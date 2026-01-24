Deportivo-Racing de Santander: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 23 de LaLiga Hypermotion

Yeremay, durante la derrota ante el Racing (1-2) que provocó la destitución de Imanol Idiakez QUINTANA

El Deportivo rompió en Almería una mala racha de cinco encuentros sin ganar y se enfrenta al Racing de Santander en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion, en un partido que se disputará en Riazor. A continuación, te contamos el horario del Deportivo – Racing de Santander y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Deportivo – Racing de Santander

El encuentro entre el Deportivo y el Racing de Santander se jugará en las siguientes condiciones:

Día : domingo 25 de enero

: domingo 25 de enero Hora : 21.00 horas

: 21.00 horas Estadio : Riazor

: Riazor Competición: jornada 23 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo – Racing de Santander en TV y online

El Deportivo – Racing de Santander se podrá ver en directo por televisión a través de los siguientes canales:

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN : también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.

: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles. Orange Fútbol 2 .

. LaLiga TV M2 : segundo canal de LaLiga TV.

: segundo canal de LaLiga TV. Seguimiento en directo: DXT Campeón ofrecerá el minuto a minuto y las reacciones posteriores al encuentro.

Reacción a tiempo

Deportivo y Racing de Santander llegan a este choque en Riazor después de conseguir dos convincentes victorias el pasado fin de semana que despejaron las dudas que ambos conjuntos habían sembrado en un último mes con resultados irregulares.

Cuatro puntos separan a gallegos y cántabros en la clasificación, siendo estos últimos los que lideran la clasificación y que buscarán dar un golpe importante a un rival directo en la lucha por el ascenso.