La zona caliente de Yeremay: entre la posición y el contexto

Apuntó Johan Cruyff una vez, refiriéndose al siempre complicado entorno del Barcelona, que “si no sabían por qué ganábamos, ¿cómo van a saber por qué perdemos?”. Esta expresión, que por supuesto puede desprender cierta dosis de arrogancia, explica al mismo tiempo esa tendencia tan habitual en el fútbol, en el de antiguo y el moderno, de buscar respuestas simples a problemas tan complejos como los que ofrece este deporte. Viene a cuento este símil porque es algo parecido a lo que está sucediendo con Yeremay esta temporada en el Dépor. Pocos pueden cuestionar los números del canario, pero sí es cierto que a nivel de impacto en el juego y, sobre todo, de continuidad, su rendimiento está siendo irregular. Y claro, resulta que para muchos el problema es única y exclusivamente de su posición en el campo.

Desde su llegada a A Coruña, Antonio Hidalgo no ha hecho más que incidir en una evolución que ya había empezado mucho antes Idiakez y continuó Óscar Gilsanz: la de convertir a Yere en un jugador total. El técnico vasco tardó poco en detectar ese potencial. “Hablé con él en verano cuando lo conocí y le pregunté si había jugado por dentro. Me dijo que sí, pero que le faltaban algunas cosillas… Lo de fuera lo tiene, tiene ese desborde natural, pero limitar a eso a un jugador con tanto talento y tan creativo… Un jugador que desborda rivales con tanta facilidad y que solo esté por fuera me parece perder recursos. Si analizamos los últimos partidos, vemos que cada vez que ha venido dentro con los rivales apretando alto, lo siguiente que pasa es que estamos en el área contraria. Eso, si no acaba en gol, no se puede cuantificar, pero… la capacidad que tiene de eliminar ya no rivales, estructuras, es brutal”. Era diciembre de 2023.

Mapa de calor de Yeremay en la temporada 2024-25

El actual preparador deportivista quería precisamente eso, aumentar el impacto del 10 ofreciéndole más herramientas y por el camino hacerlo indetectable para los rivales, sabiendo que siempre es más fácil preparar un plan para arrinconar a un jugador en la banda que para contenerlo en zonas más interiores sin comprometer el sistema defensivo. Se encontró Hidalgo con un problema principal. “Soy el primero que sabe que no ha estado nada bien en estos partidos”, apuntaba Yeremay después de su golazo ante el Almería en Riazor, reconociendo que todo el ruido del verano, con los millones que ofrecía el Sporting de Portugal rondando su cabeza, le habían generado una situación complicada. Eso, unido a la falta de acierto en unas primeras jornadas en las que fácilmente pudo sumar dos o tres goles más, provocaron un run-run en el que entre todos los factores que podían incidir en la incomodidad del canario, solo se señalaba a su posición en el campo.

En su zona

El caso es que si uno se fija en los datos, que desde luego no lo son todo en el fútbol pero sí aportan contexto, puede comprobar cómo las diferencias de posición entre el Yeremay de la temporada pasada y la de esta son mínimas. Los mapas de calor del canario son prácticamente un calco, con presencia por el centro del ataque, pero siempre partiendo del costado.

Por supuesto el diagnóstico no es erróneo. El crack no ha llegado a estar a gusto con continuidad esta campaña y los datos también confirman que participa menos. Intenta menos regates por partido (de 3,8 a poco más de 3), toca menos el balón (de 59,7 a 52,4) e interviene menos en el área rival (de 5,8 a 4,7). Pero es probable que el remedio no pase tanto como acercarlo cinco metros más o menos a la línea de cal y sí de generar el contexto colectivo para que cuando reciba, sea en la banda o en pasillos interiores, lo haga en ventaja, con el balón a ras de césped y escoltado con compañeros que le permitan asociarse.

Mapa de calor de Yeremay en la presente temporada 2025-26

Con ocho goles y siete asistencias, Yeremay ha sabido navegar la adversidad poniendo números encima de la mesa. Números que podrían incluso ser mejores si no se hubiera encontrado dos veces con los palos o hubiera fallado varios goles a portería vacía tras irse del portero como ante Eibar y Real Sociedad B. Con el giro hacia el balón que el Dépor ha dado después del parón navideño, la gran esperanza del equipo blanquiazul es que esas cifras empiecen a estar acompañadas por el brillo sostenido de su jugador franquicia, empezando mañana mismo con un golpe en la mesa frente al líder de la categoría.