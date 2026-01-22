Jorge Mére, durante un partido con España sub-21 rfef

El Penafiel blanquiazul da una nueva oportunidad al central asturiano Jorge Meré. El que fue en su momento el traspaso más caro de la historia del Sporting de Gijón (el Colonia depositó nueve millones en verano de 2017) llega al conjunto luso, que lo incorpora a sus filas hasta julio de este año. El zaguero, de todavía 28 años, pone así fin a un largo periodo de inactividad, desde su desvinculación en enero de 2025 del América mexicano, donde vivió una poco prolífica etapa.

El central, internacional con España en categorías inferiores y campeón de Europa juvenil en 2015 y 2019, recala en el club de la segunda categoría lusa, del que es propietario el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet. Su último partido oficial había sido en marzo de 2024 en el Cádiz, en Primera División, el 2 de marzo, en el empate a domicilio ante el Rayo Vallecano (1-1). El infortunio se cebó con el zaguero, que se lesionó de gravedad el año en el que cumpliría los 27.

Manual del Penafiel para principiantes Más información

Ocurrió en el transcurso de un entrenamiento, cuando tras un mal gesto se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Una dolencia que cortaba el buen momento del defensa, que entonces se encontraba disfrutando de su segunda temporada consecutiva en las filas gaditanas. Cuando se lastimó llevaba 10 partidos jugados, ocho de ellos como titular y 677 minutos.

Después de eso llegaba un largo proceso de recuperación. En enero de 2025 se desvinculaba del club azteca y como agente libre estaba listo para volver a competir, pero no encontraba equipo. Había estado a prueba el pasado verano con el Racing pero no cuajó y a Meré le tocó seguir poniéndose a punto por su parte a la espera de que el teléfono volviese a sonar.

Entrenamientos para mantener su forma física hasta que el Penafiel llamó a sus puertas. Será el cuarto conjunto extranjero en el que milite después de haber estado en el Colonia, América y Mazatlán. El conjunto mexicano había pagado alrededor de un millón de euros al Colonia por el traspaso del canterano de la Escuela de Fútbol de Mareo, la venta más elevada de la historia del Sporting.

En las filas teutonas llegó a disputar más de 80 partidos oficiales, entre ellos varios de la Europa League. Ahora acude al rescate del Penafiel de José Manuel Aira, que vive una situación complicada en la tabla en la segunda división portuguesa. Es colista, con 19 puntos, pero solo a uno de la salvación, que marca con 20 el Leixoes. Un equipo plagado de ex del Dépor, con Iano y Jaime en la defensa, junto a Teddy Alloh (que estuvo a prueba con los blanquiazules) y los atacantes Davo y Raúl Alcaina para completar la nómina de jugadores con pasado en el Deportivo. Precisamente la llegada de Meré puede restar minutos a Jaime en la línea de atrás. Su presencia estaba siendo intermitente y su expulsión en el último encuentro ante el Portimoense (0-2) puede abrirle la puerta al equipo a Meré.

El Penafiel 'pesca' en Lugo a un viejo deseo de Fernando Soriano Más información

El conjunto de Aira se enfrentará este domingo al Oliveirense con la urgencia de volver a sumar de tres para dejar de ser el farolillo rojo de la competición. En el comunicado en el que Penafiel anunciaba el fichaje de Meré aseguraba que combina "una excelente lectura de los partidos con un potente juego aéreo (...) Su serenidad con la posesión le permite contribuir a la fase inicial de construcción, siendo efectivo tanto en pases cortos como en combinaciones más largas". Una buena carta de presentación para un futbolista que el Penafiel blanquiazul quiere recuperar.