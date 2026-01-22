Mulattieri: "Para un delantero los goles son buenos, pero es importante hacer todo lo demás"

Mulattieri compareció esta mañana ante los medios en la sala de prensa de Abegondo Germán Barreiros

Samuele Mulattieri fue el gran protagonista del triunfo del Deportivo en Almería y apura sus opciones de regresar al once ante el Racing de Santander como premio a su gol en la última jornada. El delantero italiano habla sobre su situación en el equipo y los momentos difíciles que ha tenido que pasar en los últimos meses.

Marcar. "Es un buen partido. Lo importante es que luchamos hasta el final y ahora ya pensamos en el partido contra el Racing de Santander".

Vestuario. "Está bien, entrenamos juntos, pensamos ya en el siguiente partido".

Volver a jugar. "Me encuentro bien. Entreno, siempre intento trabajar fuerte, intento trabajar, luchar para poder jugar y alcanzar nuestros objetivos".

Liberación tras volver a marcar. "Está bien marcar. Pero como dije antes, lo importante es que todo el equipo ha luchado por el objetivo. Para el delantero, los goles es una buena cosa, pero es importante todo lo demás que se hace en un partido".

Expectativas. "Mi expectativa es que yo, y también todo el equipo, juntos, intentemos hacerlo lo mejor que podamos. Entrenar fuerte, jugar fuerte y hacer lo que el míster quiera. Después veremos lo que podemos obtener".

Tiempo sin jugar. "Está bien jugar todos los partidos, pero es el míster el que decide. Lo que puedo hacer, como cualquier jugador, es intentar entrenar siempre bien. Después si tengo ocasión de jugar, hay que intentar hacerlo lo mejor que se pueda".

Jugar solo o acompañado. "Con los compañeros todo bien. Somos un equipo con jugadores muy fuertes en todas las posiciones. Me encuentro bien jugando solo, pero también con Zaka o Stoichkov".

Racing. "Partido importante. Lo que podemos hacer es prepararnos lo mejor que podamos, intentar ganar, hacer un buen encuentro. Es un examen, pero como todos los partidos. Tenemos que luchar juntos y tratar de ganar. Para la afición, para el club y para lograr los objetivos. Es un rival muy fuerte, el líder. Juega muy bien con la pelota y tenemos que hacer un gran encuentro".

Ambiente en Riazor. "Me gusta mucho. Aquí la afición es increíble. Siempre que jugamos en Riazor está muy bien con nuestra gente".