos. Acertó en todos los pases durante el primer acto y probó fortuna con un disparo lejano con pierna derecha. El partido se abrió y no pudo sostener la medular.

SORIANO. Conductor (6). Trató de acercar al equipo a área contraria con sus pases, pero no superó líneas con la facilidad habitual. Todos los intentos de ataque pasaron por sus botas y dio continuidad al juego.

VILLARES. Irregular (5). Desconectado de la construcción del juego, con una posición más avanzada. Se encargó de vigilar su espalda y los constantes cambios de posición de los contrarios. Tuvo una oportunidad de gol, pero bloquearon su tiro a tiempo.

LUISMI. Insistente (6). Tuvo la primera discusión del partido con Salinas. Lo intentó en ataque y el equipo prosperó a través de sus individualidades. Fue el primer cambio.

EDDAHCHOURI. Laborioso (6). Incansable en la presión sin balón durante el periodo que estuvo en verde. Vio la quita amarilla de la temporada por reiteración de faltas. No tuvo ninguna oportunidad de marcar.

YEREMAY. Encendido (7). Se le vio con ganas de demostrar desde la primera acción. Estuvo muy vigilado por los contrario y, en la primera que encontró espacios, le sirvió un balón franco a Stoichkov para el 1-1.

EL MEJOR. QUAGLIATA. Animado (8). Dio profundidad al costado izquierdo del Deportivo y se atrevió con balón. Fue el autor del primer tiro a puerta de los blanquiazules. Ezkieta se estiró para evitar tu tanto desde la frontal.

Los cambios

Mella (4): Saltó tarde a cubrir la frontal del área en el único gol del encuentro. En ataque fabricó la jugada que Villares casi convierte en el empate.

Mulattieri (6): Cargó el área y dio más sensación de peligro en centros laterales. Tuvo la penúltima para sumar un punto, pero el remate le salió centrado. No era fácil.

Stoichkov (4): Yeremay le dejó en un mano a mano ante el guardameta verdiblanco. El gaditano definió al primer toque con un toque sutil, pero no dirigió el balón entre los tres palos. Vio la amarilla.

Patiño (5): Diez minutos le bastaron para ver la tarjeta amarilla y tener la última ocasión del encuentro. Su disparo se marchó al lateral de la red cuando Riazor ya cantaba el gol. También fue amonestado.

Escudero (5): Reapareció en el campo tres meses después de su lesión. Colgó balones al área con más calidad y criterio.