Diego Gómez abandona el Cartagena y terminará el curso cedido en Pontevedra

El centrocampista zurdo corta su préstamo con el Efesé y jugará en Pasarón hasta final de temporada

Sergio Baltar
24/01/2026 23:15
El mercado de fichajes sigue moviendo a jugadores en propiedad del Deportivo de un club a otro. Tras el anuncio de esta semana en que se hacía oficial la marcha de Martín Ochoa del Arenteiro rumbo al Ourense CF, el club herculino calca la operación con Diego Gómez.

El zurdo de Amoeiro abandona el Cartagena, décimo clasificado en el Grupo 2 de Primera Federación, por el Pontevedra, tercero en su Liga. Un viaje de muchos más kilómetros que el de su compañero Ochoa, pero que vela por un objetivo común: un mayor protagonismo de ambos canteranos.

Diego Gómez acumulaba 10 partidos de los 18 disputados hasta el momento como titular y superaba la barrera de los 800 minutos. En el último encuentro del conjunto blanquinegro el ourensano no había sido convocado y su posible salida era ya más que un rumor.

Kevin Sánchez, durante el partido contra el Villarreal B

La victoria esquiva a casi todos los cedidos del Dépor

Más información

El cuadro granate será su tercer destino en temporada y media. Tras su cesión en Carballiño, el Deportivo decidió reincorporarlo a sus filas a los pocos días de la ruidosa salida de Lucas Pérez de A Coruña. El joven de 21 años heredó su dorsal y participó en 17 encuentros a las órdenes de Óscar Gilsanz, quien fuera su entrenador en el Fabril.

El Cartagena apostó por él en el mercado estival y juntó en el Cartagonova a dos de las perlas de la factoría Abegondo. El burgalés Kevin Sánchez fue su compañero más cercanos en los últimos meses y ambos pudieron disfrutar juntos sobre el verde dos campañas después.

Con contrato hasta 2030, Diego Gómez vuelve a Galicia con la ambición  de revivir el fútbol que mostró con la camiseta del Arenteiro y que le valió para ganarse un hueco en el primer equipo blanquiazul. 

