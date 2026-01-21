Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Aspas confiesa a qué dos jugadores del Dépor firmaría para el Celta: "Podrían estar jugando en Primera muy fácil"

El delantero habló del nivel que hay en Segunda División y señaló los nombres que considera que encajarían en la filosofía del club celeste

Esther Durán
21/01/2026 15:17
Iago Aspas, durante la entrevista con Feeberse
Iago Aspas, durante la entrevista con Feeberse
Feeberse
Iago Aspas puso nombres y apellidos a los futbolistas de Segunda que más le gustan… y entre ellos se encuentran dos del Deportivo. El delantero y referente del Celta se sentó en el podcast ‘La Otra Grada’ de Feeberse, y dejó claro que, para él, el talento no entiende de rivalidades. Y no solo eso. También afirmó que, además de poder rendir sin problemas en Primera División, los ficharía para el equipo celeste, ya que encajarían en la filosofía del club.

Durante la entrevista, le preguntaron a Aspas qué jugador firmaría si tuviera un “cheque en blanco” y buscara a un talento que todavía no sea muy conocido. El delantero no dudó en señalar a varios jugadores de la categoría de plata española, destacando la calidad que observa en la actual Segunda División: “En Segunda hay muchos que a mí me gustan. Ya no un cheque en blanco, sino una apuesta personal para traer al Celta. La categoría está a un nivel muy alto y hay cuatro o cinco que podrían estar jugando en Primera División muy fácil”, señaló Aspas.

El gallego comenzó su lista mencionando a dos futbolistas que compiten en dos clubes de la parte alta de la tabla: Andrés Martín y Sergio Arribas. Pero lo que más llamó la atención fue cuando, a continuación, incluyó a dos jugadores del conjunto blanquiazul: Yeremay y Luismi Cruz. Sobre este último, Aspas comentó que ya le seguía cuando militaba en el Tenerife. 

"En el Racing, Andrés Martín. Arribas del Almería, Yeremay del Deportivo… Luismi Cruz ya me gustaba en el Tenerife y ahora lo firmó el Dépor. Hay muchos futbolistas en Segunda que a lo mejor no se fija tanto la gente, pero para nosotros o para clubes de media tabla o zona baja de Primera, son muy buenos. Carlos Álvarez del Levante… me gustan para la filosofía que proponemos nosotros. Lo fácil es decirte un delantero que lleva 20 goles. Para lo que propone el Celta, creo que ese tipo de futbolistas encajarían, pero ahora mismo son jugadores valorados, aunque estén en Segunda", terminó el celtista.

