Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Sporting de Portugal encuentra en Granada al reemplazo de Yeremay

El club lisboeta firma a Faye, que se une al brasileño Luis Guilherme, del West Ham, ambos con sendas cláusulas de 80 millones de euros

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
23/01/2026 18:57
Faye celebra uno de sus goles en la victoria del Granada ante la Real Sociedad B
Faye celebra uno de sus goles en la victoria del Granada ante la Real Sociedad B
LaLiga Hypermotion
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El interés del Sporting de Portugal en Yeremay se ha ido diluyendo. O al menos por el momento se olvida del astro canario en lo relativo a este mercado de invierno.  Lo dicen, por una parte, sus últimos movimientos en esta ventana de fichajes, con su segunda incorporación en ataque, de nuevo en la posición de extremo, la misma que la de 10 blanquiazul. Recala en la entidad lisboeta el jugador del Granada Souleymane Faye, que ficha hasta 2030 por 6,5 millones de euros más variables apenas seis meses después de su llegada al club nazarí. El club del Alvalade, además, ha blindado a la joven promesa de Senegal, de 22 años, con una cláusula de 80 millones. Un jugador de banda, que puede actuar indistintamente en ambas.

Esta llegada se une al fichaje de Luís Guilherme, extremo del West Ham, vinculado también hasta 2030 y con idéntico precio de salida. Otro jugador de banda, que es zurdo, pero que puede ejercer a pierna cambiada. El club luso tenía músculo económico. A los 60 millones de euros  que ingresó por el traspaso de Viktor Gyökeres al Arsenal, sumó los que le abonó el Burnley por el pase, en propiedad, de Marcus Edwards, que jugó el curso pasado cedido por el conjunto verdiblanco en Championship. Estas operaciones que vienen a frenar, de momento, según apuntas fuentes cercanas al club a DXT Campeón el impulso inicial que había de una nueva ofensiva por Yeremay. 

Yeremay, tras marcar contra el Córdoba esta temporada en el Nuevo Arcángel

David Novo, periodista de 'Record': "Yeremay en el Sporting tendría visibilidad en Champions"

Más información

Distinto puede ser el escenario en el mercado estival, en función de si el Deportivo consigue o no el ansiado ascenso a Primera. Mientras, el Sporting echa el resto para sumar a más compañeros a su ataque comandado por Luis Suárez. El ex del Almería lleva 15 goles, pero el Sporting quiere más. Es segundo, con 46 puntos, de una clasificación de la primera portuguesa que capitanea el Oporto, con 52 unidades en su casillero. 

Calma en A Coruña después de la dura ofensiva que protagonizó en verano, cuando el Deportivo tuvo que ponerse serio y remitirse a la elevada cláusula de salida del canario, y rechazar los 25 millones, más cinco en variables, que llegó a poner sobre la mesa el club lisboeta. Pero el equipo blanquiazul resistió el envite y anunció que Yeremay se quedaba. El propio jugador, que renovaba hasta 2030, se sinceraba sobre su continuidad. 

Yeremay golpea el balón para marcar el empate

Yeremay vuelve a hacer ruido en enero

Más información

Eso no evitó que durante todo el verano el jugador acaparase una gran cantidad de portadas en los periódicos del país vecino y su nombre estuviese en boca de todo el mundo. Su nombre seguía sonando, a pesar de la firmeza del propio jugador y del Deportivo en su decisión de continuar ambos de la mano. El propio Fernando Soriano puso en valor el alto compromiso de Yeremay para seguir vinculado al club de su vida. 

Yeremay, celebrando un gol en el partido ante el Le Havre en el Teresa Herrera en Riazor

Yeremay, elegido en los premios AFE como mejor jugador de Segunda en la 2024-25

Más información

Distinguido por la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) como el mejor jugador de Segunda del curso 2024-25 cumplía su segunda campaña en la categoría de plata del fútbol español de nuevo con ruido en torno a él. Seguido de cerca por la prensa portuguesa sus goles hacían eco más allá de las fronteras españolas, como el penalti marcado a lo Panenka al Córdoba (1-3). 

De nuevo el exceso de atención le jugaba malas pasadas al canario en el primer tramo de la presente campaña 2025-26. Él mismo reconocía ese exceso de exigencia después de firmar un gran papel en la victoria ante el Zaragoza (0-2). Y en una temporada marcada claramente por los vaivenes en su rendimiento, Yeremay volvió a sonreír el pasado fin de semana después su buen partido ante el Almería (1-2). Una gran actuación a tiempo para recibir la visita del Racing de Santander, el líder, al que ya le marcó en el curso 2024-25, en el último partido de Antonio Hidalgo como técnico del Dépor. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Rubén López golpea el balón en el partido de Copa del Rey ante el Mallorca

Rubén López escucha al mercado
Dani Fernández
Daniel Bra

Daniel Bra representará al Línea 21 en el CAR de Sierra Nevada
Raúl Ameneiro
Equipo del Racing que ganó en Riazor el 11 de noviembre de 2007. De izq. a dcha (arriba): Toño, Oriol, Tchité, Garay, Colsa, Duscher (abajo) Munitis, Luis Fernández, Pinillos, Smolarek y O. Serrano

YO JUGUÉ EN RIAZOR | Racing de Santander 2007-08
Juan L. Cudeiro
Caio Pacheco lanza a canasta en el partido de la primera vuelta ante el Melilla

El Leyma Coruña tiene a tiro un set en blanco
Chaly Novo