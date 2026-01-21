De Austral a Kappa: el once inicial de los sponsors técnicos

Once del Dépor en el Elche, el 17 de noviembre de 1985, la primera vez que luce un patrocinador técnico, Austral, en su camiseta ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Nike será la duodécima marca deportiva que luzca en la camiseta blanquiazul. El Deportivo abrió la veda ya comenzada la temporada 1985-86, cuando empezó a vestir Austral, casi una década después de que el Zaragoza, en el ejercicio 1976-77, inaugurase este tipo de contratos en el fútbol español, de la mano de Adidas. Desde entonces, gran parte de los logotipos más famosos de ropa deportiva han pasado por la elástica deportivista.

La marca cántabra –que con anterioridad, en 1982-83, viste al HC Liceo– inicia una corta relación con el Deportivo, que ni siquiera utiliza sus camisetas en todos los partidos. Son tiempos de novedades. Los futbolistas empiezan a ser hombres-anuncio. Es el curso del primer patrocinador, la empresa hotelera Celuisma, con el logotipo del Hotel Rías, a cambio de 5,75 millones de pesetas (35.000 euros al cambio). Y el del primer contrato televisivo. La TVG paga al club 9,6 millones de pesetas (57.700 euros al cambio) por la retransmisión de tres partidos en el tramo final.

Si el acuerdo con Austral es fugaz, no dura mucho más con Gilcor. La fábrica mallorquina es la primera en planchar sobre la camiseta del Dépor una banda a lo largo de todo el hombro y la manga, al estilo de lo que hacen Adidas y Puma, y en bordar el escudo a todo color. Entre 1986 y 1990, los jugadores blanquiazules alternan partidos con Gilcor y Rafrei, empresa coruñesa cuya factoría se encontraba en la confluencia de la avenida de Finisterre y la ronda de Outeiro. Incluso combinan camiseta de una marca y pantalón de la otra.

La asturiana Rox se une al Dépor en el último partido de la primera vuelta de una temporada histórica, la que concluye con el regreso a Primera después de casi dos décadas de ausencia. El diseño rompedor de Enrique Cabarcos se mantiene durante el regreso a la división de honor con la misma marca e incluso con la siguiente. Umbro, fabricante inglés con delegación en Redondela, queda para siempre vinculado al SuperDépor y a sus primeros títulos, la Copa del Rey de 1995 y la Supercopa de ese mismo año. La empresa británica, una de las pioneras en el mundo de la venta de réplicas, viste entonces a la campeona del mundo, Brasil, al Manchester United de Eric Cantona, al Inter de Milán de Bennis Bergkamp. Su relación se extiende a lo largo de prácticamente cinco campañas, ya que los primeros partidos de la 1992-93 los juega el Deportivo con Rox.

La primera y única de las grandes multinacionales que viste al Dépor llega en 1997. Las tres bandas y las tres hojas de Adidas aparecen en la camiseta deportivista durante cuatro temporadas, entre ellas la del título de Liga y la del debut en la Champions League. Después de casi una década luciendo dos marcas de más allá de los Pirineos, en 2001 regresa el producto patrio. La toledana Joma firma con el Deportivo para acompañarlo durante cuatro años en la principal competición de clubes del planeta y en uno de los momentos estelares de la historia del fútbol mundial, la victoria sobre el Real Madrid en la final de Copa del Rey de 2002. Para el célebre Centenariazo, la firma castellana diseña una auténtica pieza de museo personalizada que el Deportivo solo viste en ese imperecedero encuentro.

Canterbury of New Zealand, empresa del país oceánico especializada en rugby, trae en 2007 diseños novedosos y máxima calidad, pero el hándicap del transporte. La marca del kiwi solo fabrica en su país. El contrato concluye después de dos años.

Desde 2009, el Dépor se suma a la moda italiana durante algo más de tres lustros. Primero, con Lotto. La empresa de Trevignano, cerca de Treviso, es la que ostenta el honor de haber vestido durante más tiempo al club coruñés, ocho temporadas (2009-2017). La sucede Macron, que durante cuatro año diseña las elástica blanquiazules junto a los departamentos de imagen y comunicación del club, al igual que en los últimos años con Lotto. Ya en 2021 llega el compromiso con Kappa, que expira el próximo 30 de junio después de cinco años de relación. Ahora, después de España, Europa y Oceanía, el Deportivo saltará el charco por primera vez para lucir una marca americana.