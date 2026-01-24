Suleiman Camara, el as en la manga del Racing de Santander para asaltar Riazor

El extremo del Racing Suleiman Camara celebra su gol en la victoria de la pasada jornada contra Las Palmas LaLiga Hypermotion

“Andrés está bien y no creemos que vaya a tener ningún problema para el partido”, manifestó José Alberto, técnico del Racing de Santander, el pasado viernes en rueda de prensa. Lo normal es que Andrés Martín juegue este domingo en Riazor. Pero su ausencia durante los entrenamientos de la semana dan lugar a la incertidumbre.

El preparador del cuadro santanderino explicó que el motivo de que el sevillano se ejercitara a menor ritmo se debió a un control de cargas. En todo caso, si no pudiera saltar al césped de Riazor, José Alberto tendría una alternativa, Suleiman Camara, primer recambio en la Liga y titular en la Copa del Rey.

Nacido en Sant Celoni (Barcelona) en 2001, aunque de origen gambiano e internacional con la selección africana, comenzó en el Sabadell, pero en 2018 se unió a la cantera del Girona. Compitió con el filial rojiblanco en Tercera División y llegó a disputar dos partidos de Copa del Rey con el primer equipo gerundense en diciembre de 2021.

En el verano de 2022, fichó por la UD Ibiza, con la que se estrenó en Segunda División. Disputó 37 partidos, 24 como titular, marcó dos goles y dio dos asistencias. La escuadra ibicenca bajó a Primera RFEF y al curso siguiente, aunque volvió a disputar 37 encuentros, perdió algo de peso en el campo y formó de inicio en trece ocasiones. El extremo catalán marcó cuatro dianas y dio tres pases de gol.

La velocidad, capacidad de desborde y versatilidad de Suleiman, capaz de jugar en ambas bandas, llamaron la atención del Racing de Santander, que lo fichó en el verano de 2024. Sin embargo, el internacional gambiano no ofreció el rendimiento esperado y su presencia en el equipo descendió a medida que avanzó la temporada. Jugó 21 partidos, dos como titular, y registró un gol y una asistencia.

Evolución

Camara ha dado un paso adelante este curso, en el que se ha convertido en la primera opción de José Alberto desde el banquillo. Ha jugado 16 partidos de Segunda, todos como suplente, para sumar solo 250 minutos, pero ayudar a desatascar los duelos. Además, ha firmado un gol y una asistencia. El tanto lo logró la pasada jornada, en la goleada sobre Las Palmas (4-1).

Mientras en la Liga ejerce como revulsivo, en la Copa del Rey Suleiman ha gozado de mayor protagonismo. El extremo fue titular en las cuatro eliminatorias que disputó el Racing, incluidas las dos contra rivales de Primera, Villarreal y Barcelona. De hecho, ante el cuadro azulgrana fue uno de los mejores de su equipo. En la primera ronda marcó un gol frente a la SD Logroñés.