Nuevo giro de Antonio Hidalgo a su centro del campo

José Ángel y Mario fueron el doble pivote titular en Almería FERNANDO FERNÁNDEZ

Como si de un videojuego se tratase, la medular del Deportivo ha pasado de pantalla y desbloqueado un nuevo nivel. El sexto para ser exactos. Antonio Hidalgo sigue moviendo fichas de su pizarra en busca de una combinación definitiva para el centro del campo que le convenza.

Las rachas dispares del equipo a lo largo de la primera vuelta han empujado al técnico de Granollers a probar casi de todo. Con un centrocampista más defensivo, o sin él. Uno para tener el balón el mayor tiempo posible, otro para ser más reactivo. Más cemento, o más vértigo. Distintas decisiones para diferentes situaciones que explican que, en pleno mes de enero, el centro del campo titular del Deportivo no esté del todo definido.

En el Almería Stadium, el conjunto blanquiazul estrenó su sexto y último diseño en el motor del equipo. José Ángel Jurado y Mario Soriano compartieron el eje solos por primera vez. Sin Diego Villares, todavía sin estar al 100% tras su lesión en Gran Canaria. Sin Charlie Patiño, titular entre semana en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Aunque los esquemas híbridos invaden el fútbol actual y modifican el dibujo que presenta un entrenador dependiendo del momento con y sin balón, el andaluz y el madrileño guiaron el timón del barco deportivista en el mar Mediterráneo. Los dos solos. Y ante una de las parejas del centro del campo más físicas de toda LaLiga Hypermotion como son Stefan Dzodic e Iddrisu Baba. Puro hormigón.

El Deportivo salió decidido a mandar en su visita a tierras almerienses y, aunque el partido exigió paciencia, se acabó imponiendo en el marcador. Y también en el juego, con una sensación de control que no se veía desde el duelo en Riazor ante el Cádiz, dos semanas atrás, y que llevaba meses sin aparecer de forma sostenida.

Sin la tercera arista del conocido Triángulo de las Bermudas, pero con dos futbolistas que se entienden de memoria, los blanquiazules rompieron una racha de cinco jornadas sin ganar y vencieron por primera vez a un rival directo.

Desaparición de Gragera

Que el centro del campo más repetido de inicio (siete veces) incluya a un futbolista que no es titular en Liga desde principios de noviembre, ante la Cultural Leonesa, explica bien la falta de continuidad en una idea. José Gragera, que arrancó la temporada formando trivote junto a Villares y Soriano, se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas. Todavía no ha jugado ningún minuto en los cuatro partidos de 2026. Y su papel cada día es más testimonial. Hasta la decimotercera fecha habían disputado más de media Liga como trío fijo, pero el engranaje se rompió. Las lesiones y la falta de ritmo del asturiano abrieron la puerta a nuevas oportunidades.

Charlie Patiño tomó el relevo ante el Sporting y fue titular por primera vez tras haber tenido minutos importantes en las jornadas anteriores. Siendo una de las primeras opciones que el técnico elegía para refrescar el equipo. Sin embargo, el inglés no convenció a Hidalgo lo suficiente y tras el partido contra el Almería en Riazor desapareció del once durante mes y medio. Otro examen que dejó al director técnico sin certezas. Y ya no quedaban muchas opciones más por probar. Pero José Ángel tocó a la puerta.

El andaluz dejó atrás sus problemas de pubalgia, por los que tuvo que pasar por quirófano en mayo, y reapareció en el tiempo de añadido ante el Almería sobre el verde de Riazor reclamando sitio. “Está en un proceso en el que debemos tener cuidado. Ha pasado tiempo fuera e iremos tomando decisiones sobre él”, comentó Hidalgo.

Una vuelta gradual. Sin precipitarse. Disputó dos minutos contra el Almería y 20 en La Rosaleda, pero hasta El Arcángel, seis semanas después, no fue titular. Y no porque el equipo no lo necesitase. Más bien al revés. En una obsesión constante por reencontrar el equilibrio, Hidalgo recuperaba al centrocampista defensivo por excelencia.

Desde su titularidad en Córdoba ha jugado de inicio seis de los ocho partidos posteriores. Solo fue relegado al banco de suplentes ante Las Palmas y Cádiz. Una pieza fundamental para la solidez que quiere Hidalgo. El sostén de un equipo con mucho talento en tres cuartos de campo, pero que sufría de una importante fragilidad sin balón. Es el sexto equipo que menos balones roba de la categoría. No aprieta. Tampoco ahoga.

La recuperación de José Ángel permitió a la escuadra herculina juntar líneas y defender hacia delante en determinados contextos. Algo que antes no podía hacer. Desde su regreso ha disfrutado del 75% de titularidades, que era del 100% antes del paupérrimo partido en Andorra.

En el otro extremo se encuentra Rubén López. El de Silleda es el único mediocentro del primer equipo que no ha sido titular en la competición regular. En Málaga fue el partido en el que más participación obtuvo. Poco más de media hora. Y de lateral izquierdo. La misma demarcación que cubrió en Copa del Rey ante el Sámano y Sabadell, al que marcó gol.

En la visita de la última jornada al Almería Stadium, Rubén fue uno de los sacrificados de Antonio Hidalgo y se quedó fuera de la convocatoria. Con sólo 74 minutos hasta el momento, el canterano es de largo el jugador con menos protagonismo de la medular.

Noé Carrillo se hace hueco

El torneo monárquico fue como pan en casa del pobre para Rubén López. Una alegría efímera que se alargó más de lo previsto, pero que ya terminó. “No podía tirar la oportunidad a la basura. Había que correr todo el partido”, reconoció en la Nova Creu Alta. Y es que cuando hay poco, se aprovecha todo. Hasta las migajas.

Sin embargo, la Copa abrió la puerta a un nombre más para la lista de la sala de máquinas. Noé Carrillo reventó Riazor frente al Mallorca cuando apenas llevaba cinco minutos en el campo. Un debut inolvidable. De los que solo tienen unos pocos elegidos. Su camino hasta ese día pasó por tramos en los que muchos sueños se frustran y donde muchos tiran la toalla. Él no.

La temporada 2023-24 fue una hoja en blanco para el de Teo. Cuando encaraba la recta final de su lesión en el bíceps femoral, Noé recayó y se vio obligado a pasar por el quirófano. El tiempo premió su trabajo en la sombra. Arrancó este curso como titular indiscutible en el Fabril de Manuel Pablo, pero una lesión de tobillo le volvió a frenar. Otros dos meses parados para, diez días después de volver en Liga con el filial, hacerse un sitio en el primer equipo.

Al gol en octavos de final le sucedieron convocatorias y minutos contra el Atlético de Madrid. Ahí demostró que por su sangre corre el veneno que le gusta a Hidalgo. El pasado domingo en Almería saltó al terreno de juego sobre el tiempo de descuento y efectuó su debut en Liga. Es la última apuesta por la cantera del club y uno de los motivos por los que Fernando Soriano decidió no fichar un ‘8’ en el mercado de verano. Estaba por ver a qué nivel se recuperaba de tantos varapalos, pero Noé ya ha dado el paso más importante.

Parece improbable que la dupla José Ángel-Mario vuelva a actuar sola ante el Racing de Santander. Un rival al que es complicado arrebatarle la posesión de balón y que gana confianza a medida que acumula pases entre sus hombres de posiciones más avanzadas. Quizás sea ese el motivo por el que Villares opta a regresar al once y completar una medular que se entiende sin necesidad de mirarse.