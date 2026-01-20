Fernando Soriano, durante una rueda de prensa con el Deportivo Patricia G. Fraga

"Siempre intentas mejorar lo que tienes ¿Posiciones? Con Alti y Álvaro estamos cubiertos". El director deportivo del Dépor, Fernando Soriano, se mostraba rotundo el pasado 7 de enero sobre las opciones de que el equipo blanquiazul incorporase más piezas en el mercado de invierno. Una ventana en la que el Deportivo se había movido de forma rápida, con dos llegadas realizadas antes incluso de que se abriese el mismo, el pasado 2 de enero.

La primera que anunciaban era la incorporación del guardameta del Sevilla, Álvaro Ferllo, procedente del Sevilla. Un jugador que estuvo a punto de llegar en verano y que recalaba en la entidad herculina tras desvincularse del club del Nervión ante la petición de Daniel Bachmann de abandonar el Dépor por motivos personales. Una operación que no solo depende del Dépor, pues el arquero es propiedad del Watford, que lo cedió al club herculino.

Álvaro Ferllo, que había coincidido con el técnico Antonio Hidalgo en el Huesca, se unió la primera semana del mes de enero al trabajo junto a Germán y a Eric Puerto. Fue aterrizar en el Dépor y estrenarse ese fin de semana como titular ante el Cádiz (2-2), Solo un día después, el 30 de diciembre, el club coruñés anunció la contratación de Adrià Altimira, tras desvincularse del Villarreal.

Una llegada para apuntalar un lateral derecho mermado por la baja de Ximo Navarro y con Lucas Noubi y Loureiro actuando en esa posición o como centrales, en función de las necesidades del equipo. Al igual que el portero ya debutó nada más aterrizar ese fin de semana contra los gaditanos.

Más allá de estas dos movimientos, motivados por la necesidad del equipo en sendas posiciones, la operación que más cerca puede estar de concretarse es la de Riki Rodríguez. Un recambio para una medular en la que podría jugar tanto en la posición de seis, con un perfil de corte más defensivo, como de ocho, intercalando labores defensivas y ofensivas y asumiendo el peso y control del juego.

Al margen de esta posible incorporación, en principio, no se esperan más operaciones por parte del Deportivo en el apartado de altas. Pero, por si acaso, Soriano se reserva el derecho a realizar alguna operación si aparece un 'mirlo blanco': "El mercado está abierto y la exigencia es máxima". Y en lo que se refiere a las salidas, la voluntad del club pasa por no descapitalizar el equipo. A pesar de que haya jugadores que estén teniendo menos minutos, como en el caso del delantero Samuele Mulattieri, el club dejó claro que no contempla que este salga en el mercado de invierno.

Tampoco quiso escuchar nada en lo tocante al interés del club egipcio Al-Ahly en Zakaria Eddahchouri y por medio de Fernando Soriano la escuadra africana supo que el ariete no estaba en venta. El club se remite a la cláusula de rescisión. Una fórmula que repite en el caso de Yeremay, pretendido con fuerza en los últimos tiempos por el Sporting de Portugal. Desde el club luso se trasladó una oferta en verano de 25 millones de euros más 5 millones en bonos por rendimiento, lo que convertiría a Yeremay en el jugador más caro del club. Nunca en Portugal se han pagado 35 millones de euros o más por un jugador. Y aunque el Sporting puede pujar hasta un límite, este no se acercará a la cláusula de rescisión.

De momento, el interés desde Portugal parece haber menguado y la disminución del ruido en torno a Yeremay es una circunstancia que el canario agradece.

Un mercado irregular

Echando una vista atrás de cómo se ha comportado el Dépor en los últimos años de mercado de invierno vemos que el número ha variado entre cursos y no todas las llegadas dieron el rendimiento esperado. El último mercado de invierno el Dépor alistó a cuatro jugadores: Eddahchouri, Tošić, Genreau y Diego Gómez. Tan solo el neerlandés se convirtió en un fijo en los planes de Óscar Gilsanz y marcó cuatro goles con los blanquiazules.

De momento, con solo dos operaciones concretadas, el Dépor emula otras campañas con menas altas. Fue el caso de cursos como el 2012-13, cuando solo incorporó a Silvio y Paulo Assunçao, y la 2020-21, cuando recalaron en sus filas Álvaro Rey y Antoñito.

Solo un refuerzo invernal tuvo el Dépor en el curso 2007-08 aunque de nivel, con la irrupción de Christian Wilhelmsson. El internacional sueco llegó procedente del Bolton inglés. Encontró un Dépor hundido y que podía bajar a Segunda y lideró al equipo hasta entrar en Europa. Pero entonces buscó destinos menos competitivos en Arabia y Estados Unidos.

También en la 2015-16 solo trajo el frío el alta de Pletikosa. El último club del veterano portero había sido el FC Rostov ruso y llevaba seis meses sin competir. Jugó dos partidos, entre ellos el último en Riazor, donde los blanquiazules perdieron 0-2 ante el Real Madrid. Ese día hizo la vuelta de honor al estadio, junto a su familia. Después se retiró. A la espera de lo que pueda pasar en estos quince días que quedan de momento el mercado de fichajes del Deportivo se ha enfriado