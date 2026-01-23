Mi cuenta

Prohibidas las camisetas del Dépor fuera de la grada visitante en el Reino de León

El partido entre la Cultural y el Deportivo de la próxima jornada contará con importantes medidas de seguridad al ser declarado de alto riesgo.

Esther Durán
23/01/2026 11:41
Afición del Dépor en la última visita al Reino de León
Afición del Dépor en la última visita al Reino de León
ARCHIVO DXT
No existe el partido a partido para aficiones tan entregadas como la blanquiazul. Así, mientras se ultiman los preparativos para el ambientazo que se vivirá este domingo en Riazor en el partido ante el Racing, una parte de los seguidores ya tratan de dejar todo atado para el viaje de la próxima semana a León. El Cultural Leonesa-Deportivo está marcado en rojo en el calendario desde que arrancó la temporada y se espera un desplazamiento masivo, aunque el disfrute estará condicionado a unas fuertes medidas de seguridad después de que el encuentro haya sido declarado de alto riesgo.

Aficionados deportivistas en el Reino de León en marzo de 2023

Los abonados del Dépor ya pueden optar a una entrada para ver a su equipo en la visita a León

Más información

El club leonés facilitó 863 entradas para la hinchada herculina, cuya representación será mayor debido a la cercanía entre las dos ciudades. Todos ellos tendrán que tener en cuenta una norma importante: las camisetas o cualquier identificativo del Deportivo está prohibido en cualquier zona del Reino de León que sea la grada visitante. El riesgo de que contradecir esta norma es de "expulsión del estadio", como apunta la propia entidad.

Con motivo precisamente de estas medidas de seguridad para evitar problemas con los más de 13.000 espectadores que se espera se den cita, la Cultural tampoco venderá entradas el día del encuentro en las taquillas, que permanecerán cerradas.

