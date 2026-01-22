Mulattieri conduce el balón durante el Ceuta el pasado 23 de noviembre en el último partido en el que fue titular Patricia G. Fraga

"Está bien marcar. Pero como dije antes, lo importante es que todo el equipo ha luchado por el objetivo. Para el delantero, los goles es una buena cosa, pero es importante todo lo demás que se hace en un partido".

Mulattieri recordaba este jueves en la sala de prensa de Abegondo, esbozando casi una sonrisa, su gol ante el Almería. El delantero no veía puerta desde hacía más de cuatro meses, cuando se había estrenado con diana ante el Leganés (2-2).

Pero más allá del gol, el ariete deslizaba en su frase la importancia de esos intangibles, que van más allá de los tantos, y que veces no se tienen tan en cuenta en el caso de los atacantes. El italiano, con su reencuentro con el gol, puede abrir un nuevo debate en la delantera a la hora de que Antonio Hidalgo decida qué jugador debe ser el elegido en la punta de ataque. Si no, siempre quedan los números del transalpino, que dicen que en los siete partidos en los que fue titular el Dépor, no solo no perdió, sino que siempre vio puerta.

Estuvo en el once por última vez el 23 de noviembre, en la victoria en Riazor ante el Ceuta (2-1). Cuatro triunfos y tres empates son las estadísticas que arroja la presencia de Mulattieri en el once. Encadenó cinco jornadas consecutivas siendo el elegido de Hidalgo en la escuadra titular. La primera vez que fue de la partida fue en el choque contra el Sporting de Gijón, la siguiente jornada a su prometedor debut ante el Leganés (2-2), cuando fue suplente. Marcó Dani Barcia para ganar por la mínima ante el cuadro asturiano y el atacante de La Spezia disputó 60 minutos de la contienda.

Fue la primera de tres victorias seguidas que encadenó el Dépor con el italiano como titular. Completó ese trío triunfal el conjunto blanquiazul imponiéndose al Mirandés (1-5) y al Huesca (4-0), con 71 minutos y 60 de servicio, respectivamente, de Mulattieri. A esta racha tan positiva le siguieron sendos empates contra Eibar, a domicilio y Almería en casa, ambos con idéntico marcador (1-1) y con 65 minutos sobre el verde para Mulattieri.

Después llegaron tres jornadas en las que no tuvo presencia. Fue en la derrotas contra Málaga (3-0) y Racing de Santander (2-1) y el empate contra el Valladolid (1-1). En las jornadas 12 y 13 no tuvo minutos, aunque en este caso su ausencia se debió a unas molestias en el aductor, que le hicieron causar baja.

El Dépor se impuso a Zaragoza (0-2) y Cultural Leonesa (3-0) y, aún sin la participación de Mulattieri, ganó también en el Nuevo Los Cármenes al Córdoba (1-3). La última vez que fue de la partida, en el triunfo contra la escuadra caballa en Riazor, disputó 62 minutos. Se cumplen hoy dos meses desde su última titularidad y Mulattieri no oculta que el futbolista siempre quiere vestirse de corto, pero que es el técnico el que toma las decisiones y lo que el jugador tiene que hacer es dedicarse a entrenar.

"Está bien jugar todos los partidos, pero es el míster el que decide. Lo que puedo hacer, como cualquier jugador, es intentar entrenar siempre bien. Después si tengo ocasión de jugar, hay que intentar hacerlo lo mejor que se pueda", expuso durante su comparecencia ante los medios. Y a pesar de ese periodo de inactividad, el atacante aseguró que se había sentido cómodo sobre el campo: "Me encuentro bien. Entreno, siempre intento trabajar fuerte, intento trabajar, luchar para poder jugar y alcanzar nuestros objetivos".

De los delanteros con ficha del primer equipo (Bil Nsongo, con ficha del Fabril, ha jugado 13 minutos) es el que menos minutos lleva en sus piernas (663). El que más acumula es Eddahchouri, con 926 y ocho goles. Con 875 y dos dianas está Stoichkov, que fue el escogido por Hidalgo seis veces en las últimas siete jornadas.

Con Mulattieri recuperando la sonrisa con el tanto, el míster tiene ahora por delante el dilema de decidir si vuelve a confiar en su talismán y alinea de nuevo el equipo que fue capaz de doblegar al Almería y poner fin al importante bache de cinco jornadas sin vencer que sufrió el Deportivo. Hidalgo dijo en la previa ante el Almería que esperaba que aquellos futbolistas con menos oportunidades se rebelasen y Mulattieri ha hecho lo propio. Ante "un examen" como ha calificado el ariete el choque ante el Racing el italiano se apunta para seguirle dando suerte al Dépor, en plena remontada.