Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Pareja de blanquiazules en el once de la 22ª jornada en Segunda

Dos integrantes del Racing, rival este domingo, también en el equipo ideal de LaLiga. Mario Soriano, candidato al jugador del mes de enero 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
21/01/2026 19:20
Mario Soriano aplaude al término de la victoria ante el Almería
Mario Soriano aplaude al término de la victoria ante el Almería
Fernando Fernández
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El Deportivo y el Racing de Santander empiezan ya a competir antes de su partido de este domingo en Riazor y empatan con dos jugadores cada uno integrando el once ideal de la 22ª jornada liguera. Por parte de los blanquiazules Mario Soriano y Yeremay forman parte de ese equipo destacado de la jornada, mientras que Jorge Salinas e Iñigo Vicente son los elegidos del cuadro cántabro.

 Mario Soriano, además, es candidato, junto a Cala (Castellón) y Chupe (Málaga) al mejor jugador del mes de enero de LaLiga Hypermotion. Un galardón con el que se alzó su compañero Eddahchouri el pasado mes de septiembre.

Yeremay completó uno de sus partidos más destacados el pasado fin de semana ante el Almería y volvió a marcar, sumando ya ocho tantos en su haber y empatando con Eddahchouri como máximo realizador de los blanquiazules. Un gol marca de la casa, con un esprint y definición perfecta ante el portero rival. El otro jugador reconocido por la patronal fue Mario Soriano, que dio la asistencia a Yeremay y volvió a recorrer kilómetros contra el cuadro indálico. Su aportación tanto en labores de defensa, ayudando a sacar el balón desde atrás como en la creación de juego, fue determinante. 

Yeremay golpea el balón para marcar el empate

Yeremay vuelve a hacer ruido en enero

Más información

Además, en el once de la jornada se coló un ex del Dépor, Pablo Vázquez. El central valenciano marcó su segundo gol en la victoria del pasado fin de semana del Sporting de Gijón ante la Cultural (2-4). Ver a jugadores blanquiazules distinguidos como los más destacados en el equipo que propone la patronal es algo habitual en esta campaña. Tanto Yeremay como Soriano ya han sido incluidos en otras ocasiones en el once de la jornada. También fue recientemente reconocido Diego Villares tras marcar ante el Cádiz, en la 20º jornada. 

Del encuentro de este domingo en Riazor entre el Racing y el Dépor, dos equipos plagados de jugadores determinantes y candidatos al ascenso a Primera, presumiblemente saldrán candidatos al once de la siguiente jornada. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Rubén Fernández celebra su primer gol con el Fabril

Acuerdo entre Deportivo y Valencia para el traspaso de Rubén Fernández
Bea Arrizado
Dani Rodríguez, betanceiro y canterano del Dépor, celebra un gol con el Mallorca

Dani Rodríguez se marcha al Leganés
Armando Palleiro
La plantilla del Leyma Coruña conjurándose antes de un partido de pretemporada en el Coliseum

Todos para uno y uno para todos
Chaly Novo
Trilli, durante el entrenamiento del Córdoba de este miércoles

Trilli ya entrena con el Córdoba, su tercer destino desde que dejó el Dépor
Israel Zautúa