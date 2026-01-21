Luismi Cruz, en rueda de prensa Patricia G. Fraga

Luismi Cruz compareció en la sala de prensa del Dépor Training Center tras la importante victoria de la semana pasada ante el Almería (1-2).

Fin de la mala racha. "Queríamos cortar esa racha cuantos antes. De toda mala dinámica se aprende. Estábamos compitiendo bien desde este último mes. Confiamos en todos los compañeros y vamos a más".

Mejoría. "Lo mejor que hizo el equipo fue hacer autocrítica, sabíamos en lo que estábamos fallando. Intentamos mejorar. Este finde semana esperamos un partido difícil, pero nosotros también somos un buen equipo y se lo vamos a poner difícil".

Problemas del equipo. "Analizamos el volver a ser fuertes defensivamente, el ser un grupo unido, que cuando las cosas no van bien nos hemos sabido decir las cosas y somos un equipo más fuerte".

Clave en Riazor. "El volver a ganar, el cortar esa racha te da esa confianza. Contra el Almería se hizo buen partido con y sin balón, cuando el equipo estuvo junto".

Tranquilidad para remontar ante el Almería. "Vi al equipo muy puesto, sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. El resultado no era lo que se estaba reflejando en el campo y fuimos primero a por el primer gol y luego a por el segundo, sin ansiedad. Se demostró en los 90 minutos que éramos superiores".

Conjugar la posesión con el juego en transición. "Estamos en una fase en la que puede jugar con esas dos caras. En Almería colectivamente hicimos el mejor partido con balón y supimos sufrir. También sabemos transitar con los goles, de Samuele y de Yeremay. Es importante tener todas las facetas del juego desarrolladas".

El Racing ha jugado en superioridad numérica en ocho de los 22 partidos de Liga Más información

Encuentro ante el Racing. "Es un partido importante, viene el líder y está haciendo las cosas muy bien, pero no es definitivo. Quedan 20 jornadas. Trataremos de sacar los tres puntos, hacernos fuertes, con la ayuda de la afición, que nos apoyará para sumar y sumar".

Estilo de juego del Racing. "Va a ser un partido difícil. Ellos tienen buena capacidad con balón, son un equipo goleador y tiene pinta de que se va a decidir por detalles. Habrá que estar concentrados los noventa y tantos minutos. Cuentan con jugadores diferenciales de la categoría y colectivamente juega bien. Pero como cualquier equipo, te puede hacer daño".

El coruñés Tinho, exconcursante de Operación Triunfo 2025, actuará en el Dépor-Racing Más información

Eventos previos en Riazor. "Siempre es bonito que haya ambiente, que la gente esté metida. Contra el Atlético fue un ambiente espectacular y es un factor importante para nosotros".

Deuda con la afición. "Sí, creo que para estar arriba hay que hacerse fuerte en casa y eso tiene que empezar desde el domingo. Podemos con el apoyo de la afición, tanto en los partidos fuera como en casa. Juntos somos más fuertes".

Altimira. "Es un jugadorazo, no lo vamos a descubrir ahora. Vino en muy buenas condiciones y le ha aportado mucho al equipo. Esperamos que siga así por el bien de todos".

El Racing y los arbitrajes. "Eso no depende de nosotros, a nosotros no nos ha pasado nada contra ellos. No sé si las expulsiones son justas o no y no puedo opinar sobre eso".

Volver a marcar sus compañeros y él. "Esperemos que quede poco (para que marque de nuevo). Es importante que 'Mula' haya vuelto a marcar y estamos muy contentos por él. Me encuentro bien, con mucha confianza y ayudando en lo que el míster me pide.