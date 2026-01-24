Mi vida en Blanquiazul | Alberto Fernández: “Con los años fui tranquilizándome pero el Dépor es mi mayor afición”

Alberto Fernández, en un desplazamiento a Zaragoza CEDIDAS

Desde pequeño viví el club porque mi padre era socio del Deportivo en el antiguo Riazor y empezó a llevarme con él a la grada de Lateral Marcador, cuando todavía este era de madera y se iban cambiando los resultados manualmente, con unas tablillas.

De vez en cuando me llevaba a los encuentros y recuerdo que cuando le cogí el gusto ya me hice socio. Empecé a trabajar en la joyería con solo 14 años, al acabar la EGB ya comencé en el mundo laboral y compaginaba los estudios haciendo el bachillerato por nocturno en el Masculino.

En ese momento decidí abonarme al Deportivo, también después de que me tocase un premio menor en el cupón de los ciegos; fui a cobrarlo a la sede de la ONCE en el Parrote e inmediatamente después me dirigí a las oficinas del Dépor en La Marina, me hizo una gran ilusión.

Soy socio de plata ya hace bastantes años, tengo un número inferior al millar en la masa social del club. Con los años fui tranquilizándome pero el Deportivo es mi mayor afición; debo reconocer que no sufro tanto como hace tiempo porque cuando era joven me lo tomaba mucho más a pecho.

Ahora veo los partidos de otra forma, intento no pasarlo tan mal como antes. Soy asiduo de la grada de Preferencia Superior, con mi hijo; solemos ir juntos a los partidos y también a los viajes.

Alberto, con su bufanda blanquiazul en una salida del club herculino CEDIDAS

Soy miembro de la peña La Cabaña del Cazador, que son una gente maravillosa, y suelo apuntarme a los desplazamientos organizados porque ya no me gusta conducir tanto como cuando tenía menos años. He estado en Valencia, Córdoba, Granada, Zaragoza, Valladolid, Logroño, Bilbao, Oviedo, Santander, Gijón... Me encanta hacer kilómetros con el Dépor. Me ofrece la posibilidad de conocer ciudades que de otro modo no visitaría, como, por ejemplo, me pasó con Soria. En todos estos años de seguimiento al Deportivo me entusiasmó el desplazamiento a Málaga en la semifinal del playoff en la temporada 2018-19, aunque después vino la decepción de Son Moix en la final.

En cuanto a las sensaciones negativas sufrí muchísimo con la eliminatoria en la promoción ante el Castellón porque me coincidió muy lejos de casa, en Corea del Sur. Nunca podré olvidarme de momentos de extraordinaria felicidad como el título de Liga, el ascenso ante el Murcia o cuando evitamos el descenso con el gol de Vicente en 1988 ante el Racing de Santander.

De todos los futbolistas que he podido ver en Riazor me marcaron Bebeto y Mauro Silva. Ambos eran muy distintos pero me fascinaron. Mauro era un grandísimo jugador con unos valores fenomenales. En el fútbol en general me disgusta mucho la violencia o los comportamientos incívicos de los aficionados.

Alberto y su hijo, con el Deportivo en León CEDIDAS

Entre todos debemos tratar de mejorar estos roces, tirando un poco del talante de Mauro Silva. Esta temporada el ascenso está muy complicado pero sin duda estamos mejor que el año pasado, creo que vamos a estar entre los seis mejores. No podemos fallar partidos como el de la Real B en casa.

Si encontramos la regularidad en Riazor tendremos mucho a favor. Ascender directamente es nuestra meta pero si no podemos, el playoff es otra opción más complicada pero también factible.

En Copa del Rey demostramos que si tenemos intensidad podemos competir con cualquiera y el partido ante el Atlético de Madrid debe ser el espejo en donde mirarnos, no se puede pasear por el campo. Estoy un poco mayor para hacer locuras en caso de ascenso pero algo se pensaría, desde luego, nunca se sabe.