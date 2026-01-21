Prudencia con Yeremay, Eddahchouri y Patiño en el regreso del Deportivo al verde

Una imagen de un entrenamiento del Deportivo Patricia G. Fraga

El Deportivo cuida a Yeremay Hernández para que llegue en las mejores condiciones posibles al duelo de este domingo (21.00 horas) contra el Racing de Santander. En el regreso del equipo al trabajo en la mañana de este miércoles, tras el descanso del martes, el canario tan solo participó en los ejercicios de activación y posesión, antes de retirarse del verde para llevar a cabo una gestión del "control de carga", tal y como informó el propio Dépor.

La misma dinámica que el '10' siguieron tanto Zakaria Eddahchouri como Charlie Patiño, que no completaron el primer entrenamiento para empezar a preparar el partido ante el líder. Cabe recordar que Yere jugó los 90 minutos en Almería, cosa que no sucedió con Zaka (salió del campo en el 71) ni con Patiño (entró en el 83 al partido).

En la sesión, Antonio Hidalgo contó con todos sus futbolistas disponibles, con el matiz del medio inglés, el extremo canario y el punta neerlandés. Dicho día de trabajo consistió en una activación, un ejercicio de posición y una tarea de duelos con finalizaciones antes de pasar al campo 2 (ya sin los citados jugadores) para llevar a cabo un trabajo táctico y partidos reducidos a alta intensidad.

El equipo herculino llevará a cabo tres sesiones más en Abegondo antes de recibir al cuadro racinguista en el último partido de la jornada el domingo.