Rubén López escucha al mercado

Rubén López golpea el balón en el partido de Copa del Rey ante el Mallorca

A poco más de una semana para que se baje el telón del mercado invernal, el Deportivo continúa moviéndose en doble dirección para terminar de perfilar una plantilla que será la encargada de batallar por el ascenso directo a Primera División.

“El mercado está abierto y la exigencia es máxima”, deslizó Fernando Soriano, director deportivo del club herculino, en su última comparecencia en sala de prensa. Una declaración que deja claro que, desde los despachos de Abegondo, el club mantiene los ojos bien abiertos ante cualquier opción que pueda surgir a última hora. Eso sí, sin alimentar expectativas innecesarias ni trasladar al exterior una sensación de urgencia que encarezca o condicione posibles movimientos.

Con la conciencia tranquila de tener los deberes hechos desde incluso antes de que se abriese la ventana de fichajes, el Dépor se centra en cuidar lo que ya tiene y velar por el futuro más cercano de sus canteranos. “Los entrenadores tenemos a un grupo de 24-25. Es difícil contentar a todo el mundo”, aseguraba Antonio Hidalgo. El de Granollers cuenta con una larga lista de futbolistas a su disposición y está teniendo que dejarse a varios fuera de las convocatorias.

Rubén López no viajó hasta Almería la semana pasada y resulta complicado que pueda disfrutar de un mayor protagonismo en lo que resta de temporada. El de Silleda tan solo ha disputado 74 minutos —el que menos de todos los jugadores de campo— en Liga y la aparición de Noé Carrillo en el primer equipo le ha colocado en la casilla de salida: “Rubén es un compañero increíble y tiene juventud. Necesita minutos y he hablado con él en esa dirección. El mercado está abierto y hasta el último día puede pasar cualquier cosa”, sentenció el preparador herculino.

Daniel Bachmann

A la espera de saber en qué equipo acabará el curso el centrocampista zurdo, se sigue trabajando paralelamente en la situación de Daniel Bachmann. El internacional austríaco había pedido abandonar el club por razones personales, pero el Watford no parece muy por la labor de cortar la cesión sin antes tener un nuevo destino para él.

En el apartado de llegadas, la de Álvaro Ferllo fue la primera en efectuarse. Un jugador de la confianza del entrenador y por el que ya se habían interesado con anterioridad. El Sevilla se mantuvo firme y pedía una cantidad por el traspaso, pero la necesidad de aligerar masa salarial causó efecto. A coste cero, el club incorporó a un guardameta que ya ha dado puntos cruciales. Adrià Altimira fue el segundo y último refuerzo. Procedente del Villarreal, enamoró a la parroquia blanquiazul en su debut y ya es un fijo en el carril derecho. Pese a contar con el interés de clubes de Primera, el lateral eligió A Coruña y ha devuelto a Antonio Hidalgo un jugador específico para esa demarcación.

Soriano insiste en su objeto de deseo. La operación Riki Rodríguez continúa abierta y, aunque está atado para la próxima campaña, desde Abegondo sueñan con verlo vestido con los colores del Deportivo esta misma temporada. El asturiano vuelve a ser baja con el Albacete para este fin de semana por segunda jornada consecutiva.