El técnico del Albacete confirma la ausencia de Riki por segunda jornada consecutiva

El centrocampista asturiano continúa pendiente de una posible salida al Dépor y ya fue baja contra el Cádiz.

Sergio Baltar
23/01/2026 12:11
Con un ojo en el césped y otro en los despachos. Así afrontan los equipos de Segunda lo poco que queda de mercado de enero, algo más de una semana que se prevé intensa. El Dépor, por supuesto, y también un Albacete que está conectado con el club coruñés por el hilo de Riki Rodríguez, capitán del equipo manchego y cuyo deseo es jugar en A Coruña más pronto que tarde.

El jugador asturiano ya tiene un acuerdo con el Deportivo para recalar en Riazor el próximo verano, cuando termina contrato en el Carlos Belmonte. Pero su intención, y también la de la entidad herculina, es que el aterrizaje se dé antes. El Albacete es reticente a dejar salir a uno de sus jugadores franquicia, pero la presión de ambas partes está generando una situación delicada que, entre otras cosas, ha dado con Riki ausentándose del último encuentro del equipo que dirige Alberto González... y también del próximo.

Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada

El contratiempo que puede retrasar la llegada de Riki al Deportivo

Más información

El propio técnico ha confirmado este viernes que Riki "tampoco llegará" al partido de esta jornada ante el Valladolid después de ser baja ya frente al Cádiz unos días después de jugar los que hasta ahora son sus últimos minutos como blanquillo en Copa ante el Real Madrid. Desde el Albacete señalan molestias musculares como motivo de su baja, mientras que otras fuentes consultadas por este medio insisten en que el mediocentro ha sido muy claro a la hora de transmitirle al club albaceteño su deseo de poner ya rumbo a Galicia.

