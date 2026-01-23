Hidalgo: "Rubén López necesita minutos y he hablado con él en ese sentido"
El técnico del Deportivo repasó las claves del partido ante el Racing, habló del momento que atraviesa Mulattieri y abrió la puerta a la salida de algún jugador en este mercado
Antonio Hidalgo encara el Deportivo-Racing, que cierra el Tourmalet de enero, como “un partido grande y atractivo”. El técnico repasó las claves del duelo ante el cuadro cántabro, dejó la duda sobre quién acompañará a Loureiro como defensa central y reconoció haber tenido una conversación con Rubén López con vistas a una posible salida en este mercado de invierno.
Estado físico. “Va avanzando la temporada y cada vez hay más sobrecargas. Ayer menos Patiño entrenaron todos con normalidad. Yeremay va arrastrando molestias desde principios de año y tenemos que cuidarle. A ver cómo llegan. Faltan un par de entrenamientos aún”.
Ximo. “Esta semana se está encontrando mejor. Hablaré con él para ver qué sensaciones tiene, pero ya está más liberado”.
Racing. “Un partido grande y atractivo. Es el líder. Los números dicen que son el mejor equipo hasta el momento. Tienen una idea muy marcada desde hace tiempo. Nos van a exigir y estresar muchísimo. Necesitamos un compromiso total sin balón. Animo a todo el mundo a acudir. Riazor tiene que tener ese punto de éxtasis. De locura. La puntuación que tenemos nos dice que hay un buen trabajo, pero hay que sumar de tres otra vez. Estamos convencidos de nuestras posibilidades”.
Yeremay. "No me preocupan sus molestias. Son situaciones que hay que entender. No son robots. Ha convivido con eso. Cuando eres jugador hay que hacerlo y ha mejorado muchísimo en ese aspecto”.
Plan de partido. “Ellos saben lo que quieren ser como equipo. Lo importante es no desesperarse. Tienen mucho volumen ofensivo y compiten al límite del reglamento. A partir de ahí, ellos pueden replegar, transitar, irte a buscar... Tienen muchas variantes y un gran trabajo detrás. Será un partido bonito. Nosotros vamos a hacerles daño seguro. Nuestra gente nos va a empujar muchísimo y será complicado para ellos. Vamos a ir los dos a por la victoria desde el primer minuto”.
Importancia. “No se si es el partido más importante de la temporada. Lo que sí se es que el calendario ha sido muy caprichoso. Es un rival directo al que hay que competir. Si ganas son tres puntos importantísimos porque los sumas tú y se los quitas a un rival directo”.
Equilibrio. “La reflexión que hago como entrenador es de escuchar y sentir al equipo. Hemos tenido una evolución partiendo de las piezas que a veces faltaban. Es un proceso y hay que ver cómo se encuentra el equipo. No me gusta conceder. Eso en Segunda es vital. Mi obligación es evolucionar en ese sentido".
Temporal. “Influirá en el espectáculo si llueve tanto como esta mañana, pero para el partido no se espera tanto. Va a ser una hora complicada, sobre todo para los niños, que tienen colegio al día siguiente, pero entiendo que es un día gordo”.
Horario. “Es una guerra perdida. Podemos discutir lo que queramos, pero hay temas económicos y esto ha evolucionado por esa cantidad de ingresos. El fútbol siempre se ha jugado a las 17.00 o 18.00 horas”.
Noé Carrillo. “Siempre digo que la gente joven está para ayudar, no para la galería. Le veo con el potencial que tiene. Tiene que seguir mejorando, pero estoy contento con su rendimiento”.
Los últimos fichajes del Racing. “Han incorporado piezas con perfiles que creen que les puede complementar. Damián es un jugador contrastado en Primera. Tienen potencial económico y han retenido a jugadores importantes. Y además están acertando en perfiles muy concretos”.
Golaveraje. “En este caso es ganar. Así te iguala con ellos. No es importante ahora, pero todo lo que tengas ganado mucho mejor”.
Paso adelante en Almería. “Esto va de jugadores. Nosotros estamos para guiar. En momentos de dificultad ellos tienen que responder. El otro día en el descanso yo noté tranquilidad pese a la situación y tuvieron la madurez suficiente para darle la vuelta”.
Arnau Comas. “Tengo 24 o 25 jugadores en plantilla. Todo el mundo ve posibilidad de participar. Eso es muy importante. Veremos quién ocupa su lugar. El otro día hizo un buen partido".
Mulattieri. “Le estaba costando un poco. Vi un chico muy receptivo en una conversación que tuve con él. Veremos qué decisión tomamos para la delantera. Han dado un paso adelante en esa situación de presión en primera línea”.
Rubén López. "Es un compañero increíble y tiene juventud. Necesita minutos y he hablado con él en esa dirección. El mercado está abierto y hasta el último día puede pasar cualquier cosa".