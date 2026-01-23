El Sporting de Portugal encuentra en Granada al reemplazo de Yeremay

Faye celebra uno de sus goles en la victoria del Granada ante la Real Sociedad B LaLiga Hypermotion

El interés del Sporting de Portugal en Yeremay se ha ido diluyendo. O al menos por el momento se olvida del astro canario en lo relativo a este mercado de invierno. Lo dicen, por una parte, sus últimos movimientos en esta ventana de fichajes, con su segunda incorporación en ataque, de nuevo en la posición de extremo, la misma que la de 10 blanquiazul. Recala en la entidad lisboeta el jugador del Granada Souleymane Faye, que ficha hasta 2030 por 6,5 millones de euros más variables apenas seis meses después de su llegada al club nazarí. El club del Alvalade, además, ha blindado a la joven promesa de Senegal, de 22 años, con una cláusula de 80 millones. Un jugador de banda, que puede actuar indistintamente en ambas.

Esta llegada se une al fichaje de Luís Guilherme, extremo del West Ham, vinculado también hasta 2030 y con idéntico precio de salida. Otro jugador de banda, que es zurdo, pero que puede ejercer a pierna cambiada. El club luso tenía músculo económico. A los 60 millones de euros que ingresó por el traspaso de Viktor Gyökeres al Arsenal, sumó los que le abonó el Burnley por el pase, en propiedad, de Marcus Edwards, que jugó el curso pasado cedido por el conjunto verdiblanco en Championship. Estas operaciones que vienen a frenar, de momento, según apuntas fuentes cercanas al club a DXT Campeón el impulso inicial que había de una nueva ofensiva por Yeremay.

Distinto puede ser el escenario en el mercado estival, en función de si el Deportivo consigue o no el ansiado ascenso a Primera. Mientras, el Sporting echa el resto para sumar a más compañeros a su ataque comandado por Luis Suárez. El ex del Almería lleva 15 goles, pero el Sporting quiere más. Es segundo, con 46 puntos, de una clasificación de la primera portuguesa que capitanea el Oporto, con 52 unidades en su casillero.

Calma en A Coruña después de la dura ofensiva que protagonizó en verano, cuando el Deportivo tuvo que ponerse serio y remitirse a la elevada cláusula de salida del canario, y rechazar los 25 millones, más cinco en variables, que llegó a poner sobre la mesa el club lisboeta. Pero el equipo blanquiazul resistió el envite y anunció que Yeremay se quedaba. El propio jugador, que renovaba hasta 2030, se sinceraba sobre su continuidad.

Eso no evitó que durante todo el verano el jugador acaparase una gran cantidad de portadas en los periódicos del país vecino y su nombre estuviese en boca de todo el mundo. Su nombre seguía sonando, a pesar de la firmeza del propio jugador y del Deportivo en su decisión de continuar ambos de la mano. El propio Fernando Soriano puso en valor el alto compromiso de Yeremay para seguir vinculado al club de su vida.

Distinguido por la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) como el mejor jugador de Segunda del curso 2024-25 cumplía su segunda campaña en la categoría de plata del fútbol español de nuevo con ruido en torno a él. Seguido de cerca por la prensa portuguesa sus goles hacían eco más allá de las fronteras españolas, como el penalti marcado a lo Panenka al Córdoba (1-3).

De nuevo el exceso de atención le jugaba malas pasadas al canario en el primer tramo de la presente campaña 2025-26. Él mismo reconocía ese exceso de exigencia después de firmar un gran papel en la victoria ante el Zaragoza (0-2). Y en una temporada marcada claramente por los vaivenes en su rendimiento, Yeremay volvió a sonreír el pasado fin de semana después su buen partido ante el Almería (1-2). Una gran actuación a tiempo para recibir la visita del Racing de Santander, el líder, al que ya le marcó en el curso 2024-25, en el último partido de Antonio Hidalgo como técnico del Dépor.