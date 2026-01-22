El ex del Dépor Diego Rolan regresa al fútbol para jugar en la Segunda división de Uruguay

Diego Rolan, durante un partido con Peñarol en febrero de 2023 A. C. Peñarol

Dos años y siete meses después de jugar su último partido como profesional, el exdeportivista Diego Rolan, de 32 años de edad, ha decidido calzarse las botas de nuevo. El Club Sportivo Cerrito, equipo de la segunda división de Uruguay, ha convencido al delantero charrúa para que abandone su retiro y regrese al terreno de juego.

“Estaba de viaje en Burdeos recordando los viejos tiempos y me llamó Alejandro Nanini, uno de los propietarios de Cerrito, me comentó el proyecto, que al parecer es muy ambicioso y claro de ascender a Primera y me pareció una buena oportunidad”, manifestó el ex del Dépor en ‘La Mañana del Fútbol’, de El Espectador Deportes.

Diego Rolan no compite desde el 7 de junio de 2023, cuando, como futbolista del Peñarol, disputó los últimos 21 minutos del partido de la Copa Sudamericana contra el CSD Defensa y Justicia que finalizó con derrota (0-3) para el equipo de Montevideo.

Tras aquel encuentro, el exblanquiazul decidió parar: “En el momento que tomé la decisión, consideraba que era lo adecuado, estaba saturado. Volver a Uruguay y a Peñarol fue como para reencontrarme conmigo mismo, volver a mi nivel. Producto de que me apuré, por esa ansiedad de querer estar, tuve lesiones que provocaron de alguna manera las ganas de dejar el fútbol”.

Rolan admite que valoró retirarse del fútbol profesional, pero ha visto en Cerrito la puerta para volver.

“Me tomé mi tiempo para reflexionar, saber qué quiero y sabía que cuando tomara la decisión de volver, tenía que estar bien psicológicamente para volver a enfrentar lo que es el fútbol. Hoy en día todo pasa por resultados, todo pasa por ganar, necesitaba ese tempo. Creo que ahora es el momento”, indicó.

El delantero lleva dos años y siete meses sin competir a nivel profesional. Es consciente de sus limitaciones físicas ahora mismo. Sin embargo, considera que tiene tiempo para ponerse a punto de cara a la segunda división uruguaya, que arranca en marzo.

“A uno de vez en cuando le pica el bichito de volver, le comenté mi situación física a la gente de Cerrito y ellos lo entendieron y aceptaron. Queda hacer un buen año, ponerme en forma para luego volver a las canchas de la mejor manera. Llevo dos años sin actividad, más allá de que uno siempre juega con amigos, pero no es lo mismo, me voy a tomar el tiempo necesario para ponerme a punto físicamente y cuando esté listo, hacerlo de la mejor manera y también para sentirme bien”, explicó durante la entrevista, tras su fichaje por Cerrito.

En septiembre de 2017, el Girondins de Burdeos y el Deportivo acordaron el traspaso de Diego Rolan al cuadro coruñés al verano siguiente, pero debido al descenso del equipo blanquiazul a Segunda División en 2018, el jugador estuvo cedido en el Leganés, el Alavés y el FC Juárez mexicano antes de debutar, por fin, con el Dépor. Fue en la temporada 2020-21, en Segunda B. Sin embargo, apenas jugó cuatro partidos, en los que marcó dos goles, y el 1 de febrero de 2021 se fue cedido al Pyramids egipcio. En agosto de ese mismo año, se desvinculó del Deportivo y firmó con el FC Juárez, para retornar, así, a los Bravos.