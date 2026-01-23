Prohibidas las camisetas del Dépor fuera de la grada visitante en el Reino de León

Afición del Dépor en la última visita al Reino de León ARCHIVO DXT

No existe el partido a partido para aficiones tan entregadas como la blanquiazul. Así, mientras se ultiman los preparativos para el ambientazo que se vivirá este domingo en Riazor en el partido ante el Racing, una parte de los seguidores ya tratan de dejar todo atado para el viaje de la próxima semana a León. El Cultural Leonesa-Deportivo está marcado en rojo en el calendario desde que arrancó la temporada y se espera un desplazamiento masivo, aunque el disfrute estará condicionado a unas fuertes medidas de seguridad después de que el encuentro haya sido declarado de alto riesgo.

El club leonés facilitó 863 entradas para la hinchada herculina, cuya representación será mayor debido a la cercanía entre las dos ciudades. Todos ellos tendrán que tener en cuenta una norma importante: las camisetas o cualquier identificativo del Deportivo está prohibido en cualquier zona del Reino de León que sea la grada visitante. El riesgo de que contradecir esta norma es de "expulsión del estadio", como apunta la propia entidad.

Con motivo precisamente de estas medidas de seguridad para evitar problemas con los más de 13.000 espectadores que se espera se den cita, la Cultural tampoco venderá entradas el día del encuentro en las taquillas, que permanecerán cerradas.