Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Prudencia con Yeremay, Eddahchouri y Patiño en el regreso del Deportivo al verde

El canario se perdió la parte principal del entrenamiento por "control de carga"

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
21/01/2026 15:09
Una imagen de un entrenamiento del Deportivo
Una imagen de un entrenamiento del Deportivo
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El Deportivo cuida a Yeremay Hernández para que llegue en las mejores condiciones posibles al duelo de este domingo (21.00 horas) contra el Racing de Santander. En el regreso del equipo al trabajo en la mañana de este miércoles, tras el descanso del martes, el canario tan solo participó en los ejercicios de activación y posesión, antes de retirarse del verde para llevar a cabo una gestión del "control de carga", tal y como informó el propio Dépor.

La misma dinámica que el '10' siguieron tanto Zakaria Eddahchouri como Charlie Patiño, que no completaron el primer entrenamiento para empezar a preparar el partido ante el líder. Cabe recordar que Yere jugó los 90 minutos en Almería, cosa que no sucedió con Zaka (salió del campo en el 71) ni con Patiño (entró en el 83 al partido).

En la sesión, Antonio Hidalgo contó con todos sus futbolistas disponibles, con el matiz del medio inglés, el extremo canario y el punta neerlandés. Dicho día de trabajo consistió en una activación, un ejercicio de posición y una tarea de duelos con finalizaciones antes de pasar al campo 2 (ya sin los citados jugadores) para llevar a cabo un trabajo táctico y partidos reducidos a alta intensidad.

El equipo herculino llevará a cabo tres sesiones más en Abegondo antes de recibir al cuadro racinguista en el último partido de la jornada el domingo.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Trilli, durante el entrenamiento del Córdoba de este miércoles

Trilli ya entrena con el Córdoba, su tercer destino desde que dejó el Dépor
Israel Zautúa
Imagen del Xuventude Laracha-Sin Querer de la primera vuelta

Combate nulo por el ascenso a Segunda Futgal
Santi Mendoza
El Deportivo no deja su marco a cero desde el pasado 29 de noviembre en Albacete (0-2)

El Deportivo, obligado a acorazarse ante el Racing
EFE
Caio Pacheco deja en el suelo a un rival durante el triunfo ante Palma

El Básquet Coruña mina la moral de sus víctimas
Raúl Ameneiro