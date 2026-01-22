Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Penafiel deportivista rescata a Jorge Meré, el central de 9 millones del Sporting

Fue internacional sub-21 y llevaba sin competir desde 2024, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior. Su fichaje por el Colonia fue en su momento el traspaso más caso de Mareo

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
22/01/2026 20:02
Jorge Mére, durante un partido con España sub-21
Jorge Mére, durante un partido con España sub-21
rfef
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Penafiel blanquiazul da una nueva oportunidad al central asturiano Jorge Meré. El que fue en su momento el traspaso más caro de la historia del Sporting de Gijón (el Colonia depositó nueve millones en verano de 2017) llega al conjunto luso, que lo incorpora a sus filas hasta julio de este año. El zaguero, de todavía 28 años, pone así fin a un largo periodo de inactividad, desde su desvinculación en enero de 2025 del América mexicano, donde vivió una poco prolífica etapa.

El central, internacional con España en categorías inferiores y campeón de Europa juvenil en 2015 y 2019, recala en el club de la segunda categoría lusa, del que es propietario el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet. Su último partido oficial había sido en marzo de 2024 en el Cádiz, en Primera División, el 2 de marzo, en el empate a domicilio ante el Rayo Vallecano (1-1). El infortunio se cebó con el zaguero, que se lesionó de gravedad el año en el que cumpliría los 27.

Manual del Penafiel para principiantes

Más información

Ocurrió en el transcurso de un entrenamiento, cuando tras un mal gesto se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Una dolencia que cortaba el buen momento del defensa, que entonces se encontraba disfrutando de su segunda temporada consecutiva en las filas gaditanas. Cuando se lastimó llevaba 10 partidos jugados, ocho de ellos como titular y 677 minutos.

Después de eso llegaba un largo proceso de recuperación. En enero de 2025 se desvinculaba del club azteca y como agente libre estaba listo para volver a competir, pero no encontraba equipo. Había estado a prueba el pasado verano con el Racing pero no cuajó y a Meré le tocó seguir poniéndose a punto por su parte a la espera de que el teléfono volviese a sonar.

Entrenamientos para mantener su forma física hasta que el Penafiel llamó a sus puertas. Será el cuarto conjunto extranjero en el que milite después de haber estado en el Colonia, América y Mazatlán. El conjunto mexicano había pagado alrededor de un millón de euros al Colonia por el traspaso del canterano de la Escuela de Fútbol de Mareo, la venta más elevada de la historia del Sporting.

En las filas teutonas llegó a disputar más de 80 partidos oficiales, entre ellos varios de la Europa League. Ahora acude al rescate del Penafiel de José Manuel Aira, que vive una situación complicada en la tabla en la segunda división portuguesa. Es colista, con 19 puntos, pero solo a uno de la salvación, que marca con 20 el Leixoes. Un equipo plagado de ex del Dépor, con Iano y Jaime en la defensa, junto a Teddy Alloh (que estuvo a prueba con los blanquiazules) y los atacantes Davo y Raúl Alcaina para completar la nómina de jugadores con pasado en el Deportivo. Precisamente la llegada de Meré puede restar minutos a Jaime en la línea de atrás. Su presencia estaba siendo intermitente y su expulsión en el último encuentro ante el Portimoense (0-2) puede abrirle la puerta al equipo a Meré.

Alex Carbonell, presentado con el Penafiel

El Penafiel 'pesca' en Lugo a un viejo deseo de Fernando Soriano

Más información

El conjunto de Aira se enfrentará este domingo al Oliveirense con la urgencia de volver a sumar de tres para dejar de ser el farolillo rojo de la competición. En el comunicado en el que Penafiel anunciaba el fichaje de Meré aseguraba que combina "una excelente lectura de los partidos con un potente juego aéreo (...) Su serenidad con la posesión le permite contribuir a la fase inicial de construcción, siendo efectivo tanto en pases cortos como en combinaciones más largas". Una buena carta de presentación para un futbolista que el Penafiel blanquiazul quiere recuperar.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Diego Rolan, durante un partido con Peñarol en febrero de 2023

El ex del Dépor Diego Rolan regresa al fútbol para jugar en la Segunda división de Uruguay
Israel Zautúa
Dani Carnota, delantero del Paiosaco con pasado en el Victoria, durante la pasada jornada ante el Miño

Un Victoria-Paiosaco que da pie a múltiples reencuentros
Santi Mendoza
Los integrantes del Marineda, con el trofeo de tercer clasificados

Bronce histórico del Marineda en la Copa Gallega de clubes
María Varela
william de camargo, en el once inicial de la derrota este curso ante el AD Mérida (3-1)

El ex del Dépor William de Camargo se desvincula del Arenteiro
Agencias