Dépor

Martín Ochoa cambia O Carballiño por Ourense

El delantero finaliza su cesión en el Arenteiro para incorporarse al Ourense CF, también conjunto del grupo 1 de Primera RFEF

Sergio Baltar
23/01/2026 00:07
Martín Ochoa, en el partido ante la Ponferradina con el Deportivo durante la temporada del ascenso a Segunda
El Ourense CF ha anunciado la incorporación de Martín Ochoa a su equipo, que compite en Primera RFEF, en calidad de cedido por el Deportivo. El delantero riojano había comenzado la temporada, también a préstamo, en el otro equipo de la provincia ourensana que milita en la misma categoría, el Arenteiro.

El ariete logroñés ha participado en 18 encuentros con el equipo de O Carballiño, aunque en solo siete de ellos salió en el once titular. Ha totalizado 689 minutos sobre el terreno de juego y únicamente ha firmado un tanto, en la derrota en la jornada 12 ante el Athletic B (2-1) en Lezama.

La temporada anterior, Martín Ochoa también estuvo cedido en la tercera categoría nacional. Entonces formó parte de la plantilla del Lugo, con el que disputó 28 encuentros, 13 de ellos de inicio, e igualmente anotó un solo gol.

OFICIAL | Martín Ochoa vuelve a salir del Dépor y se marcha cedido al Arenteiro

Ochoa firmó en diciembre de 2023 su renovación con el Deportivo hasta junio de 2026. Por tanto, únicamente le restan seis meses de vinculación con el club coruñés y no parece sencillo que vaya a ampliar su compromiso, pese a que con 21 años recién cumplidos todavía está a tiempo de dar un paso adelante en su rendimiento.

