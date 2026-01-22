Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Mulattieri: "Para un delantero los goles son buenos, pero es importante hacer todo lo demás"

El delantero del Deportivo deja sus sensaciones después de volver a marcar y revela cómo afronta el duelo con el Racing 

Jorge Lema
Jorge Lema
22/01/2026 12:39
Mulattieri en la sala de prensa de Abegondo
Mulattieri compareció esta mañana ante los medios en la sala de prensa de Abegondo
Germán Barreiros
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Samuele Mulattieri fue el gran protagonista del triunfo del Deportivo en Almería y apura sus opciones de regresar al once ante el Racing de Santander como premio a su gol en la última jornada. El delantero italiano habla sobre su situación en el equipo y los momentos difíciles que ha tenido que pasar en los últimos meses.

Marcar. "Es un buen partido. Lo importante es que luchamos hasta el final y ahora ya pensamos en el partido contra el Racing de Santander".

Vestuario. "Está bien, entrenamos juntos, pensamos ya en el siguiente partido".

Volver a jugar. "Me encuentro bien. Entreno, siempre intento trabajar fuerte, intento trabajar, luchar para poder jugar y alcanzar nuestros objetivos".

Liberación tras volver a marcar. "Está bien marcar. Pero como dije antes, lo importante es que todo el equipo ha luchado por el objetivo. Para el delantero, los goles es una buena cosa, pero es importante todo lo demás que se hace en un partido".

Expectativas. "Mi expectativa es que yo, y también todo el equipo, juntos, intentemos hacerlo lo mejor que podamos. Entrenar fuerte, jugar fuerte y hacer lo que el míster quiera. Después veremos lo que podemos obtener".

Tiempo sin jugar. "Está bien jugar todos los partidos, pero es el míster el que decide. Lo que puedo hacer, como cualquier jugador, es intentar entrenar siempre bien. Después si tengo ocasión de jugar, hay que intentar hacerlo lo mejor que se pueda".

Jugar solo o acompañado. "Con los compañeros todo bien. Somos un equipo con jugadores muy fuertes en todas las posiciones. Me encuentro bien jugando solo, pero también con Zaka o Stoichkov".

Racing. "Partido importante. Lo que podemos hacer es prepararnos lo mejor que podamos, intentar ganar, hacer un buen encuentro. Es un examen, pero como todos los partidos. Tenemos que luchar juntos y tratar de ganar. Para la afición, para el club y para lograr los objetivos. Es un rival muy fuerte, el líder. Juega muy bien con la pelota y tenemos que hacer un gran encuentro".

Ambiente en Riazor. "Me gusta mucho. Aquí la afición es increíble. Siempre que jugamos en Riazor está muy bien con nuestra gente".

Tinho, durante una actuación en Operación Triunfo 2025

El coruñés Tinho, exconcursante de Operación Triunfo 2025, actuará en el Dépor-Racing

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Iker Gil celebra el 1-1 en Abegondo en el Dépor-Celta de División de Honor Juvenil

Definido el horario para el Dépor-Rayo Vallecano de Copa del Rey juvenil
Bea Arrizado
Paula Gutiérrez, mediocentro del Dépor, señala durante el partido reciente ante el Granada en Riazor

Paula Gutiérrez: "Tenemos un potencial increíble en el vestuario"
Bea Arrizado
Andrés Martín, Yeremay e Iñigo Vicente con Racing de Santander y Deportivo

El Deportivo-Racing de Santander juntará en Riazor al triángulo de los 100 goles
Jorge Lema
Nico González, durante el calentamiento previo a la victoria del Manchester City ante el Leeds United (3-2) el pasado 29 de noviembre

El City pierde enteros sin Nico González
Lois Novo