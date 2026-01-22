william de camargo, de derecha a izquierda, último de la primera fila, en el once inicial de la derrota este curso ante el AD Mérida (3-1) @CD_Arenteiro

El CD Arenteiro y el extremo brasileño William de Camargo alcanzaron este jueves un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta junio de 2026. El jugador había llegado al conjunto de Espiñedo en verano.

El exfutbolista del Deportivo, en el que militó la temporada 2021-22, había perdido protagonismo en el equipo verde desde la llegada de Jorge Cuesta a su banquillo. William de Camargo cierra su etapa en el Arenteiro después de haber disputado 12 partidos y 515 minutos, en los que no ha marcado goles.

En su comunicado de prensa, la entidad presidida por Argimiro Marnotes agradece al futbolista su trabajo durante los meses en los que defendió la camiseta del club, además de desearle “mucha suerte” en su nueva etapa deportiva.

El club de O Carballiño también ha anunciado la contratación del centrocampista Víctor Moya ‘Chuca’, quien cuenta con experiencia en Segunda División con el Elche y Racing de Ferrol.

Los destinos tras la 'era Dépor'

De Camargo buscará ahora destino como agente libre. Después de su paso por Riazor, en el que dejó buenas sensaciones y era uno de los favoritos de la afición, se marchó en préstamo de nuevo por el Leganés al fútbol belga, con el KMSK Deinze, donde su falta de adaptación y los problemas físicos apenas le permitieron jugar. En los últimos años también ha militado en el Fuenlabrada y el Real Ávila, equipo con el que se enfrentó al Fabril el año pasado en Segunda RFEF.

No brilló lo esperado en Espiñedo, equipo que en los últimos años ha servido de trampolín para varios futbolistas y en el que otros jugadores vinculados al Deportivo, como Iano y Diego Gómez, cayeron de pie. Este curso compartía equipo con un cedido por los blanquiazules, Martín Ochoa, que tampoco acaba de tener la continuidad esperada en el conjunto ourensano.