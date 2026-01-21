El Dépor vestirá Nike la próxima temporada

Mella ante un anuncio de Kappa en el estadio QUINTANA

Si no se produce una pirueta de último momento, Nike, el gigante norteamericano de equipamiento vestirá al Deportivo la próxima temporada con un contrato plurianual por el que se estrenará como proveedor del club blanquiazul. El cambio se producirá en cuanto el próximo mes de junio venza el contrato de cinco años firmado con Kappa y se sustanciará a partir de una colaboración con Fútbol Emotion, una compañía especializada en la venta de material deportiva fundada en su día bajo la marca Soloporteros por el exguardameta aragonés Javier Sánchez Broto y que mantiene abierta más de una veintena de establecimientos en toda España, entre ellos una tienda en A Coruña en el centro comercial Marineda City.

Fútbol Emotion impulsa desde hace ocho años una línea de negocio a la que se bautizó como Teamsports Equipaciones, mediante la que ejerce de partner con firmas como Nike, Adidas o más recientemente su propia marca, Soka, que es la que viste por ejemplo esta temporada al Huesca, que antes de este viraje lucía Nike a través de su acuerdo con la firma aragonesa.

En este escenario de trabajo con Fútbol Emotion se tanteó la posibilidad de que al igual que hacen con el Zaragoza, el Deportivo retomase una entente con Adidas que le llevaría a rememorar aquellos años noventa y la mítica camiseta verde con la publicidad de Feiraco. Pero al final el acuerdo se va a rubricar con Nike, que asumirá la producción de las equipaciones deportivistas. En los pactos firmados por Fútbol Emotion con otros clubs, como por ejemplo el Mallorca, la empresa aragonesa ejerce de intermediaria entre marca y club y se ocupa de tareas como la estampación y una leve personalización, la gestión del retail y tiendas oficiales, el comercio electrónico o el merchandising tanto en establecimientos físicos como on-line. Fútbol Emotion ofrece una experiencia de más de dos décadas en ese sentido y los clubs parecen satisfechos porque los contratos se están renovando. Con el Mallorca llegaron en 2021 a un acuerdo por cuatro años que a mitad de camino se extendió hasta 2028.

No es la primera vez que aparece la posibilidad de que el Deportivo vista Nike, firma con la que negoció sin intermediarios a través de su delegación en Barcelona antes de cerrar el acuerdo con Macron en 2017. Entonces pesó que el club, como hizo desde la llegada de Tino Fernández a la presidencia, quería trabajar con diseños a medida. Todo apunta a que ahora no serán así, por más que Fútbol Emotion se encargue luego de darle un barniz propio a las camisetas, como ya sucede con el Mallorca.

Fútbol Emotion se ha consolidado en varias líneas de negocio que le llevaron en 2024 a facturar más de 130 millones de euros, 50 más que en el ejercicio anterior, y dominar el mercado de la venta de material de fútbol en el sur de Europa. Mantienen sólidos apoyos financieros y han incorporado talento para potenciar al área de Teamsports con clubs, federaciones y entidades deportivas en el que integran su acuerdo con el Deportivo. En Galicia ya están desde que hace cinco años llegaron a un acuerdo con el Compostela para que vistiese Adidas.

El desembarco de Nike en el fútbol fue tortuoso. El primer equipo que vistió la ahora multinacional norteamericana fue el Portland Timbers, de la ciudad donde nació la compañía, un club renacido ahora sobre las cenizas del que jugó desde 1975 en la desaparecida North American Soccer League. En 1983 Nike desembarcó en Europa a través del Sunderland y una equipación de culto cuya camiseta tenía el logo (con letras) sobre el corazón de los jugadores y el escudo en la derecha. En los 90 apostaron por el París Saint-Germain, al que curiosamente visten hoy con una camiseta que lleva el logo de Michael Jordan.

Barcelona, Atlético, Inter, Tottenham, Chelsea y la selección alemana, en la que desterrará desde 2027 a la sempiterna Adidas, son las otras grandes apuestas europeas de la casa norteamericana, sin partners por medio. En el próximo Mundial vestirán Nike también selecciones como Francia y Brasil, pero no lo hará Portugal, que desde enero de 2025 viste Puma tras 27 años de relación con Nike. La compañía americana parece haber matizado su apuesta por el fútbol ante el desplome de ventas que sufre desde hace un par de años (en 2024 recortó beneficios en algo más del 40%).

En la Primera División española hay un cuarto equipo que viste Nike. Además de Barcelona, Atlético y Mallorca está el Elche, que también entro en el Teamsports de Fútbol Emotion, pero rompió el vínculo para buscar un nuevo aliado de ese estilo. En Segunda es el Andorra el único equipo que viste Nike a través de Fútbol Emotion.