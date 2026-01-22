El Deportivo-Racing de Santander juntará en Riazor al triángulo de los 100 goles

Andrés Martín, Yeremay e Iñigo Vicente con Racing de Santander y Deportivo LaLiga / QUINTANA

Riazo acoge este domingo (21.00 horas) uno de los duelos más atractivos que puede ofrecer en este momento de la temporada LaLiga Hypermotion. Deportivo-Racing de Santander. Primero contra cuarto, separados únicamente por cuatro puntos, en un escenario y con un ambiente de otra categoría, teniendo en cuenta además la rivalidad reciente que se ha generado entre ambos equipos y aficiones tras coincidir en el barro. Antonio Hidalgo y José Alberto, en su caso con más tiempo y recorrido, han montado dos bloques que se están apoyando en lo colectivo para tener resultados, pero que al mismo tiempo cuentan con individualidades capaces de resolver partidos.

Son sistemas en sí mismos. Ese botón rojo que cualquier técnico debería tener a mano cuando los encuentros se complican o, directamente, el grupo no tiene el día para resolver desde la pizarra los problemas que presenta el rival. Y en ese sentido, tanto coruñeses como santanderinos tienen a los mejores. Todos aquellos que acudan al estadio herculino y los que se sienten delante del televisor tendrán la oportunidad de ver esta jornada a un triángulo que en la última temporada y media de Segunda ha participado de forma directa, sea marcando o asistiendo, en más de 100 goles.

Yeremay, Andrés Martín e Iñigo Vicente. A poco que uno haya seguido recientemente la categoría de plata no debería sorprenderle que estos tres nombres sean las mejores armas ofensivas de la competición. Pero lo que sí llama la atención son los números de escándalo que están poniendo sobre la mesa y especialmente la consistencia a la hora de hacerlo. El ejemplo más reciente está en la última jornada, donde todos contribuyeron a las victorias de sus equipos. El canario marcó el tanto del empate ante el Almería antes de asistir a Mulattieri para el 1-2 definitivo, mientras que los dos atacantes del conjunto cántabro se combinaron para un gol y dos asistencias en el triunfo frente a la UD Las Palmas.

Doce pases de gol ha entregado ya Iñigo Vicente, líder en este apartado en la presente temporada y uno de los mejores en la historia reciente de la categoría. Suma 12 este curso, lo que le permite tener a tiro el récord de más asistencias en una sola campaña, firmado por Saúl Berjón con el Murcia en la 2013-14, dejando el techo en 19, y cerrar el podio de mejores pasadores (54) en los últimos quince años, desde que se recogen datos de forma oficial, solo superado por el propio Berjón (56) y el gallego Julio Álvarez (57). Gracias a esta generosidad para facilitar los goles de otros puede permitirse ser el que destaque menos de los tres en la faceta realizadora, aunque este año, con cinco, ya ha superado los cuatro del curso pasado. Con 17 contribuciones en total, no hay nadie que produzca más que él.

Lo sigue de cerca, eso sí, Yeremay. Es curioso cómo ha ido evolucionando el canario en los últimos años en su carrera. Queda lejísimos aquel chico que se sentó delante de un micrófono para reconocer, mientras tiraba del carro de un histórico que buscaba regresar al fútbol profesional, que “mis números eran lamentables”. Precisamente desde ese ascenso, las cifras del ‘10’ blanquiazul han sido una barbaridad aunque en muchas ocasiones, como es el caso de la presente campaña, su brillo sobre el césped no sea igual de consistente. En lo que podría considerarse a nivel de juego y especialmente de continuidad un año discreto, Yere ha superado el ecuador de la temporada con ocho tantos y siete pases de gol, este último dato para superar el registro de la 2024-25, camino de alcanzar los dos dígitos en las dos facetas.

Esa monstruosidad no está al alcance de cualquiera. Pero sí para el tercer vértice de este triángulo. Andrés Martín, que ya ha alcanzado la decena de dianas en esta Liga, viene de hacer una de las campañas más salvajes de la historia a nivel de números ofensivos. El año pasado, con un Racing de Santander que se quedó a las puertas del ascenso al caer en el playoff frente al Mirandés, el andaluz firmó nada más y nada menos que 17 goles y 17 asistencias, un doble-doble más propio de hojas estadísticas de otros deportes.

Y es que los tres han sido los grandes dominadores de la categoría en cuanto a producción en los últimos 18 meses. Por supuesto, Andrés encabeza la clasificación con 48 participaciones, seguido de Yeremay con 35 gracias a sus 15 tantos y 5 asistencias del año pasado, e Iñigo Vicente con 30. Con estas balas en su arsenal, tampoco puede sorprender que Racing y Dépor sean dos de los equipos más goleadores de la categoría (primero y tercero con 49 y 37)... ni que el choque del domingo en Riazor deje un buen número de tantos. Y es que la cuenta es clara: en las últimas 64 jornadas de Segunda, estos tres cracks han superado y se han acercado a un promedio de gol o asistencia cada dos encuentros, combinándose para un total de 113.

Fieles

Solo otros tres futbolistas que continúan en el segundo escalón del fútbol español aguantan el ritmo de estos tres futbolistas. Son Sergio Arribas, máximo goleador actual con el Almería (11+6), y dos atacantes del Sporting de Gijón: Jonathan Dubasin y el exfabrilista Juan Otero.

Y es que nadie mejora la aportación de este triángulo por dos motivos. El primero, evidente, por la dificultad de ofrecer ese nivel de excelencia cada domingo que permita ir sumando números de forma continua. El segundo, porque cuando un jugador hace esto en Segunda, lo normal es que no repita en la categoría de plata. El año pasado, el colombiano Luis Suárez fue el mejor con 27 tantos y 8 pases de gol. Hace unos días era el encargado de tumbar en la Champions League al PSG, vigente campeón, goleado para el Sporting de Portugal. Panichelli, que firmó 20 y 4, está en lo alto de la tabla de artilleros en la Ligue 1 francesa, con 10 goles en 18 encuentros.

Este sea probablemente el próximo puente que se encuentren Yeremay, Andrés Martín e Iñigo Vicente al finalizar el curso. El momento de sus carreras no es el mismo, ya que los dos jugadores del Racing ya han probado las mieles de la Primera División sin demasiada fortuna. Pero lo que parece más que evidente es que, sea con sus actuales equipos o con otros, los tres van a tener posibilidades reales de jugar el año que viene en una categoría superior a la ‘Hypertensiones’. Sea la de España o la de otro país.