Mario Soriano aplaude al término de la victoria ante el Almería Fernando Fernández

El Deportivo y el Racing de Santander empiezan ya a competir antes de su partido de este domingo en Riazor y empatan con dos jugadores cada uno integrando el once ideal de la 22ª jornada liguera. Por parte de los blanquiazules Mario Soriano y Yeremay forman parte de ese equipo destacado de la jornada, mientras que Jorge Salinas e Iñigo Vicente son los elegidos del cuadro cántabro.

Mario Soriano, además, es candidato, junto a Cala (Castellón) y Chupe (Málaga) al mejor jugador del mes de enero de LaLiga Hypermotion. Un galardón con el que se alzó su compañero Eddahchouri el pasado mes de septiembre.

Yeremay completó uno de sus partidos más destacados el pasado fin de semana ante el Almería y volvió a marcar, sumando ya ocho tantos en su haber y empatando con Eddahchouri como máximo realizador de los blanquiazules. Un gol marca de la casa, con un esprint y definición perfecta ante el portero rival. El otro jugador reconocido por la patronal fue Mario Soriano, que dio la asistencia a Yeremay y volvió a recorrer kilómetros contra el cuadro indálico. Su aportación tanto en labores de defensa, ayudando a sacar el balón desde atrás como en la creación de juego, fue determinante.

Además, en el once de la jornada se coló un ex del Dépor, Pablo Vázquez. El central valenciano marcó su segundo gol en la victoria del pasado fin de semana del Sporting de Gijón ante la Cultural (2-4). Ver a jugadores blanquiazules distinguidos como los más destacados en el equipo que propone la patronal es algo habitual en esta campaña. Tanto Yeremay como Soriano ya han sido incluidos en otras ocasiones en el once de la jornada. También fue recientemente reconocido Diego Villares tras marcar ante el Cádiz, en la 20º jornada.

Del encuentro de este domingo en Riazor entre el Racing y el Dépor, dos equipos plagados de jugadores determinantes y candidatos al ascenso a Primera, presumiblemente saldrán candidatos al once de la siguiente jornada.